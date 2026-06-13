Elenco da Seleção Brasileira vale quase o dobro que o de Marrocos, aponta pesquisa

O valor de mercado da seleção brasileira é quase duas vezes maior que o de Marrocos. É o que aponta um levantamento da plataforma TransferRoom. A pesquisa estima o elenco brasileiro em € 928,7 milhões (R$ 5,94 bilhões), enquanto a seleção marroquina está avaliada em € 498,3 milhões (R$ 3,18 bilhões). Neste sábado (13/6), o Brasil faz sua estreia na Copa do Mundo diante de Marrocos.

De acordo com a CNN, o levantamento mostra que a diferença entre as duas equipes é de € 430,4 milhões, o equivalente a cerca de R$ 2,75 bilhões. Apesar da distância, Marrocos possui um dos elencos mais valiosos entre as seleções fora da Europa e da América do Sul.

O jogador mais valioso da Seleção é Vinicius Júnior, avaliado em € 128,2 milhões (R$ 819 milhões). Na equipe marroquina, o líder é Achraf Hakimi, com valor estimado em € 71,4 milhões (R$ 456 milhões).

O levantamento considera o chamado "Expected Transfer Value" (xTV), indicador que estima o valor econômico dos atletas no mercado de transferências. A métrica leva em conta fatores como idade, desempenho, contrato e potencial de negociação.

Os jogadores mais valiosos

Brasil

Vinicius Júnior — € 128,2 milhões (R$ 819 milhões) Matheus Cunha — € 80,4 milhões (R$ 514 milhões) Endrick — € 78,8 milhões (R$ 504 milhões) Raphinha — € 75,4 milhões (R$ 482 milhões) Bruno Guimarães — € 66,2 milhões (R$ 423 milhões)

Marrocos

Achraf Hakimi — € 71,4 milhões (R$ 456 milhões) Ayyoub Bouaddi — € 60,2 milhões (R$ 385 milhões) Ismael Saibari — € 35,6 milhões (R$ 227 milhões) Chemsdine Talbi — € 28 milhões (R$ 179 milhões) Brahim Díaz — € 27,7 milhões (R$ 177 milhões

Disputa acirrada

O confronto entre Brasil e Marrocos é apontado como um dos mais equilibrados entre seleções de continentes diferentes quando o critério é valor de mercado. A equipe africana soma mais da metade do valor do elenco brasileiro e conta com oito jogadores avaliados acima de € 20 milhões, ainda de acordo com a CNN Brasil.

Em ranking da TransferRoom, o Brasil aparece como o sexto elenco mais valioso da Copa do Mundo de 2026. Marrocos não integra o top 10, mas supera seleções tradicionais como México, África do Sul e Iraque.

Apesar da diferença nos valores de mercado, as estimativas da TransferRoom não representam uma previsão de desempenho esportivo na Copa. O índice busca medir o valor econômico dos atletas e dos elencos no mercado de transferências.