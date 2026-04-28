Cruzeiro fura retranca do Boca, marca no fim e se recupera no 'Grupo da Morte' da Libertadores Estadão Conteúdo 28.04.26 23h53 O Cruzeiro segue vivo no "Grupo da Morte" da Libertadores. Depois de uma derrota dolorida para o Universidad Católica-CHI na última rodada, se reabilitou no Mineirão nesta terça-feira. Com paciência, conseguiu superar a retranca do Boca Juniors-ARG, que atuou o segundo tempo com um a menos, e contou com gol de Villarreal para vencer por 1 a 0, pela terceira rodada do Grupo D. Resultado de extrema importância, que coloca o time de Artur Jorge na liderança momentânea da chave, com seis pontos, empatado justamente com os argentinos, porém em vantagem no critério de confronto direto. O time mineiro agora tem dois jogos fora, começando no Chile, na próxima quarta-feira, diante do Universidad Católica e depois visitando o Boca, na temida La Bombonera. O time encerra a fase de grupos diante do Barcelona de Guayaquil, no Mineirão. Era de se esperar um duelo bastante físico, como é de costume nos encontros entre brasileiros e argentinos. O Boca veio com a proposta de travar o jogo do Cruzeiro e, de certa forma, conseguiu. Congestionando a entrada da área, dificultou ao máximo qualquer infiltração mineira, que mesmo com mais posse de bola, não conseguia conectar o ataque e criar situações de gols. Tanto que a única bola que levantou suspiros da arquibancada foi uma falta bem batida de Arroyo, para fora. Outro fator que amarrou o jogo foi a arbitragem. Contestada pelos dois lados, distribuiu cartões, picotou o jogo e tirou a paciência dos jogadores. Nos acréscimos, Barreiro levou dois amarelos em sequência, deixando um alento para os cruzeirenses na segunda etapa. Entretanto, na volta do intervalo, o panorama se manteve. O Cruzeiro não imprimia velocidade e fazia o jogo que o Boca queria. Recuando bastante a bola para os defensores, não tinha criatividade para furar ainda mais a retranca argentina. A alternativa seguia sendo a bola parada e chegou a levar perigo em cabeçadas de Fabrício Bruno tirando tinta da trave e outra sendo bloqueada por Figal. Vendo a linha de cinco argentina, Artur Jorge povoou a área e colocou três atacantes. Explorando a velocidade de Kaio Jorge, criou a primeira grande chance da partida, obrigando boa defesa de Brey. Seguindo na tática de atacar pelos lados, Kaio Jorge repetiu a dose e desta vez cruzou ao invés de finalizar. O passe encontrou Villarreal, que empurrou para o gol vazio, aos 37 minutos, para explodir o Mineirão. Após o gol, foi a vez do Cruzeiro fazer jus a catimba. Provocou os argentinos para ganhar tempo. Controlando a posse da bola, apenas administrou o resultado até o apito final. Como de costume, logo após o fim da partida, o tempo fechou no Mineirão, com os jogadores argentinos partindo para cima de Matheus Pereira, que foi blindado por seguranças e companheiros de equipe. FICHA TÉCNICA CRUZEIRO 1 X 0 BOCA JUNIORS-ARG CRUZEIRO - Otávio; Fagner (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero (Bruno Rodrigues), Gerson, Christian e Matheus Pereira; Arroyo (Villareal) e Kaio Jorge (Matheus Henrique). Técnico: Artur Jorge. BOCA JUNIORS - Brey; Weigandt, Di Lollo, Ayrton Costa e Blanco; Paredes, Ascacíbar, Delgado e Aranda (Figal); Merentiel (Zeballos) e Bareiro. Técnico: Claudio Ubeda. GOL - Villarreal, aos 37 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Esteban Ostojich (URU). CARTÕES AMARELOS - Fagner, Kaio Jorge, Gerson, Blanco, Ayrton Costa e Paredes. CARTÃO VERMELHO - Bareiro. RENDA - R$ 4.666.867,50. PÚBLICO - 59.126 torcedores. LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Cruzeiro Boca Juniors COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. 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