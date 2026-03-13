Remo é o único dos times que subiram à Série A que ainda não venceu no Brasileirão Leão soma três empates e duas derrotas em cinco rodadas e está na zona de rebaixamento Igor Wilson 13.03.26 18h55 Time paraense foi completamente dominado pelo Fluminense, em Belém, na última rodada (Wagner Santana/O Liberal) O Clube do Remo é, até o momento, o único entre os clubes que subiram para a Campeonato Brasileiro Série A nesta temporada que ainda não conseguiu vencer na competição. Após cinco rodadas disputadas, o Leão Azul soma três empates e duas derrotas e segue em busca da primeira vitória para tentar se afastar da parte de baixo da tabela. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A campanha azulina começou com derrota para o Vitória por 2 a 0 na rodada de abertura. Depois disso, o time paraense acumulou três empates — contra Mirassol, Internacional e Atlético Mineiro — antes de voltar a ser derrotado, desta vez pelo Fluminense, novamente por 2 a 0. VEJA MAIS Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer. Condé diz que Fluminense foi muito superior e prevê 'muito trabalho' para tornar o Remo competitivo Sem citar posições específicas, ele confirmou que a diretoria já trabalha no mercado para suprir carências do grupo Enquanto o Leão ainda busca o primeiro triunfo, os outros clubes que conquistaram o acesso já conseguiram vencer ao menos uma vez. O Coxa superou o Cruzeiro na segunda rodada e voltou a ganhar na quinta, diante do Corinthians, em Itaquera. Já o Athletico Paranaense venceu o Internacional na estreia e também bateu o Santos na terceira rodada. A Chapecoense, que tem um jogo a menos, também já comemorou um resultado positivo ao derrotar o Peixe na primeira rodada. Com isso, todas as equipes promovidas à elite neste ano já conquistaram pelo menos uma vitória — exceção feita ao Remo. Na tabela, o Leão ocupa atualmente a 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento. O time paraense aparece à frente apenas de Internacional e o poderoso Cruzeiro de Tite, que é o lanterna da competição neste início de campeonato. A busca agora é pela primeira vitória, considerada fundamental para reduzir a pressão e tentar equilibrar a campanha nas próximas rodadas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo Brasileirão série a 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO 'Falta competir': Marcelo Rangel cobra mais atitude do Remo após derrota Goleiro diz que time foi passivo contra o Fluminense, pede resgate da identidade competitiva e mira reação diante do Coritiba no Couto Pereira, em busca da primeira vitória no Brasileirão 13.03.26 19h49 JEJUM AMARGO Remo é o único dos times que subiram à Série A que ainda não venceu no Brasileirão Leão soma três empates e duas derrotas em cinco rodadas e está na zona de rebaixamento 13.03.26 18h55 FUTEBOL Lembra deles? Remo pega o Coxa que possui jogadores com passagens no Leão, Papão e Águia O remo encara o Coritiba, fora de casa, buscando a primeira vitória na Série A 13.03.26 12h47 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 FUTEBOL Lembra deles? Remo pega o Coxa que possui jogadores com passagens no Leão, Papão e Águia O remo encara o Coritiba, fora de casa, buscando a primeira vitória na Série A 13.03.26 12h47 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35