Elenco da Seleção Brasileira vale quase o dobro que o de Marrocos, aponta pesquisa O levantamento mostra que a diferença entre as duas equipes é de € 430,4 milhões, o equivalente a cerca de R$ 2,75 bilhões O Liberal 13.06.26 9h07 O valor de mercado da seleção brasileira é quase duas vezes maior que o de Marrocos. É o que aponta um levantamento da plataforma TransferRoom. A pesquisa estima o elenco brasileiro em € 928,7 milhões (R$ 5,94 bilhões), enquanto a seleção marroquina está avaliada em € 498,3 milhões (R$ 3,18 bilhões). Neste sábado (13/6), o Brasil faz sua estreia na Copa do Mundo diante de Marrocos. De acordo com a CNN, o levantamento mostra que a diferença entre as duas equipes é de € 430,4 milhões, o equivalente a cerca de R$ 2,75 bilhões. Apesar da distância, Marrocos possui um dos elencos mais valiosos entre as seleções fora da Europa e da América do Sul. O jogador mais valioso da Seleção é Vinicius Júnior, avaliado em € 128,2 milhões (R$ 819 milhões). Na equipe marroquina, o líder é Achraf Hakimi, com valor estimado em € 71,4 milhões (R$ 456 milhões). O levantamento considera o chamado "Expected Transfer Value" (xTV), indicador que estima o valor econômico dos atletas no mercado de transferências. A métrica leva em conta fatores como idade, desempenho, contrato e potencial de negociação. Os jogadores mais valiosos Brasil Vinicius Júnior — € 128,2 milhões (R$ 819 milhões) Matheus Cunha — € 80,4 milhões (R$ 514 milhões) Endrick — € 78,8 milhões (R$ 504 milhões) Raphinha — € 75,4 milhões (R$ 482 milhões) Bruno Guimarães — € 66,2 milhões (R$ 423 milhões) Marrocos Achraf Hakimi — € 71,4 milhões (R$ 456 milhões) Ayyoub Bouaddi — € 60,2 milhões (R$ 385 milhões) Ismael Saibari — € 35,6 milhões (R$ 227 milhões) Chemsdine Talbi — € 28 milhões (R$ 179 milhões) Brahim Díaz — € 27,7 milhões (R$ 177 milhões Disputa acirrada O confronto entre Brasil e Marrocos é apontado como um dos mais equilibrados entre seleções de continentes diferentes quando o critério é valor de mercado. A equipe africana soma mais da metade do valor do elenco brasileiro e conta com oito jogadores avaliados acima de € 20 milhões, ainda de acordo com a CNN Brasil. Em ranking da TransferRoom, o Brasil aparece como o sexto elenco mais valioso da Copa do Mundo de 2026. Marrocos não integra o top 10, mas supera seleções tradicionais como México, África do Sul e Iraque. Apesar da diferença nos valores de mercado, as estimativas da TransferRoom não representam uma previsão de desempenho esportivo na Copa. O índice busca medir o valor econômico dos atletas e dos elencos no mercado de transferências. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes Seleção brasileira elenco vale quase o dobro marrocos copa do mundo 2026 aponta pesquisa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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