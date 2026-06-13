Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Camisa azul da Seleção foi inspirada em Nossa Senhora Aparecida? Conheça a história

Peça se tornou um dos símbolos da Seleção e, segundo a tradição, foi inspirada no manto azul de Nossa Senhora Aparecida durante a Copa do Mundo de 1958

Hannah Franco
fonte

A história da camisa azul da Seleção e sua ligação com Nossa Senhora Aparecida (RAFAEL RIBEIRO/CBF E REPRODUÇÃO)

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13), diante do Marrocos, usando a tradicional camisa amarela. No entanto, para o segundo compromisso na competição, contra o Haiti, o Brasil já tem definido o uso do uniforme azul, peça que carrega uma das histórias mais conhecidas e simbólicas do futebol brasileiro.

Mas afinal, você sabe a relação da camisa azul da Seleção com Nossa Senhora Aparecida?

Segundo uma tradição bastante difundida no país, a origem do uniforme reserva está ligada à devoção à Padroeira do Brasil e remonta à campanha histórica da Copa do Mundo de 1958, na Suécia.

Como surgiu a camisa azul da Seleção

Na decisão do Mundial de 1958, Brasil e Suécia chegaram à final usando uniformes com cores semelhantes. Como os suecos venceram o sorteio para escolher o uniforme principal, a Seleção Brasileira precisou encontrar às pressas uma nova cor para disputar a partida.

Foi então que surgiu a ideia de utilizar o azul.

VEJA MAIS

image Onde assistir a Brasil x Marrocos em Belém? Veja locais com transmissão ao vivo da partida
Espaços públicos e eventos da capital vão transmitir a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026

image Endrick escuta Nilson Chaves? Entenda o meme que viralizou durante a Copa do Mundo
Print atribuído ao atacante da Seleção Brasileira mostra o cantor paraense entre os artistas mais ouvidos

De acordo com relatos que atravessaram gerações, o então chefe da delegação brasileira, Paulo Machado de Carvalho, buscava uma solução para o impasse quando se inspirou no manto azul de Nossa Senhora Aparecida.

A cor foi escolhida para a confecção emergencial das camisas que seriam utilizadas na final do torneio.

O Padre Pablo Moreira, do Santuário Nacional de Aparecida, explicou a história nas redes sociais. Confira:

O primeiro título mundial do Brasil

Com o novo uniforme, a Seleção entrou em campo no dia 29 de junho de 1958 para enfrentar a Suécia diante de sua torcida.

A equipe comandada por jogadores como Pelé, Garrincha, Didi, Zagallo e Vavá venceu por 5 a 2 e conquistou o primeiro título mundial da história do futebol brasileiro.

Desde então, a camisa azul passou a fazer parte da identidade da Seleção e ficou eternizada em um dos capítulos mais importantes do esporte nacional.

Embora não exista um documento oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmando a inspiração religiosa, a história se tornou parte do imaginário popular e é frequentemente associada à devoção dos brasileiros a Nossa Senhora Aparecida.

Quando o Brasil usará a camisa azul na Copa do Mundo?

Na Copa do Mundo de 2026, o Brasil estreia contra o Marrocos usando o uniforme amarelo. Já na segunda rodada do Grupo C, diante do Haiti, a equipe deverá entrar em campo com a tradicional camisa azul. O jogo acontece na próxima sexta-feira, 19 de junho.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

seleção brasileira

Copa do Mundo

Nossa Senhora Aparecida
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Como joga o Marrocos, primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo de 2026

Equipe é atual campeã da Copa Africana de Nações, mas vem com mudança de última hora no comando técnico.

13.06.26 16h00

ESPORTES

Chuteiras e outros equipamentos da Inglaterra são furtados antes de estreia na Copa, diz jornal

O crime ocorreu enquanto a carga estava a caminho de West Palm Beach, na Flórida, para a base da seleção inglesa de futebol, a Swope Soccer Village, no Missouri, onde ficarão hospedados pelas próximas três semanas, no mínimo

13.06.26 9h31

ESPORTES

Elenco da Seleção Brasileira vale quase o dobro que o de Marrocos, aponta pesquisa

O levantamento mostra que a diferença entre as duas equipes é de € 430,4 milhões, o equivalente a cerca de R$ 2,75 bilhões

13.06.26 9h07

ESPORTES

Jogador de Gana fica fora de estreia da seleção ao ter visto negado pelo Canadá; entenda

meio-campista, que enfrenta cinco acusações de estupro e uma de agressão sexual, foi indiciado há cerca de um ano pela polícia do Reino Unido

13.06.26 8h10

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Patrimônio do Remo ultrapassa R$ 280 milhões e coloca clube entre os maiores da Série A

Crescimento financeiro impulsionado pelos acessos faz Leão Azul alcançar a oitava posição em ranking nacional

11.06.26 19h45

FUTEBOL

Após deixar o Remo, meia assina com clube da Europa; veja detalhes

O meia Panagiotis Tachtsidis está de clube novo, após ter deixado o Leão Azul

12.06.26 10h46

COPA DO MUNDO

Onde assistir a Brasil x Marrocos em Belém? Veja locais com transmissão ao vivo da partida

Espaços públicos e eventos da capital vão transmitir a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026

12.06.26 23h28

ESPORTES

Chuteiras e outros equipamentos da Inglaterra são furtados antes de estreia na Copa, diz jornal

O crime ocorreu enquanto a carga estava a caminho de West Palm Beach, na Flórida, para a base da seleção inglesa de futebol, a Swope Soccer Village, no Missouri, onde ficarão hospedados pelas próximas três semanas, no mínimo

13.06.26 9h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda