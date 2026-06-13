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Brasil inicia busca pelo hexa diante de Marrocos em Nova Jersey

Seleção de Carlo Ancelotti estreia na Copa do Mundo cercada de expectativa contra adversário que se consolidou entre as principais forças do futebol internacional

O Liberal
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Carlo Ancelotti trabalhou bastante com o elenco para a estreia diante do adversário africano. (Tarso Sarraf / O Liberal)

Chegou a hora. Depois de meses de preparação, projeções e expectativa, a Seleção Brasileira faz neste sábado (13) seu primeiro compromisso na Copa do Mundo de 2026. O desafio será diante de Marrocos, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela rodada de abertura do Grupo C.

A partida marca o início da trajetória brasileira no torneio e também o primeiro jogo de Carlo Ancelotti em uma Copa do Mundo no comando da Seleção. Contratado para conduzir o país na busca pelo sexto título mundial, o treinador italiano chega à estreia cercado por atenção e confiança após o período de preparação realizado nos Estados Unidos.

Nos últimos treinamentos, Ancelotti trabalhou a formação que deve iniciar a competição. A tendência é que o meio-campo tenha Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, enquanto o setor ofensivo seja formado por Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha. Endrick também aparece como opção para assumir a vaga de centroavante.

A preparação brasileira, porém, exigiu ajustes. Neymar não se recuperou a tempo de uma lesão e ficou fora da estreia. Na lateral direita, problemas físicos também reduziram as alternativas do treinador, aumentando a possibilidade de Danilo começar entre os titulares.

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Se o Brasil inicia uma nova caminhada, o adversário chega respaldado pelo desempenho recente. Semifinalista da Copa do Mundo de 2022, Marrocos transformou-se em uma das seleções mais competitivas da atualidade e busca confirmar o crescimento demonstrado nos últimos anos.

A equipe africana conta com jogadores experientes e conhecidos do futebol europeu, como Achraf Hakimi, Brahim Díaz e o goleiro Yassine Bounou. Antes da estreia, porém, os marroquinos também sofreram baixas importantes. O zagueiro Nayef Aguerd e o atacante Abde Ezzalzouli foram cortados por lesão e ficaram fora da competição.

O confronto deste sábado também reacende uma rivalidade recente. Em 2023, as seleções se enfrentaram em amistoso, com vitória marroquina por 2 a 1. No histórico geral, entretanto, o Brasil leva vantagem, com duas vitórias em três partidas disputadas contra os Leões do Atlas.

Ficha Técnica

Data:13/06/2026
Hora:19h (de Brasília)
Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)
Árbitro: Slavko Vinčić (ESL)
Assistentes: Tomaž Klančnik (ESL) e Andraž Kovačič (ESL)
VAR: não divulgado

Prováveis escalações

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr, Matheus Cunha e Raphinha.
Técnico: Carlo Ancelotti

Marrocos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Marwane Saadane e Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ounahi e El Khannouss; Brahim Díaz, Saibari e Amine Sbai.
Técnico: Mohamed Quahbi

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