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Com golaço de Vini Jr, Brasil empata com Marrocos na estreia da Copa do Mundo de 2026

Após sair atrás do placar, Seleção Brasileira reage com Vini Jr e inicia Mundial com um ponto

O Liberal
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Vini Jr foi decisivo na estreia do Brasil (Tarso Sarraf / O Liberal)

A Seleção Brasileira começou sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 com um empate. Neste sábado (13), o Brasil ficou no 1 a 1 com o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C. Saibari abriu o placar para os marroquinos, mas Vini Jr deixou tudo igual ainda na etapa inicial.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti alternou momentos de dificuldade e reação ao longo da partida. Depois de sofrer com a intensidade do adversário nos primeiros minutos, o Brasil conseguiu equilibrar as ações, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades no segundo tempo.

Com o resultado, a Seleção soma seu primeiro ponto no Mundial e agora concentra as atenções no confronto contra o Haiti, marcado para quinta-feira (19), na Filadélfia.

O início de jogo foi de domínio marroquino. Mais agressivo na marcação e organizado na troca de passes, o adversário controlou as ações ofensivas nos primeiros minutos e levou perigo à meta defendida por Alisson.

Assista aos melhores momentos do jogo

A primeira boa oportunidade brasileira surgiu em jogada individual de Vini Jr. O atacante avançou pela esquerda e cruzou para Igor Thiago, que não conseguiu concluir com precisão. O cenário favorável ao Marrocos se transformou em vantagem aos 21 minutos. Gabriel Magalhães falhou ao tentar interceptar um lançamento e permitiu que Saibari avançasse livre em direção ao gol. Cara a cara com Alisson, o atacante finalizou com categoria para fazer 1 a 0.

image Jogadores do Marrocos comemoram o gol diante do Brasil (Tarso Sarraf / O Liberal)

Enquanto a defesa sofria, o setor de criação brasileiro também encontrava dificuldades. Lucas Paquetá teve atuação apagada e participou pouco das construções ofensivas da equipe.

Mesmo sem grande volume ofensivo, o Brasil encontrou o caminho do gol aos 32 minutos. Bruno Guimarães fez um passe em profundidade para Vini Jr, que dominou com qualidade, superou a marcação e bateu colocado para igualar o marcador.

image Vini Jr marcou o gol de empate do Brasil (Tarso Sarraf / O Liberal)

O gol trouxe mais confiança para a Seleção, que passou a ocupar mais o campo de ataque nos minutos finais da primeira etapa. Nos acréscimos, uma jogada iniciada por Paquetá terminou em cruzamento para a área, mas a tentativa de voleio brasileira não encontrou o alvo.

Ao fim dos primeiros 45 minutos, o empate refletia um duelo equilibrado após o forte início da equipe marroquina. O segundo tempo teve menos intensidade e poucas oportunidades claras de gol. Com o desgaste físico do adversário, o Brasil passou a controlar mais a posse de bola, mas continuou encontrando dificuldades para furar o bloqueio defensivo do Marrocos.

VEJA A GALERIA DE FOTOS DA PARTIDA

brasil x marrocos

No intervalo, Ancelotti promoveu duas mudanças. Casemiro e Ibañez, que já tinham cartão amarelo, deixaram o campo para as entradas de Fabinho e Danilo. Mais tarde, Matheus Cunha e Luiz Henrique substituíram Lucas Paquetá e Igor Thiago.

Apesar das alterações, a equipe brasileira não conseguiu aumentar sua produção ofensiva. Raphinha permaneceu discreto durante a maior parte do confronto e teve pouca influência no ataque.

image Ancelotti à beira do gramado comandando o Brasil (Tarso Sarraf / O Liberal)

A entrada de Matheus Cunha trouxe mais movimentação ao setor ofensivo. Em uma de suas primeiras participações, o atacante encontrou Vini Jr em velocidade. O camisa 7 avançou e cruzou para a área, mas a defesa africana afastou o perigo.

Nos minutos finais, o Brasil tentou aumentar a pressão. A principal chance veio já nos acréscimos, quando Danilo Santos finalizou e exigiu boa defesa do goleiro Bounou. O Marrocos também respondeu. Em chute de média distância, El Aynaoui obrigou Alisson a fazer uma intervenção segura. Com empate, as duas equipes mais fortes do grupo somaram um ponto cada.

Ficha técnica 

Data: 13.06.2026

Horário: 19h

Local: Estádio MetLife Stadium - Nova Jersey (EUA)

Árbitro: Slavko Vinčić (SLO)

Assistentes: Tomaž Klančnik (SLO) e Andraž Kovačič (SLO)

Cartões amarelos: Casemiro e Ibañez (BRA);

Gols: Saibari (21'/1ºT - MAR) e Vini Jr (32'/1ºT - BRA)

Brasil: Alisson; Ibañez (Danilo), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães (Danilo Santos) e Lucas Paquetá (Luiz Henrique); Raphinha, Vini Jr e Igor Thiago (Matheus Cunha). Técnico: Carlo Ancelotti

Marrocos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Issa Diop e Noussair Mazraoui (Salah Eddine); Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui e Azzedine Ounahi (El Mourabet); Brahim Díaz (Talbi), Ismael Saibari (Rahimi) e Bilal El Khannouss (Amaimouni). Técnico: Mohamed Ouahbi.

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brasil x marrocos
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