Já eliminado da Copa Norte, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Galvez-AC Partida será realizada em Castanhal, no estádio Modelão. Caio Maia 28.04.26 16h11 Já eliminado da Copa Norte, o Remo colocou à venda os ingressos para o confronto diante do Galvez-AC, válido pela quinta rodada da competição. A partida será disputada nesta quarta-feira (29), às 19h, no Estádio Modelão, em Castanhal. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A comercialização teve início nesta terça-feira (28), com valores menores do que os praticados pelo clube na temporada até então. O ingresso para arquibancada custa R$ 20, enquanto a opção promocional de entrada dupla sai por R$ 15 cada unidade. As vendas ocorrem nas lojas oficiais do clube e também de forma online. Na tabela do Grupo B, o Remo aparece na quarta colocação, com quatro pontos somados em quatro jogos. A campanha azulina registra uma vitória, um empate e duas derrotas, desempenho que eliminou qualquer possibilidade matemática de classificação na rodada final. Já o Galvez-AC ocupa a quinta posição, com três pontos conquistados, e também não tem chances de classificação. Na parte de cima da tabela, o Águia de Marabá lidera com 100% de aproveitamento, enquanto Porto Velho e Amazonas seguem na disputa pela outra vaga na próxima fase. A expectativa é de que o técnico Léo Condé utilize a partida para observar alternativas no elenco e preservar jogadores considerados titulares, já de olho na sequência do Campeonato Brasileiro da Série A. No sábado (2), o Leão enfrenta o Botafogo-RJ, no Rio, pela 14ª rodada da competição. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia copa norte remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Já eliminado da Copa Norte, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Galvez-AC Partida será realizada em Castanhal, no estádio Modelão. 28.04.26 16h11 FUTEBOL Vice-presidente detalha construção do CT e diz que diretoria investiu mais de R$1 milhão no NASP Leão Azul não possui CT e isso prejudica muito o elenco azulino 28.04.26 16h04 FUTEBOL Tonhão admite falhas na montagem do elenco do Remo: ‘erros foram cometidos’ Presidente do Remo afirmou que falhou na montagem do time para a temporada mais importante da história do clube 28.04.26 13h18 FUTEBOL Presidente do Remo fala sobre Manoelzinho Ribeiro no clube: 'Não é diretor de porr# nenhuma' Mandatário azulino afirmou que Manoelzinho Ribeiro não manda em nada dentro do Remo e que é um colaborador que ajudou em todos os acessos do clube 28.04.26 11h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo pode ter mais um desfalque contra o Botafogo pelo Brasileirão Leão Azul pode não ter o lateral-direito Marcelinho, que sentiu dores e segue em tratamento 28.04.26 14h03 FUTEBOL Presidente do Remo fala sobre Manoelzinho Ribeiro no clube: 'Não é diretor de porr# nenhuma' Mandatário azulino afirmou que Manoelzinho Ribeiro não manda em nada dentro do Remo e que é um colaborador que ajudou em todos os acessos do clube 28.04.26 11h18 FUTEBOL Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte Papão enfrenta o Trem-AP, fora de casa, em um confronto direto pela vaga na semifinal da Copa Norte 2026 27.04.26 20h06 FUTEBOL Vice-presidente detalha construção do CT e diz que diretoria investiu mais de R$1 milhão no NASP Leão Azul não possui CT e isso prejudica muito o elenco azulino 28.04.26 16h04