Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Tonhão admite falhas na montagem do elenco do Remo: ‘erros foram cometidos’

Presidente do Remo afirmou que falhou na montagem do time para a temporada mais importante da história do clube

Fábio Will
fonte

Presidente do Remo admitiu que o clube não teve um planejamento necessário (Cristino Martins / O Liberal)

Os problemas enfrentados pelo Remo na Série A e a cobrança da torcida, fizeram o presidente do Leão Azul a falar. Tonhão citou dificuldades para a montagem do elenco para essa temporada e não poupou críticas aos jogadores pelas perdas do Parazão e também a eliminação da Copa Norte.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Tonhão não escondeu que existe esperança em uma mudança de cenário do Remo na Série A do Brasileiro. O presidente azulino citou outros exemplos de dificuldades enfrentados nas Séries C e D, em que o clube deu a volta por cima e saiu das adversidades.

Fé que tudo vai mudar

“Esses problemas já estamos acostumados desde a Série C, mas o final é sempre feliz. Essa é a esperança, essa é a fé que temos. Todos estão trabalhando diariamente para que dentro de campo corresponda a nossa expectativa e saia dessa situação na zona de rebaixamento”, disse.

Problemas e erros cometidos

O mandatário azulino afirmou que o Remo teve bastante dificuldade na montagem do elenco e atribuiu ao calendário apertado, feito para essa temporada, em que a Série A iniciou ainda no mês de janeiro, já que a competição tradicionalmente começa no mês de abril. Segundo Tonhão, faltou mais tempo para se fazer um planejamento e formar o elenco e afirmou que erros foram cometidos.

“Tudo no Remo é difícil e soubemos em que Série iriamos jogar somente no final de 2025, onde foi definido o nosso acesso. Tivemos um período de férias, não podemos fazer absolutamente nada em tentar viabilizar algumas contratações, que impossibilitaram de começarmos a temporada ainda em 2025. Tivemos uma pré-temporada, em seguida a Supercopa Grão-Pará, Campeonato Paraense e Série A. Normalmente o Brasileiro começa em abril e daria mais tempo para fazer um planejamento e a formatação do elenco. Tivemos que agir com uma certa rapidez e alguns erros foram cometidos”, falou.

VEJA MAIS

image Presidente do Remo fala sobre Manoelzinho Ribeiro no clube: 'Não é diretor de porr# nenhuma'
Mandatário azulino afirmou que Manoelzinho Ribeiro não manda em nada dentro do Remo e que é um colaborador que ajudou em todos os acessos do clube

image Após a 13ª rodada da Série A, Remo se distancia do primeiro time fora da zona de rebaixamento
Pontuação do Remo para o primeiro time fora do Z4 aumentou após o término da rodada

image Ex-dirigente, Magnata critica presidência do Remo após derrota para o Cruzeiro: ‘Tragédia anunciada’
Em texto publicado no Instagram, Magnata acusou a direção do Remo de omissão quanto ao momento vivido pela equipe dentro de campo.

Jogadores

Tonhão explicou os motivos do clube ter formado um elenco de mais de três times e não admitiu o Remo ter perdido o Campeonato Paraense e ser eliminado da Copa Norte. Para o dirigente, pelo elenco que o Remo montou, não podia ter deixado escapar essas duas competições.

“Tivemos que fazer três times praticamente, pois iriamos jogar a Série A, o Paraense e a Copa Norte. Eu reconheço a nossa incompetência, o nosso fiasco nesse início de temporada foi a perda do Paraense e eliminação da Copa Norte. Isso aí foi de lamentar e não se admitir com o elenco que temos, perder o Parazão e sair da Copa Norte. Os jogadores que contratamos, o nível de contratação, o foco é a Série A, mas não justifica”, comentou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

série a

futebol

jornal amazônia

tonhão remo
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FUTEBOL

Tonhão admite falhas na montagem do elenco do Remo: ‘erros foram cometidos’

Presidente do Remo afirmou que falhou na montagem do time para a temporada mais importante da história do clube

28.04.26 13h18

FUTEBOL

Presidente do Remo fala sobre Manoelzinho Ribeiro no clube: 'Não é diretor de porr# nenhuma'

Mandatário azulino afirmou que Manoelzinho Ribeiro não manda em nada dentro do Remo e que é um colaborador que ajudou em todos os acessos do clube

28.04.26 11h18

FUTEBOL

Após a 13ª rodada da Série A, Remo se distancia do primeiro time fora da zona de rebaixamento

Pontuação do Remo para o primeiro time fora do Z4 aumentou após o término da rodada

27.04.26 20h59

Futebol

Ex-dirigente, Magnata critica presidência do Remo após derrota para o Cruzeiro: ‘Tragédia anunciada’

Em texto publicado no Instagram, Magnata acusou a direção do Remo de omissão quanto ao momento vivido pela equipe dentro de campo.

27.04.26 15h31

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte

Papão enfrenta o Trem-AP, fora de casa, em um confronto direto pela vaga na semifinal da Copa Norte 2026

27.04.26 20h06

FUTEBOL

Éder Militão vai passar por cirurgia e está fora da Copa do Mundo, diz site

Inicialmente, o Real Madrid havia informado apenas uma contusão na perna esquerda, sem detalhar a gravidade

28.04.26 8h22

Futebol

Artilheiro, Ítalo projeta decisão do Paysandu contra o Trem-AP fora de casa

Com 10 gols na temporada, centroavante deve ser titular em jogo decisivo pela Copa Norte; Papão precisa vencer e torcer por tropeço do Guaporé

27.04.26 19h18

FUTEBOL

Quem ganha espaço na seleção com a lesão de Éder Militão? Veja candidatos à vaga na Copa

Sem o jogador do Real Madrid, o cenário se abre, mas com poucas mudanças drásticas

28.04.26 11h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda