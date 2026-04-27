Ex-dirigente, Magnata critica presidência do Remo após derrota para o Cruzeiro: ‘Tragédia anunciada’ Em texto publicado no Instagram, Magnata acusou a direção do Remo de omissão quanto ao momento vivido pela equipe dentro de campo. Caio Maia 27.04.26 15h31 Magnata critica diretoria do Remo. (Márcio Nagano / O Liberal) O ex-dirigente do Remo Marco Antônio Pina, conhecido pela torcida azulina como "Magnata", usou as redes sociais para atacar a atual diretoria remista. O advogado criticou o atual presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira, e os vice-presidentes Glauber Gonçalves e Milton Campos, após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, no último sábado (25), pela Série A do Brasileirão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em texto publicado no Instagram, Magnata acusou a direção do Remo de omissão quanto ao momento vivido pela equipe dentro de campo. No momento, o Leão Azul é o penúltimo colocado do Brasileirão, com oito pontos conquistados em 13 rodadas. VEJA MAIS Após derrota do Remo, Condé explica escolha por titulares no meio-campo e fala sobre Picco Treinador diz que opção visa equilíbrio do meio-campo e evita setor 'pesado' Remo confirma saída de Nico Ferreira e jogador se despede do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina Ex-atleta do Remo é executado a tiros após partida de futebol em Marabá Polícia Civil investiga a autoria do caso e busca imagens de câmeras de segurança "O silêncio dos senhores em relação ao que está acontecendo e ao que será feito para mudar uma tragédia anunciada causa muita aflição à grande nação azulina. Não é possível que vocês irão se esconder, se acovardar. A torcida precisa de respostas urgentes!", disse. Oposição à atual gestão do Remo e candidato nas últimas eleições do clube, Magnata já tem uma longa trajetória no Leão, que começou em 2001, quando atuava como fiscal de vendedores ambulantes no Baenão. Desde então, já foi vice-presidente do clube em 2014, na gestão de Zeca Pirão, diretor de futebol, em 2017, e atuou como conselheiro de 2021 até 2023. O Remo volta a campo nesta quarta-feira (29), quando enfrenta o Galvez-AC, em casa, pela última rodada da primeira fase da Copa Norte. O Leão já está eliminado da competição. Pelo Brasileirão, a equipe volta a disputar uma partida no sábado (2), às 16h, diante do Botafogo-RJ, no Rio de Janeiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo magnata COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Ex-dirigente, Magnata critica presidência do Remo após derrota para o Cruzeiro: ‘Tragédia anunciada’ Em texto publicado no Instagram, Magnata acusou a direção do Remo de omissão quanto ao momento vivido pela equipe dentro de campo. 27.04.26 15h31 futebol Após derrota do Remo, Condé explica escolha por titulares no meio-campo e fala sobre Picco Treinador diz que opção visa equilíbrio do meio-campo e evita setor 'pesado' 27.04.26 11h28 futebol Remo confirma saída de Nico Ferreira e jogador se despede do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 REMO Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários 26.04.26 13h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo confirma saída de Nico Ferreira e jogador se despede do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 futebol Após derrota do Remo, Condé explica escolha por titulares no meio-campo e fala sobre Picco Treinador diz que opção visa equilíbrio do meio-campo e evita setor 'pesado' 27.04.26 11h28 REMO Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários 26.04.26 13h24 Futebol Paysandu inicia a venda de ingressos para a partida contra o Botafogo-PB, pela Série C Confro está marcado para o próximo domingo (3), às 19h, no Estádio da Curuzu, em Belém. 27.04.26 12h31