Exclusivo: Denilson comenta a estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 para O Liberal Denilson citou a ansiedade e nervosismo como um dos motivos do futebol apresentado pela seleção Brasileira diante do Marrocos Fábio Will 13.06.26 22h25 Denilson foi campeão mundial pelo Brasil em 2002 (Reprodução / O Liberal) O ex-jogador e agora comentarista esportivo Denilson conversou com a equipe de O Liberal, após a estreia com o empate em 1 a 1 do Brasil na Copa do Mundo, diante da equipe do Marrocos, neste sábado (13). Denilson falou que não gosta de comparações entre as gerações de atletas e citou as dificuldades enfrentadas em estreias, principalmente pela ansiedade e nervosismo, que atrapalham o desempenho em campo. “É uma outra geração. Precisamos entender que as coisas mudaram, as características dos jogadores mudaram. A minha geração foi boa, a anterior à minha foi até melhor que a minha. Essas questões de fazer comparações nunca gostei, sempre achei que cada um vive o seu momento”, disse. O ex-jogador relembrou momentos da Copa do Mundo de 2002, disputada no Japão e Coreia do Sul. VEJA MAIS Veja imagens exclusivas de Brasil x Marrocos na estreia da Copa do Mundo 2026 Direto dos EUA, as fotos detalham a atmosfera das arquibancadas e os primeiros momentos do time no Mundial Com golaço de Vini Jr, Brasil empata com Marrocos na estreia da Copa do Mundo de 2026 Após sair atrás do placar, Seleção Brasileira reage com Vini Jr e inicia Mundial com um ponto Bomba! Léo Dias se irrita com seleção e promete revelar 'fofocas' de jogadores após empate do Brasil Jornalista do universo das celebridades insinuou divulgar detalhes sobre a vida pessoal de atletas brasileiros em caso de resultado negativo; Brasil empatou com Marrocos “O que vivemos hoje nós também vivemos em 2002, saímos perdendo contra a Turquia. Também ficamos nervosos, ansiosos e felizmente conseguimos virar o jogo com gol do Ronaldo e o lance do pênalti que não ocorreu em cima do Luizão. O primeiro jogo gera ansiedade, nervosismo”, falou. Denilson avaliou o desempenho da Seleção, fez elogio ao time do Marrocos e frisou a importância da partida do Brasil contra o Haiti, próximo adversário na Copa, que pode decidir quem será o primeiro colocado do grupo C pelo saldo de gols. “Esperava um jogo melhor, não mais fácil. A Seleção de Marrocos é uma seleção muito boa, mas me surpreendeu que eles saíram para jogar. O primeiro tempo foi completamente dominado por Marrocos, o segundo tempo mais equilibrado, devido à questão física, o cansaço e o relaxamento da estreia. O Brasil joga melhor na segunda etapa e agora é ir para os confrontos dos gols. Enfrenta o Haiti e quem marcar mais gols provavelmente será o primeiro do grupo”, finalizou. 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