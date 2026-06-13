Exclusivo: Denilson comenta a estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 para O Liberal

O ex-jogador e agora comentarista esportivo Denilson conversou com a equipe de O Liberal, após a estreia com o empate em 1 a 1 do Brasil na Copa do Mundo, diante da equipe do Marrocos, neste sábado (13). Denilson falou que não gosta de comparações entre as gerações de atletas e citou as dificuldades enfrentadas em estreias, principalmente pela ansiedade e nervosismo, que atrapalham o desempenho em campo.

“É uma outra geração. Precisamos entender que as coisas mudaram, as características dos jogadores mudaram. A minha geração foi boa, a anterior à minha foi até melhor que a minha. Essas questões de fazer comparações nunca gostei, sempre achei que cada um vive o seu momento”, disse.

O ex-jogador relembrou momentos da Copa do Mundo de 2002, disputada no Japão e Coreia do Sul.

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“O que vivemos hoje nós também vivemos em 2002, saímos perdendo contra a Turquia. Também ficamos nervosos, ansiosos e felizmente conseguimos virar o jogo com gol do Ronaldo e o lance do pênalti que não ocorreu em cima do Luizão. O primeiro jogo gera ansiedade, nervosismo”, falou.

Denilson avaliou o desempenho da Seleção, fez elogio ao time do Marrocos e frisou a importância da partida do Brasil contra o Haiti, próximo adversário na Copa, que pode decidir quem será o primeiro colocado do grupo C pelo saldo de gols.

“Esperava um jogo melhor, não mais fácil. A Seleção de Marrocos é uma seleção muito boa, mas me surpreendeu que eles saíram para jogar. O primeiro tempo foi completamente dominado por Marrocos, o segundo tempo mais equilibrado, devido à questão física, o cansaço e o relaxamento da estreia. O Brasil joga melhor na segunda etapa e agora é ir para os confrontos dos gols. Enfrenta o Haiti e quem marcar mais gols provavelmente será o primeiro do grupo”, finalizou.

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