Chuteiras e outros equipamentos da Inglaterra são furtados antes de estreia na Copa, diz jornal

Os jogadores da Inglaterra tiveram chuteiras e materiais de treinamento furtados nos Estados Unidos. Os equipamentos foram levados de uma van utilizada pela delegação em Kansas City, segundo o jornal inglês Daily Mail, que revelou o caso. A Federação Inglesa ainda não se pronunciou. A seleção estreia contra a Croácia, na próxima quarta-feira (17/6), pelo Grupo L, em Dallas.

Segundo o jornal, além das chuteiras das estrelas da Inglaterra, bolas oficiais da Copa do Mundo e equipamentos de treino foram levados. O crime ocorreu enquanto a carga estava a caminho de West Palm Beach, na Flórida, para a base da seleção inglesa de futebol, a Swope Soccer Village, no Missouri, onde ficarão hospedados pelas próximas três semanas, no mínimo.

Fontes ouvidas pelo Daily Mail afirmaram que apenas uma bola de futebol restou da carga disponível. Há suspeita de que, entre as chuteiras, foram levadas as de Harry Kane e Jude Bellingham.

O jornal contou que a equipe de segurança da Federação Inglesa suspeita que os motoristas responsáveis ​​pela entrega dos uniformes possam estar envolvidos. A Inglaterra entrou em contato com a polícia dos Estados Unidos para investigar o caso e recuperar os materiais.

A equipe técnica da Inglaterra havia reunido todos os equipamentos de treinamento para a viagem do centro de treinamento na Flórida até a base oficial para a Copa do Mundo. O material incluía equipamentos de análise, quadros brancos de Tuchel e mesas de massagem.

A seleção está em West Palm Gardens, na Flórida. Entretanto, a seleção viajará para a base escolhida pelos ingleses para a Copa do Mundo, o Swope Soccer Village, um dos maiores complexos esportivos da região, fundado em 2007 e utilizado pelo Sporting Kansas City, clube da MLS.

Os ingleses fazem parte do Grupo L da Copa do Mundo, ao lado de Croácia, Gana e Panamá. A seleção tenta o bicampeonato mundial 60 anos depois da única conquista, em 1966. Vice-campeã das duas últimas edições da Eurocopa, a Inglaterra foi semifinalista em 2018 e chegou às quartas em 2022.