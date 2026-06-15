UFC Casa Branca: Poatan é nocauteado, perde cinturão e frustra show brasileiro diante de Trump Estadão Conteúdo 15.06.26 1h41 Não foi dessa vez que Alex Poatan Pereira reescreveu seu nome na história do UFC. Sob olhares de Donald Trump, o paulista de 38 anos perdeu para o francês Ciryl Gane ainda no segundo round, dizendo adeus ao então histórico 3º cinturão da entidade. A derrota também encerrou a campanha perfeita dos brasileiros no UFC Casa Branca, realizado neste domingo. A queda de Poatan veio no segundo round depois de um primeiro assalto duríssimo. O brasileiro sentiu os golpes do rival e teve de prestar atenção às orientações de Glover Teixeira e o resto do córner para tentar virar o jogo. Não houve tempo suficiente para isso. O francês castigou o rosto do brasileiro com fortes jabs e diretos. Poatan sentiu, foi ao chão e levou cotoveladas na cabeça. Ele até ficou de pé, mas o juiz encerrou a luta. Assim sendo, Ciryl Gane ainda se tornou o campeão interino dos pesos pesados. Após o embate, Poatan disse que ainda vai avaliar seu percurso no UFC junto à sua equipe. Se vai continuar na categoria ou irá descer e defender seus outros dois cinturões. OUTROS BRASILEIROS Diego Lopes se tornou o primeiro lutador a vencer em um evento do UFC na Casa Branca. O amazonense nocauteou o americano Steve Garcia no segundo round depois de ter bastantes dificuldades no primeiro assalto. Ele contou com um belo cruzado de esquerda para levar o rival à lona, que pouco pôde fazer para se defender. Mauricio Ruffy foi responsável por colocar 2 a 0 no placar do Brasil contra os EUA. O alagoano venceu Michael Chandler por nocaute técnico no primeiro round. O brasileiro se defendeu bem das tentativas de queda do rival e aplicou fortes golpes com as mãos, de pé, para faturar o embate. Confira os resultados do UFC na Casa Branca: Ilia Topuria x Justin Gaethje Alex Poatan Pereira perdeu para Ciryl Gane no 2º round por nocaute técnico; Sean OMalley venceu Aiemann Zahabi por nocaute no 2° round; Josh Hokit venceu Derrick Lewis por nocaute técnico no 2° round; Mauricio Ruffy venceu Michael Chandler por nocaute técnico no 1° round; Bo Nickal venceu Kyle Daukaus por nocaute técnico no 1° round; Diego Lopes venceu Steve Garcia por nocaute no 2° round. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave MMA UFC Alex Poatan COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Preparador físico do Remo explica rotina de treinos dos jogadores no período de férias Diego Kami Mura falou com a equipe de O Liberal e afirmou que é necessário disciplina nas férias para não sofrer no retorno às atividades 14.06.26 8h00 Carlos Ferreira Leão e Papão têm diferentes critérios para os próprios títulos 14.06.26 8h00 Futebol Copa do Mundo começa, mas basquete domina o clima nos Estados Unidos Entre torcedores migrantes, comércio temático e pouco movimento nas ruas, o torneio ainda busca espaço no cotidiano americano. 14.06.26 8h00 FUTEBOL Após empate na estreia, lateral da Seleção cita recuperação de Neymar: 'vai nos ajudar muito' Douglas Santos 13.06.26 23h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES UFC Casa Branca: Poatan é nocauteado, perde cinturão e frustra show brasileiro diante de Trump 15.06.26 1h41 Paysandu Treinador do Paysandu enaltece jogadores e reclama da arbitragem: 'Ele foi levantar o Paulo, quando ele bateu a cabeça no chão' Brigatti avaliou a atuação e o resultado obtido 26.12.20 20h52 Futebol Paysandu perde em casa e cai para o quarto lugar na Série C O Papão não havia perdido na Curuzu até então, mas sucumbiu diante da Inter de Limeira 14.06.26 18h08 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47