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Presidente do Remo fala sobre Manoelzinho Ribeiro no clube: 'Não é diretor de porr# nenhuma'

Mandatário azulino afirmou que Manoelzinho Ribeiro não manda em nada dentro do Remo e que é um colaborador que ajudou em todos os acessos do clube

Fábio Will
fonte

Tonhão falou sobre s situação de Manoelzinho Ribeiro no Remo (Reprodução / Remo TV)

O clima no Baenão não é lá dos melhores. A situação do Remo na Série A, que não consegue sair da zona de rebaixamento, levaram a diretoria do Leão Azul a fazer um pronunciamento ao torcedor. Vários pontos foram tocados pelo presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira, que levantou pontos importantes, que o torcedor questiona nas ruas e também nas redes sociais. Um deles é a situação de Manoelzinho Ribeiro, filho do ex-presidente Manoel Ribeiro, que é bastante contestada pelo Fenômeno Azul. Tonhão foi claro e direto e afirmou que Manoelzinho não possui poder decisão dentro do clube.

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Tonhão não entrou em rodeios e foi claro na resposta quanto à questão de Manoelzinho Ribeiro dentro do Remo. O mandatário azulino afirmou que ele é um colaborador, que vem desempenhando essa “função” dentro do clube desde a Série C e que é importante para o clube, além de citar Manoel Ribeiro, pai de Manoelzinho, que, segundo Tonhão, foi um dos melhores presidentes do clube.

“Temos que respeitar pelo nome que ele tem. O nome do pai dele fez história nesse clube, o nome do pai dele está cravado nesse clube, como um dos maiores presidentes que o Remo já teve. Ele fez muito, sacrificou a vida pessoal e empresarial para se doar ao Remo”, disse.

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Para o mandatário remista, é necessário ter respeito pelo Manoelzinho, que vem ao lado do clube desde momentos tenebrosos, na disputa da Série C, sempre ajudando, sem ter poder algum de decisão no Remo.

O Manoelzinho está com a gente desde a Série C. Ele vem nos ajudando, ele não é diretor de futebol, não é diretor de porra nenhuma. Ele é um colaborador, como muitos que colaboram com a gente. Infelizmente ainda precisamos de uma colaboração direta, pois o investimento da Série A não é tão grande como as pessoas pensam. O Manoelzinho teve uma colaboração importante no momento mais difícil da Série C, na Série B e também na Série A. Ele não é diretor, não tem poder de decisão, ele apenas colabora então é preciso ter respeito por essa pessoa que tem amor por esse clube”, finalizou.

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