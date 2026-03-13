Remo é o único dos times que subiram à Série A que ainda não venceu no Brasileirão

O Clube do Remo é, até o momento, o único entre os clubes que subiram para a Campeonato Brasileiro Série A nesta temporada que ainda não conseguiu vencer na competição. Após cinco rodadas disputadas, o Leão Azul soma três empates e duas derrotas e segue em busca da primeira vitória para tentar se afastar da parte de baixo da tabela.

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A campanha azulina começou com derrota para o Vitória por 2 a 0 na rodada de abertura. Depois disso, o time paraense acumulou três empates — contra Mirassol, Internacional e Atlético Mineiro — antes de voltar a ser derrotado, desta vez pelo Fluminense, novamente por 2 a 0.

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Enquanto o Leão ainda busca o primeiro triunfo, os outros clubes que conquistaram o acesso já conseguiram vencer ao menos uma vez. O Coxa superou o Cruzeiro na segunda rodada e voltou a ganhar na quinta, diante do Corinthians, em Itaquera. Já o Athletico Paranaense venceu o Internacional na estreia e também bateu o Santos na terceira rodada.

A Chapecoense, que tem um jogo a menos, também já comemorou um resultado positivo ao derrotar o Peixe na primeira rodada. Com isso, todas as equipes promovidas à elite neste ano já conquistaram pelo menos uma vitória — exceção feita ao Remo.

Na tabela, o Leão ocupa atualmente a 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento. O time paraense aparece à frente apenas de Internacional e o poderoso Cruzeiro de Tite, que é o lanterna da competição neste início de campeonato. A busca agora é pela primeira vitória, considerada fundamental para reduzir a pressão e tentar equilibrar a campanha nas próximas rodadas.