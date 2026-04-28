Tonhão admite falhas na montagem do elenco do Remo: ‘erros foram cometidos’

Os problemas enfrentados pelo Remo na Série A e a cobrança da torcida, fizeram o presidente do Leão Azul a falar. Tonhão citou dificuldades para a montagem do elenco para essa temporada e não poupou críticas aos jogadores pelas perdas do Parazão e também a eliminação da Copa Norte.

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Tonhão não escondeu que existe esperança em uma mudança de cenário do Remo na Série A do Brasileiro. O presidente azulino citou outros exemplos de dificuldades enfrentados nas Séries C e D, em que o clube deu a volta por cima e saiu das adversidades.

Fé que tudo vai mudar

“Esses problemas já estamos acostumados desde a Série C, mas o final é sempre feliz. Essa é a esperança, essa é a fé que temos. Todos estão trabalhando diariamente para que dentro de campo corresponda a nossa expectativa e saia dessa situação na zona de rebaixamento”, disse.

Problemas e erros cometidos

O mandatário azulino afirmou que o Remo teve bastante dificuldade na montagem do elenco e atribuiu ao calendário apertado, feito para essa temporada, em que a Série A iniciou ainda no mês de janeiro, já que a competição tradicionalmente começa no mês de abril. Segundo Tonhão, faltou mais tempo para se fazer um planejamento e formar o elenco e afirmou que erros foram cometidos.

“Tudo no Remo é difícil e soubemos em que Série iriamos jogar somente no final de 2025, onde foi definido o nosso acesso. Tivemos um período de férias, não podemos fazer absolutamente nada em tentar viabilizar algumas contratações, que impossibilitaram de começarmos a temporada ainda em 2025. Tivemos uma pré-temporada, em seguida a Supercopa Grão-Pará, Campeonato Paraense e Série A. Normalmente o Brasileiro começa em abril e daria mais tempo para fazer um planejamento e a formatação do elenco. Tivemos que agir com uma certa rapidez e alguns erros foram cometidos”, falou.

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Jogadores

Tonhão explicou os motivos do clube ter formado um elenco de mais de três times e não admitiu o Remo ter perdido o Campeonato Paraense e ser eliminado da Copa Norte. Para o dirigente, pelo elenco que o Remo montou, não podia ter deixado escapar essas duas competições.

“Tivemos que fazer três times praticamente, pois iriamos jogar a Série A, o Paraense e a Copa Norte. Eu reconheço a nossa incompetência, o nosso fiasco nesse início de temporada foi a perda do Paraense e eliminação da Copa Norte. Isso aí foi de lamentar e não se admitir com o elenco que temos, perder o Parazão e sair da Copa Norte. Os jogadores que contratamos, o nível de contratação, o foco é a Série A, mas não justifica”, comentou.