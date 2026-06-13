Fisiologista do Remo explica cuidados durante pausa para a Copa: 'Não pode haver exagero' Atletas azulinos farão treinos remotos durante a intertemporada. Retorno às atividades está marcado para 20 de junho. Caio Maia 13.06.26 14h56 Erick Cavalcante explica preparação do Remo no período de intertemporada. (Samara Miranda/ Ascom Remo) O período de férias do elenco do Remo durante a paralisação da Série A do Campeonato Brasileiro por conta da Copa do Mundo não significa desligamento completo da rotina de atleta profissional. No Baenão, a avaliação é de que o cenário mudou nos últimos anos e que os jogadores já incorporaram a necessidade de preservar o condicionamento físico mesmo longe do clube. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em entrevista à Remo TV, o fisiologista Erick Cavalcante afirmou que a consciência dos atletas sobre o próprio corpo evoluiu significativamente e reduziu um problema que era comum em períodos de recesso no passado. VEJA MAIS Campeão com o Remo, atacante marca 16 gols na temporada e é destaque na Indonésia Maxwell encerrou sua passagem pelo Persija como artilheiro da equipe Após deixar o Remo, meia assina com clube da Europa; veja detalhes O meia Panagiotis Tachtsidis está de clube novo, após ter deixado o Leão Azul Patrimônio do Remo ultrapassa R$ 280 milhões e coloca clube entre os maiores da Série A Crescimento financeiro impulsionado pelos acessos faz Leão Azul alcançar a oitava posição em ranking nacional “Há uns dez anos a gente praticamente nem fala mais sobre isso. A consciência atlética desses atletas melhorou muito. Há cerca de 20 anos, uma das preocupações na pré-temporada era emagrecer jogador. Hoje o atleta entende que é atleta o tempo todo”, afirmou. Segundo Erick, embora os jogadores deixem de cumprir a rotina presencial e os horários estabelecidos pelo clube, existe entendimento dentro do elenco sobre a necessidade de permanecer ativo durante as férias. “O atleta sabe que tem um entorno preparado para ajudá-lo e entende que precisa continuar se mantendo ativo. Mesmo sem estar sob orientação direta do clube, existe essa busca pela manutenção”, explicou. O Remo liberou o elenco por 15 dias durante a pausa da competição, mas o período também conta com recomendações e protocolos definidos pelo Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), que reúne áreas como fisiologia, fisioterapia, nutrição e departamento médico. De acordo com Erick Cavalcante, o objetivo não é impedir o descanso, mas encontrar equilíbrio para que o atleta retorne em condições adequadas para suportar a carga de treinos. “Não pode haver exagero. Nem exagero no descanso, nem exagero na atividade física sem controle. Esse momento também é de descanso psicológico, de viver a família, mas o atleta precisa entender que deve manter sua condição física atualizada para chegar ao clube em condições de receber carga”, disse. Erick destacou ainda que manter o corpo ativo não depende necessariamente de academias ou estruturas complexas. Segundo ele, os próprios jogadores passaram a incorporar ferramentas de recuperação e manutenção física às rotinas pessoais. “O atleta hoje já compra equipamentos, busca recursos de recuperação e entende a importância disso. Eu diria que praticamente todos sabem da necessidade de manter esse contexto de atividade”, afirmou. Além do acompanhamento físico, o trabalho do departamento de fisiologia também atua no monitoramento constante de indicadores que auxiliam a comissão técnica na tomada de decisões ao longo da temporada. “Nós coletamos dados diariamente. São dados físicos, sanguíneos e subjetivos que ajudam no controle de carga. Nenhum indicador sozinho define se o atleta joga ou não. Tudo é analisado em conjunto para oferecer a melhor condição de desempenho”, concluiu. Na 18ª colocação da Série A, com 18 pontos, o Remo retorna aos treinamentos no dia 20 de junho e seguirá preparação para a retomada da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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