Brasil inicia busca pelo hexa diante de Marrocos em Nova Jersey

Chegou a hora. Depois de meses de preparação, projeções e expectativa, a Seleção Brasileira faz neste sábado (13) seu primeiro compromisso na Copa do Mundo de 2026. O desafio será diante de Marrocos, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela rodada de abertura do Grupo C.

A partida marca o início da trajetória brasileira no torneio e também o primeiro jogo de Carlo Ancelotti em uma Copa do Mundo no comando da Seleção. Contratado para conduzir o país na busca pelo sexto título mundial, o treinador italiano chega à estreia cercado por atenção e confiança após o período de preparação realizado nos Estados Unidos.

Nos últimos treinamentos, Ancelotti trabalhou a formação que deve iniciar a competição. A tendência é que o meio-campo tenha Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, enquanto o setor ofensivo seja formado por Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha. Endrick também aparece como opção para assumir a vaga de centroavante.

A preparação brasileira, porém, exigiu ajustes. Neymar não se recuperou a tempo de uma lesão e ficou fora da estreia. Na lateral direita, problemas físicos também reduziram as alternativas do treinador, aumentando a possibilidade de Danilo começar entre os titulares.

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Se o Brasil inicia uma nova caminhada, o adversário chega respaldado pelo desempenho recente. Semifinalista da Copa do Mundo de 2022, Marrocos transformou-se em uma das seleções mais competitivas da atualidade e busca confirmar o crescimento demonstrado nos últimos anos.

A equipe africana conta com jogadores experientes e conhecidos do futebol europeu, como Achraf Hakimi, Brahim Díaz e o goleiro Yassine Bounou. Antes da estreia, porém, os marroquinos também sofreram baixas importantes. O zagueiro Nayef Aguerd e o atacante Abde Ezzalzouli foram cortados por lesão e ficaram fora da competição.

O confronto deste sábado também reacende uma rivalidade recente. Em 2023, as seleções se enfrentaram em amistoso, com vitória marroquina por 2 a 1. No histórico geral, entretanto, o Brasil leva vantagem, com duas vitórias em três partidas disputadas contra os Leões do Atlas.

Ficha Técnica

Data:13/06/2026

Hora:19h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

Árbitro: Slavko Vinčić (ESL)

Assistentes: Tomaž Klančnik (ESL) e Andraž Kovačič (ESL)

VAR: não divulgado

Prováveis escalações

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr, Matheus Cunha e Raphinha.

Técnico: Carlo Ancelotti

Marrocos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Marwane Saadane e Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ounahi e El Khannouss; Brahim Díaz, Saibari e Amine Sbai.

Técnico: Mohamed Quahbi