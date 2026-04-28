Tonhão admite falhas na montagem do elenco do Remo: ‘erros foram cometidos’ Presidente do Remo afirmou que falhou na montagem do time para a temporada mais importante da história do clube Fábio Will 28.04.26 13h18 Presidente do Remo admitiu que o clube não teve um planejamento necessário (Cristino Martins / O Liberal) Os problemas enfrentados pelo Remo na Série A e a cobrança da torcida, fizeram o presidente do Leão Azul a falar. Tonhão citou dificuldades para a montagem do elenco para essa temporada e não poupou críticas aos jogadores pelas perdas do Parazão e também a eliminação da Copa Norte. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Tonhão não escondeu que existe esperança em uma mudança de cenário do Remo na Série A do Brasileiro. O presidente azulino citou outros exemplos de dificuldades enfrentados nas Séries C e D, em que o clube deu a volta por cima e saiu das adversidades. Fé que tudo vai mudar “Esses problemas já estamos acostumados desde a Série C, mas o final é sempre feliz. Essa é a esperança, essa é a fé que temos. Todos estão trabalhando diariamente para que dentro de campo corresponda a nossa expectativa e saia dessa situação na zona de rebaixamento”, disse. Problemas e erros cometidos O mandatário azulino afirmou que o Remo teve bastante dificuldade na montagem do elenco e atribuiu ao calendário apertado, feito para essa temporada, em que a Série A iniciou ainda no mês de janeiro, já que a competição tradicionalmente começa no mês de abril. Segundo Tonhão, faltou mais tempo para se fazer um planejamento e formar o elenco e afirmou que erros foram cometidos. “Tudo no Remo é difícil e soubemos em que Série iriamos jogar somente no final de 2025, onde foi definido o nosso acesso. Tivemos um período de férias, não podemos fazer absolutamente nada em tentar viabilizar algumas contratações, que impossibilitaram de começarmos a temporada ainda em 2025. Tivemos uma pré-temporada, em seguida a Supercopa Grão-Pará, Campeonato Paraense e Série A. Normalmente o Brasileiro começa em abril e daria mais tempo para fazer um planejamento e a formatação do elenco. Tivemos que agir com uma certa rapidez e alguns erros foram cometidos”, falou. VEJA MAIS Presidente do Remo fala sobre Manoelzinho Ribeiro no clube: 'Não é diretor de porr# nenhuma' Mandatário azulino afirmou que Manoelzinho Ribeiro não manda em nada dentro do Remo e que é um colaborador que ajudou em todos os acessos do clube Após a 13ª rodada da Série A, Remo se distancia do primeiro time fora da zona de rebaixamento Pontuação do Remo para o primeiro time fora do Z4 aumentou após o término da rodada Ex-dirigente, Magnata critica presidência do Remo após derrota para o Cruzeiro: ‘Tragédia anunciada’ Em texto publicado no Instagram, Magnata acusou a direção do Remo de omissão quanto ao momento vivido pela equipe dentro de campo. Jogadores Tonhão explicou os motivos do clube ter formado um elenco de mais de três times e não admitiu o Remo ter perdido o Campeonato Paraense e ser eliminado da Copa Norte. Para o dirigente, pelo elenco que o Remo montou, não podia ter deixado escapar essas duas competições. “Tivemos que fazer três times praticamente, pois iriamos jogar a Série A, o Paraense e a Copa Norte. Eu reconheço a nossa incompetência, o nosso fiasco nesse início de temporada foi a perda do Paraense e eliminação da Copa Norte. Isso aí foi de lamentar e não se admitir com o elenco que temos, perder o Parazão e sair da Copa Norte. Os jogadores que contratamos, o nível de contratação, o foco é a Série A, mas não justifica”, comentou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série a futebol jornal amazônia tonhão remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. 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ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Tonhão admite falhas na montagem do elenco do Remo: ‘erros foram cometidos’ Presidente do Remo afirmou que falhou na montagem do time para a temporada mais importante da história do clube 28.04.26 13h18 FUTEBOL Presidente do Remo fala sobre Manoelzinho Ribeiro no clube: 'Não é diretor de porr# nenhuma' Mandatário azulino afirmou que Manoelzinho Ribeiro não manda em nada dentro do Remo e que é um colaborador que ajudou em todos os acessos do clube 28.04.26 11h18 FUTEBOL Após a 13ª rodada da Série A, Remo se distancia do primeiro time fora da zona de rebaixamento Pontuação do Remo para o primeiro time fora do Z4 aumentou após o término da rodada 27.04.26 20h59 Futebol Ex-dirigente, Magnata critica presidência do Remo após derrota para o Cruzeiro: ‘Tragédia anunciada’ Em texto publicado no Instagram, Magnata acusou a direção do Remo de omissão quanto ao momento vivido pela equipe dentro de campo. 27.04.26 15h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte Papão enfrenta o Trem-AP, fora de casa, em um confronto direto pela vaga na semifinal da Copa Norte 2026 27.04.26 20h06 FUTEBOL Éder Militão vai passar por cirurgia e está fora da Copa do Mundo, diz site Inicialmente, o Real Madrid havia informado apenas uma contusão na perna esquerda, sem detalhar a gravidade 28.04.26 8h22 Futebol Artilheiro, Ítalo projeta decisão do Paysandu contra o Trem-AP fora de casa Com 10 gols na temporada, centroavante deve ser titular em jogo decisivo pela Copa Norte; Papão precisa vencer e torcer por tropeço do Guaporé 27.04.26 19h18 FUTEBOL Quem ganha espaço na seleção com a lesão de Éder Militão? 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