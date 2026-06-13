Com cinco acusações de estupro, jogador de Gana tem visto negado pelo Canadá e fica fora da estreia

Thomas Partey, jogador da seleção de Gana, ficará fora da estreia do país na Copa do Mundo após ter o visto negado pelo Canadá. A informação foi confirmada pela Fifa nesta sexta-feira (12/6) em nota à agência de notícias Reuters.

O meio-campista, que enfrenta cinco acusações de estupro e uma de agressão sexual, foi indiciado há cerca de um ano pela polícia do Reino Unido. Atuante na seleção de Gana, seu país de origem, jogava pelo Arsenal até quatro dias antes de receber as acusações.

Conforme o G1, a polícia britânica informou o jogador estuprou e assediou sexualmente três mulheres entre os anos de 2021 e 2022. Em comunicado, a polícia afirma que ele foi indiciado por seis acusações: duas por estupro a uma primeira mulher; três também por estupro a uma segunda; e uma acusação de agressão sexual a uma terceira vítima.

As acusações, diz o comunicado, "são resultado de uma investigação policial iniciada em fevereiro de 2022, após a polícia receber a primeira denúncia de estupro". Ele chegou a ser preso de forma preventiva enquanto ainda era um dos principais jogadores do Arsenal.

A advogada de Partey, Jenny Wiltshire, afirma que ele "nega todas as acusações" e que acolhe "a oportunidade de finalmente limpar seu nome".

Em agosto de 2025, ele conseguiu direito à liberdade sob fiança em audiência no Reino Unido. O jogador compareceu ao Tribunal de Magistrados de Westminster e falou apenas para confirmar seu nome, data de nascimento e endereço, ainda de acordo com o G1.

Parley entraria em campo com a seleção de Gana na próxima quarta-feira (17), contra o Panamá no Estádio de Toronto.

Nota da Fifa

“A FIFA pode confirmar que o jogador Thomas Partey não poderá viajar do centro de treinamento da seleção de Gana, em Boston, nos Estados Unidos, para o Canadá para a primeira partida contra o Panamá, na quarta-feira, 17 de junho, pois seu pedido de visto foi recusado pelo governo canadense”, declarou a FIFA em comunicado à Reuters. “A FIFA não está envolvida nos processos de imigração dos países-sede, incluindo a análise e decisão sobre pedidos de visto.”