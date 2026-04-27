Ex-dirigente, Magnata critica presidência do Remo após derrota para o Cruzeiro: ‘Tragédia anunciada’

O ex-dirigente do Remo Marco Antônio Pina, conhecido pela torcida azulina como "Magnata", usou as redes sociais para atacar a atual diretoria remista. O advogado criticou o atual presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira, e os vice-presidentes Glauber Gonçalves e Milton Campos, após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, no último sábado (25), pela Série A do Brasileirão.

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Em texto publicado no Instagram, Magnata acusou a direção do Remo de omissão quanto ao momento vivido pela equipe dentro de campo. No momento, o Leão Azul é o penúltimo colocado do Brasileirão, com oito pontos conquistados em 13 rodadas.

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"O silêncio dos senhores em relação ao que está acontecendo e ao que será feito para mudar uma tragédia anunciada causa muita aflição à grande nação azulina. Não é possível que vocês irão se esconder, se acovardar. A torcida precisa de respostas urgentes!", disse.

Oposição à atual gestão do Remo e candidato nas últimas eleições do clube, Magnata já tem uma longa trajetória no Leão, que começou em 2001, quando atuava como fiscal de vendedores ambulantes no Baenão. Desde então, já foi vice-presidente do clube em 2014, na gestão de Zeca Pirão, diretor de futebol, em 2017, e atuou como conselheiro de 2021 até 2023.

O Remo volta a campo nesta quarta-feira (29), quando enfrenta o Galvez-AC, em casa, pela última rodada da primeira fase da Copa Norte. O Leão já está eliminado da competição. Pelo Brasileirão, a equipe volta a disputar uma partida no sábado (2), às 16h, diante do Botafogo-RJ, no Rio de Janeiro.