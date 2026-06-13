Brasil inicia busca pelo hexa diante de Marrocos em Nova Jersey Seleção de Carlo Ancelotti estreia na Copa do Mundo cercada de expectativa contra adversário que se consolidou entre as principais forças do futebol internacional O Liberal 13.06.26 8h00 Carlo Ancelotti trabalhou bastante com o elenco para a estreia diante do adversário africano. (Tarso Sarraf / O Liberal) Chegou a hora. Depois de meses de preparação, projeções e expectativa, a Seleção Brasileira faz neste sábado (13) seu primeiro compromisso na Copa do Mundo de 2026. O desafio será diante de Marrocos, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela rodada de abertura do Grupo C. A partida marca o início da trajetória brasileira no torneio e também o primeiro jogo de Carlo Ancelotti em uma Copa do Mundo no comando da Seleção. Contratado para conduzir o país na busca pelo sexto título mundial, o treinador italiano chega à estreia cercado por atenção e confiança após o período de preparação realizado nos Estados Unidos. Nos últimos treinamentos, Ancelotti trabalhou a formação que deve iniciar a competição. A tendência é que o meio-campo tenha Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, enquanto o setor ofensivo seja formado por Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha. Endrick também aparece como opção para assumir a vaga de centroavante. A preparação brasileira, porém, exigiu ajustes. Neymar não se recuperou a tempo de uma lesão e ficou fora da estreia. Na lateral direita, problemas físicos também reduziram as alternativas do treinador, aumentando a possibilidade de Danilo começar entre os titulares. VEJA MAIS Como joga o Marrocos, primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo de 2026 Equipe é atual campeã da Copa Africana de Nações, mas vem com mudança de última hora no comando técnico. Dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo 2026 é feriado? Entenda o que acontece durante o Mundial Muitos brasileiros já se planejam para acompanhar a Seleção Brasileira. Mas, afinal, os dias de jogos do Brasil serão feriados? Veja o que diz a legislação e como funcionou em copas anteriores Copa do Mundo: Confira shows para curtir em Belém no pré e pós-jogo do Brasil hoje (13) Reduto, São Brás, Campina, Cidade Velha e Souza concentram eventos especiais para a estreia da Seleção Brasileira Se o Brasil inicia uma nova caminhada, o adversário chega respaldado pelo desempenho recente. Semifinalista da Copa do Mundo de 2022, Marrocos transformou-se em uma das seleções mais competitivas da atualidade e busca confirmar o crescimento demonstrado nos últimos anos. A equipe africana conta com jogadores experientes e conhecidos do futebol europeu, como Achraf Hakimi, Brahim Díaz e o goleiro Yassine Bounou. Antes da estreia, porém, os marroquinos também sofreram baixas importantes. O zagueiro Nayef Aguerd e o atacante Abde Ezzalzouli foram cortados por lesão e ficaram fora da competição. O confronto deste sábado também reacende uma rivalidade recente. Em 2023, as seleções se enfrentaram em amistoso, com vitória marroquina por 2 a 1. No histórico geral, entretanto, o Brasil leva vantagem, com duas vitórias em três partidas disputadas contra os Leões do Atlas. Ficha Técnica Data:13/06/2026 Hora:19h (de Brasília) Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA) Árbitro: Slavko Vinčić (ESL) Assistentes: Tomaž Klančnik (ESL) e Andraž Kovačič (ESL) VAR: não divulgado Prováveis escalações Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr, Matheus Cunha e Raphinha. Técnico: Carlo Ancelotti Marrocos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Marwane Saadane e Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ounahi e El Khannouss; Brahim Díaz, Saibari e Amine Sbai. Técnico: Mohamed Quahbi Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copa do mundo 2026 brasil x marrocos futebol internacional seleção brasileira jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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