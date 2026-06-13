Camisa azul da Seleção foi inspirada em Nossa Senhora Aparecida? Conheça a história Peça se tornou um dos símbolos da Seleção e, segundo a tradição, foi inspirada no manto azul de Nossa Senhora Aparecida durante a Copa do Mundo de 1958 Hannah Franco 13.06.26 16h26 A história da camisa azul da Seleção e sua ligação com Nossa Senhora Aparecida (RAFAEL RIBEIRO/CBF E REPRODUÇÃO) A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13), diante do Marrocos, usando a tradicional camisa amarela. No entanto, para o segundo compromisso na competição, contra o Haiti, o Brasil já tem definido o uso do uniforme azul, peça que carrega uma das histórias mais conhecidas e simbólicas do futebol brasileiro. Mas afinal, você sabe a relação da camisa azul da Seleção com Nossa Senhora Aparecida? Segundo uma tradição bastante difundida no país, a origem do uniforme reserva está ligada à devoção à Padroeira do Brasil e remonta à campanha histórica da Copa do Mundo de 1958, na Suécia. Como surgiu a camisa azul da Seleção Na decisão do Mundial de 1958, Brasil e Suécia chegaram à final usando uniformes com cores semelhantes. Como os suecos venceram o sorteio para escolher o uniforme principal, a Seleção Brasileira precisou encontrar às pressas uma nova cor para disputar a partida. Foi então que surgiu a ideia de utilizar o azul. VEJA MAIS Onde assistir a Brasil x Marrocos em Belém? Veja locais com transmissão ao vivo da partida Espaços públicos e eventos da capital vão transmitir a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 Endrick escuta Nilson Chaves? Entenda o meme que viralizou durante a Copa do Mundo Print atribuído ao atacante da Seleção Brasileira mostra o cantor paraense entre os artistas mais ouvidos De acordo com relatos que atravessaram gerações, o então chefe da delegação brasileira, Paulo Machado de Carvalho, buscava uma solução para o impasse quando se inspirou no manto azul de Nossa Senhora Aparecida. A cor foi escolhida para a confecção emergencial das camisas que seriam utilizadas na final do torneio. O Padre Pablo Moreira, do Santuário Nacional de Aparecida, explicou a história nas redes sociais. Confira: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O primeiro título mundial do Brasil Com o novo uniforme, a Seleção entrou em campo no dia 29 de junho de 1958 para enfrentar a Suécia diante de sua torcida. A equipe comandada por jogadores como Pelé, Garrincha, Didi, Zagallo e Vavá venceu por 5 a 2 e conquistou o primeiro título mundial da história do futebol brasileiro. Desde então, a camisa azul passou a fazer parte da identidade da Seleção e ficou eternizada em um dos capítulos mais importantes do esporte nacional. Embora não exista um documento oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmando a inspiração religiosa, a história se tornou parte do imaginário popular e é frequentemente associada à devoção dos brasileiros a Nossa Senhora Aparecida. Quando o Brasil usará a camisa azul na Copa do Mundo? Na Copa do Mundo de 2026, o Brasil estreia contra o Marrocos usando o uniforme amarelo. Já na segunda rodada do Grupo C, diante do Haiti, a equipe deverá entrar em campo com a tradicional camisa azul. O jogo acontece na próxima sexta-feira, 19 de junho. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave seleção brasileira Copa do Mundo Nossa Senhora Aparecida COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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