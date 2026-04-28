Já eliminado da Copa Norte, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Galvez-AC

Já eliminado da Copa Norte, o Remo colocou à venda os ingressos para o confronto diante do Galvez-AC, válido pela quinta rodada da competição. A partida será disputada nesta quarta-feira (29), às 19h, no Estádio Modelão, em Castanhal.

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A comercialização teve início nesta terça-feira (28), com valores menores do que os praticados pelo clube na temporada até então. O ingresso para arquibancada custa R$ 20, enquanto a opção promocional de entrada dupla sai por R$ 15 cada unidade. As vendas ocorrem nas lojas oficiais do clube e também de forma online.

Na tabela do Grupo B, o Remo aparece na quarta colocação, com quatro pontos somados em quatro jogos. A campanha azulina registra uma vitória, um empate e duas derrotas, desempenho que eliminou qualquer possibilidade matemática de classificação na rodada final.

Já o Galvez-AC ocupa a quinta posição, com três pontos conquistados, e também não tem chances de classificação. Na parte de cima da tabela, o Águia de Marabá lidera com 100% de aproveitamento, enquanto Porto Velho e Amazonas seguem na disputa pela outra vaga na próxima fase.

A expectativa é de que o técnico Léo Condé utilize a partida para observar alternativas no elenco e preservar jogadores considerados titulares, já de olho na sequência do Campeonato Brasileiro da Série A. No sábado (2), o Leão enfrenta o Botafogo-RJ, no Rio, pela 14ª rodada da competição. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.