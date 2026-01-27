Atacante argentino é apresentado oficialmente no Leão Formado longe dos holofotes, Rafael Monti construiu sua carreira longe do circuito mais visível do futebol argentino Igor Wilson 27.01.26 23h03 Jogador vestiu o manto oficialmente (Samara Miranda/Remo) O atacante argentino Rafael Monti foi apresentado no Remo nesta terça-feira (27). O argentino é um nome que chega a Belém carregando uma trajetória marcada por persistência e ascensão recente no futebol sul-americano. Até poucas temporadas atrás, Monti atuava na terceira divisão da Argentina; agora, desembarca no futebol brasileiro após se firmar como titular em um clube da elite equatoriana. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Formado longe dos holofotes, o atacante construiu sua carreira longe do circuito mais visível do futebol argentino. Um dos pontos centrais desse percurso foi a passagem pelo Atlético Fénix, equipe da terceira divisão nacional, onde precisou conviver com oscilações de divisão e um calendário menos competitivo. A experiência, segundo o próprio jogador, foi determinante para o amadurecimento profissional. VEJA MAIS Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos Remo embarca para Salvador para estreia no Brasileirão; veja os relacionados Osorio relaciona 20 jogadores para jogo contra o Vitória; reforços recém-chegados ficam fora da viagem A virada veio com a transferência para o Vinotinto del Ecuador, onde Monti encontrou espaço, sequência e confiança. No futebol equatoriano, ganhou status de titular absoluto, assumiu protagonismo no ataque e passou a chamar atenção pelo estilo intenso e participativo, o que abriu caminho para a chegada ao Remo. Em sua primeira entrevista como jogador azulino, o argentino destacou características que pretende levar para o Baenão. “Gosto de estar próximo do gol, mas também de participar do jogo. Entrega e intensidade fazem parte do meu jeito de jogar, e isso é algo que não muda, independentemente do campeonato”, afirmou. A adaptação ao futebol brasileiro, segundo Monti, é encarada como um passo natural na evolução da carreira. Para ele, a intensidade da Série A é um dos principais desafios. “É um futebol muito forte, muito competitivo. Isso me motiva bastante. É uma oportunidade grande e quero aproveitá-la da melhor forma”, disse. O atacante também comentou a disputa por espaço no setor ofensivo, ressaltando o impacto positivo da concorrência interna. “Quando há disputa, o nível do time sobe. Todos querem jogar, mas o mais importante é que o Remo esteja forte”, avaliou. Fisicamente, Monti garantiu estar pronto para ser utilizado quando a comissão técnica considerar necessário. “Venho treinando bem, me sinto preparado. Se o treinador precisar, estou à disposição”, concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo remo série A COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO PRAZER, LEÃO! Atacante argentino é apresentado oficialmente no Leão Formado longe dos holofotes, Rafael Monti construiu sua carreira longe do circuito mais visível do futebol argentino 27.01.26 23h03 É DO LEÃO! Remo anuncia Vitor Bueno oficialmente: 'rodagem internacional' Seu último clube foi o Cerezo Osaka, onde atuou em 25 partidas na temporada 2025, marcou sete gols e foi titular na maior parte dos jogos 27.01.26 22h45 PRA ONDE VAI? Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos 27.01.26 19h41 É AMANHÃ! Remo embarca para Salvador para estreia no Brasileirão; veja os relacionados Osorio relaciona 20 jogadores para jogo contra o Vitória; reforços recém-chegados ficam fora da viagem 27.01.26 18h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES PRA ONDE VAI? Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos 27.01.26 19h41 Futebol Remo confirma a contratação do lateral-esquerdo Braian Cufré Argentino de 29 anos chega do Central Córdoba para disputar posição e reforçar o setor defensivo azulino 27.01.26 17h19 É DO LEÃO! Remo anuncia Vitor Bueno oficialmente: 'rodagem internacional' Seu último clube foi o Cerezo Osaka, onde atuou em 25 partidas na temporada 2025, marcou sete gols e foi titular na maior parte dos jogos 27.01.26 22h45 Futebol Para 2026, Remo tem a maior previsão de orçamento da história do clube; veja números Leão Azul azulino prevê um aumento de 340% na receita bruta em relação a 2025 27.01.26 12h46