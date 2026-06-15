UFC Casa Branca: Poatan é nocauteado, perde cinturão e frustra show brasileiro diante de Trump

Não foi dessa vez que Alex Poatan Pereira reescreveu seu nome na história do UFC. Sob olhares de Donald Trump, o paulista de 38 anos perdeu para o francês Ciryl Gane ainda no segundo round, dizendo adeus ao então histórico 3º cinturão da entidade. A derrota também encerrou a campanha perfeita dos brasileiros no UFC Casa Branca, realizado neste domingo.

A queda de Poatan veio no segundo round depois de um primeiro assalto duríssimo. O brasileiro sentiu os golpes do rival e teve de prestar atenção às orientações de Glover Teixeira e o resto do córner para tentar virar o jogo. Não houve tempo suficiente para isso. O francês castigou o rosto do brasileiro com fortes jabs e diretos. Poatan sentiu, foi ao chão e levou cotoveladas na cabeça. Ele até ficou de pé, mas o juiz encerrou a luta.

Assim sendo, Ciryl Gane ainda se tornou o campeão interino dos pesos pesados. Após o embate, Poatan disse que ainda vai avaliar seu percurso no UFC junto à sua equipe. Se vai continuar na categoria ou irá descer e defender seus outros dois cinturões.

OUTROS BRASILEIROS Diego Lopes se tornou o primeiro lutador a vencer em um evento do UFC na Casa Branca. O amazonense nocauteou o americano Steve Garcia no segundo round depois de ter bastantes dificuldades no primeiro assalto. Ele contou com um belo cruzado de esquerda para levar o rival à lona, que pouco pôde fazer para se defender.

Mauricio Ruffy foi responsável por colocar 2 a 0 no placar do Brasil contra os EUA. O alagoano venceu Michael Chandler por nocaute técnico no primeiro round. O brasileiro se defendeu bem das tentativas de queda do rival e aplicou fortes golpes com as mãos, de pé, para faturar o embate.

Confira os resultados do UFC na Casa Branca: Ilia Topuria x Justin Gaethje Alex Poatan Pereira perdeu para Ciryl Gane no 2º round por nocaute técnico; Sean OMalley venceu Aiemann Zahabi por nocaute no 2° round; Josh Hokit venceu Derrick Lewis por nocaute técnico no 2° round; Mauricio Ruffy venceu Michael Chandler por nocaute técnico no 1° round; Bo Nickal venceu Kyle Daukaus por nocaute técnico no 1° round; Diego Lopes venceu Steve Garcia por nocaute no 2° round.