Fisiologista do Remo explica cuidados durante pausa para a Copa: 'Não pode haver exagero'

O período de férias do elenco do Remo durante a paralisação da Série A do Campeonato Brasileiro por conta da Copa do Mundo não significa desligamento completo da rotina de atleta profissional. No Baenão, a avaliação é de que o cenário mudou nos últimos anos e que os jogadores já incorporaram a necessidade de preservar o condicionamento físico mesmo longe do clube.

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Em entrevista à Remo TV, o fisiologista Erick Cavalcante afirmou que a consciência dos atletas sobre o próprio corpo evoluiu significativamente e reduziu um problema que era comum em períodos de recesso no passado.

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“Há uns dez anos a gente praticamente nem fala mais sobre isso. A consciência atlética desses atletas melhorou muito. Há cerca de 20 anos, uma das preocupações na pré-temporada era emagrecer jogador. Hoje o atleta entende que é atleta o tempo todo”, afirmou.

Segundo Erick, embora os jogadores deixem de cumprir a rotina presencial e os horários estabelecidos pelo clube, existe entendimento dentro do elenco sobre a necessidade de permanecer ativo durante as férias.

“O atleta sabe que tem um entorno preparado para ajudá-lo e entende que precisa continuar se mantendo ativo. Mesmo sem estar sob orientação direta do clube, existe essa busca pela manutenção”, explicou.

O Remo liberou o elenco por 15 dias durante a pausa da competição, mas o período também conta com recomendações e protocolos definidos pelo Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), que reúne áreas como fisiologia, fisioterapia, nutrição e departamento médico.

De acordo com Erick Cavalcante, o objetivo não é impedir o descanso, mas encontrar equilíbrio para que o atleta retorne em condições adequadas para suportar a carga de treinos.

“Não pode haver exagero. Nem exagero no descanso, nem exagero na atividade física sem controle. Esse momento também é de descanso psicológico, de viver a família, mas o atleta precisa entender que deve manter sua condição física atualizada para chegar ao clube em condições de receber carga”, disse.

Erick destacou ainda que manter o corpo ativo não depende necessariamente de academias ou estruturas complexas. Segundo ele, os próprios jogadores passaram a incorporar ferramentas de recuperação e manutenção física às rotinas pessoais.

“O atleta hoje já compra equipamentos, busca recursos de recuperação e entende a importância disso. Eu diria que praticamente todos sabem da necessidade de manter esse contexto de atividade”, afirmou.

Além do acompanhamento físico, o trabalho do departamento de fisiologia também atua no monitoramento constante de indicadores que auxiliam a comissão técnica na tomada de decisões ao longo da temporada.

“Nós coletamos dados diariamente. São dados físicos, sanguíneos e subjetivos que ajudam no controle de carga. Nenhum indicador sozinho define se o atleta joga ou não. Tudo é analisado em conjunto para oferecer a melhor condição de desempenho”, concluiu.

Na 18ª colocação da Série A, com 18 pontos, o Remo retorna aos treinamentos no dia 20 de junho e seguirá preparação para a retomada da competição.