Neymar vai jogar hoje? Entenda a situação do craque para Brasil x Marrocos na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13), contra o Marrocos, pela primeira rodada do Grupo C. A partida será disputada às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Mas uma das principais dúvidas dos torcedores é: Neymar vai jogar hoje?

A resposta é não. Apesar de estar com a delegação brasileira e acompanhar a partida no estádio, o camisa 10 não tem condições de atuar e ficará fora da estreia da Seleção no Mundial.

Por que Neymar não vai jogar?

O atacante do Santos segue em recuperação de uma lesão muscular na panturrilha direita. Desde que se apresentou à Seleção Brasileira, no dia 27 de maio, Neymar tem realizado um tratamento intensivo e não participou dos treinamentos com o restante do elenco.

Neste sábado, enquanto os jogadores seguiram a programação normal de um dia de jogo, o craque permaneceu realizando atividades de fisioterapia, conforme o planejamento do departamento médico.

Mesmo sem ser relacionado para a partida, Neymar estará presente no MetLife Stadium e poderá acompanhar o duelo do banco de reservas, ao lado dos companheiros e da comissão técnica.

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A presença do atacante no banco não significa que ele poderá ser utilizado durante a partida. O jogador estará apenas acompanhando a equipe e não integra a lista de atletas disponíveis para Carlo Ancelotti.

A situação é semelhante à que ocorreu no amistoso contra o Panamá, quando Neymar participou do aquecimento e acompanhou o jogo do banco de reservas, mas sem condições físicas para entrar em campo.

Qual será a escalação do Brasil?

Sem Neymar, o técnico Carlo Ancelotti definiu a equipe que inicia a caminhada rumo ao hexacampeonato.

A provável escalação tem: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior.