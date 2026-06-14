Leão e Papão têm diferentes critérios para os próprios títulos

O que um clube publica no próprio site é informação oficial. Experimente acessar o site do Paysandu e você vai constatar que o clube não contabiliza seus três títulos em torneios internacionais Pará/Paramaribo (1953, 1965, 2011), nem a Supercopa Grão Pará (2025), nem torneios de menor importância como Copa Mais TV, por exemplo. Constam 62 títulos registrados pelo clube: 51 estaduais, dois nacionais da Série B, dois da Copa Norte, seis da Copa Verde e um título da Copa dos Campeões. O Paysandu é o maior detentor de títulos da Amazônia.

O Remo tem critério diferente e contabiliza quase todos os títulos. Digo "quase" porque incrivelmente não consta o título internacional de Caracas (1950), para o qual setores do clube cobram reconhecimento oficial.

O que diz o site azulino?

O veículo oficial do Remo registra 48 títulos estaduais, um da Série C, três da Copa Norte, um do Norte/Nordeste, um da Copa Verde e de quatro de torneios interestaduais: quadrangular de Salvador 1967, Pará/Goiás 1972, Pará/Maranhão 1977, Pará/Ceará 1993. Total reconhecido: 59 títulos.

Tal como o rival, o Remo também ignora seus títulos internacionais Pará/Paramaribo (1984 e 1999) e Caracas (1950, além da Supercopa Grão Pará (2026). Sobre o título do chamado "Mundialito" de clubes, na Venezuela, já houve investida por reconhecimento da FIFA, mas o site oficial do clube ignora a conquista. Pode?

BAIXINHAS

* A coluna está expondo os dados oficiais dos dois clubes sobre seus títulos para mostrar a falta de zelo com a própria história. Além de tradicionais, Paysandu e Remo são gloriosos, importantes demais para tratarem de qualquer jeito as histórias que construíram e suas torcidas tão apaixonadas quanto imensas.

* Só nos últimos anos, muito por obra de influencers, a rivalidade Leão x Papão e a grandiosidade do clássico passaram a despertar grande interesse do país. Os clubes, por sua vez, pouco fazem para enaltecer e eternizar as glórias e os ídolos. Não entendem que a Memória também pode ser um ativo, desde que haja marketing atuante.

* Quem conhece o Memorial de um ou do outro? Nunca existiu nem esforço nesse sentido. Não mesmo! Afinal, não se importam em se esmerar nem mesmo no conteúdo dos sites sobre os título oficiais. Remo e Paysandu são gigantes ceguetas. Se não enxergam bem o próprio passado, como poderiam enxergar o potencial de futuro?

* Pedro Henrique e sua rotina de suspensões. Hoje o jovem atleta bicolor cumpre mais uma. Por ter sido expulso do jogo contra o Figueirense, PH não enfrenta a Inter de Limeira, mesmo caso do lateral reserva Luciano Taboca. O jogo de hoje promove o reencontro do time com a torcida depois da conquista da Copa Verde.

* Meteorologia prevê chuva hoje à tarde em Belém, mas antes do jogo do Papão. A previsão indica tempo bom às 16 horas, quando a Bola vai rolar, mas, dependendo da chuva, com o campo encharcado. A questão preocupa pelas condições do gramado da Curuzu, que está com excesso de terra preta, que atrapalha a drenagem e logo vira lama.

* Ex-bicolores na Inter de Limeira: técnico Matheus Costa, volante Ronaldo Henrique, atacante Robinho. Ex-remistas: lateral Vidal, atacantes Vitor Leque e Marco Antônio, meia Gustavo Bochecha. Nas últimas oito rodadas da Série C a Inter de Limeira sofreu apenas uma derrota. É um time em ascensão no campeonato.

* O dado mais importante sobre o time paulista é que tem a maior pontuação como visitante. Fora de casa conquistou 10 dos seus 15 pontos, com três vitórias e um empate. O Paysandu é o quarto melhor mandante, com três vitórias e dois empates. Conquistou em Belém 11 dos seus 17 pontos.