Atacante argentino é apresentado oficialmente no Leão

O atacante argentino Rafael Monti foi apresentado no Remo nesta terça-feira (27). O argentino é um nome que chega a Belém carregando uma trajetória marcada por persistência e ascensão recente no futebol sul-americano. Até poucas temporadas atrás, Monti atuava na terceira divisão da Argentina; agora, desembarca no futebol brasileiro após se firmar como titular em um clube da elite equatoriana.

Formado longe dos holofotes, o atacante construiu sua carreira longe do circuito mais visível do futebol argentino. Um dos pontos centrais desse percurso foi a passagem pelo Atlético Fénix, equipe da terceira divisão nacional, onde precisou conviver com oscilações de divisão e um calendário menos competitivo. A experiência, segundo o próprio jogador, foi determinante para o amadurecimento profissional.

A virada veio com a transferência para o Vinotinto del Ecuador, onde Monti encontrou espaço, sequência e confiança. No futebol equatoriano, ganhou status de titular absoluto, assumiu protagonismo no ataque e passou a chamar atenção pelo estilo intenso e participativo, o que abriu caminho para a chegada ao Remo.

Em sua primeira entrevista como jogador azulino, o argentino destacou características que pretende levar para o Baenão.

“Gosto de estar próximo do gol, mas também de participar do jogo. Entrega e intensidade fazem parte do meu jeito de jogar, e isso é algo que não muda, independentemente do campeonato”, afirmou.

A adaptação ao futebol brasileiro, segundo Monti, é encarada como um passo natural na evolução da carreira. Para ele, a intensidade da Série A é um dos principais desafios. “É um futebol muito forte, muito competitivo. Isso me motiva bastante. É uma oportunidade grande e quero aproveitá-la da melhor forma”, disse.

O atacante também comentou a disputa por espaço no setor ofensivo, ressaltando o impacto positivo da concorrência interna. “Quando há disputa, o nível do time sobe. Todos querem jogar, mas o mais importante é que o Remo esteja forte”, avaliou.

Fisicamente, Monti garantiu estar pronto para ser utilizado quando a comissão técnica considerar necessário. “Venho treinando bem, me sinto preparado. Se o treinador precisar, estou à disposição”, concluiu.