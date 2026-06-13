Camisa azul da Seleção foi inspirada em Nossa Senhora Aparecida? Conheça a história

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13), diante do Marrocos, usando a tradicional camisa amarela. No entanto, para o segundo compromisso na competição, contra o Haiti, o Brasil já tem definido o uso do uniforme azul, peça que carrega uma das histórias mais conhecidas e simbólicas do futebol brasileiro.

Mas afinal, você sabe a relação da camisa azul da Seleção com Nossa Senhora Aparecida?

Segundo uma tradição bastante difundida no país, a origem do uniforme reserva está ligada à devoção à Padroeira do Brasil e remonta à campanha histórica da Copa do Mundo de 1958, na Suécia.

Como surgiu a camisa azul da Seleção

Na decisão do Mundial de 1958, Brasil e Suécia chegaram à final usando uniformes com cores semelhantes. Como os suecos venceram o sorteio para escolher o uniforme principal, a Seleção Brasileira precisou encontrar às pressas uma nova cor para disputar a partida.

Foi então que surgiu a ideia de utilizar o azul.

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De acordo com relatos que atravessaram gerações, o então chefe da delegação brasileira, Paulo Machado de Carvalho, buscava uma solução para o impasse quando se inspirou no manto azul de Nossa Senhora Aparecida.

A cor foi escolhida para a confecção emergencial das camisas que seriam utilizadas na final do torneio.

O Padre Pablo Moreira, do Santuário Nacional de Aparecida, explicou a história nas redes sociais. Confira:

O primeiro título mundial do Brasil

Com o novo uniforme, a Seleção entrou em campo no dia 29 de junho de 1958 para enfrentar a Suécia diante de sua torcida.

A equipe comandada por jogadores como Pelé, Garrincha, Didi, Zagallo e Vavá venceu por 5 a 2 e conquistou o primeiro título mundial da história do futebol brasileiro.

Desde então, a camisa azul passou a fazer parte da identidade da Seleção e ficou eternizada em um dos capítulos mais importantes do esporte nacional.

Embora não exista um documento oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmando a inspiração religiosa, a história se tornou parte do imaginário popular e é frequentemente associada à devoção dos brasileiros a Nossa Senhora Aparecida.

Quando o Brasil usará a camisa azul na Copa do Mundo?

Na Copa do Mundo de 2026, o Brasil estreia contra o Marrocos usando o uniforme amarelo. Já na segunda rodada do Grupo C, diante do Haiti, a equipe deverá entrar em campo com a tradicional camisa azul. O jogo acontece na próxima sexta-feira, 19 de junho.