Destaque do Parazão, volante Castro deixa o Águia de Marabá para jogar a Série B do Brasileiro

O Águia de Marabá ganhou uma baixa em seu elenco que disputa a Série D. O volante Castro, destaque do time no título do Parazão 2023 e no Brasileiro, negociou a rescisão de contrato com o Azulão para ir disputar a Série B nacional pela Ponte Preta. A saída do time paraense foi oficializada nesta sexta-feira (23).

VEJA MAIS

Luiz Felipe Castro Neto, ou apenas "Castro", já se despediu do elenco aguiano e está de malas prontas para Campinas. A Ponte Preta ainda não fez o anúncio formal do acordo com o volante carioca de 28 anos e 1,91m de altura.

Esta será a primeira vez que Castro vai disputar a Série B do Brasileiro. Até chegar ao Águia de Marabá o jogador acumulava na carreira passagens por clubes modestos. A grande ascensão foi mesmo no Azulão, clube com o qual acumula 24 jogos e dois gols em 2023. Castro foi eleito o melhor volante do Campeonato Paraense.

Despedida nas redes sociais

O Águia anunciou a rescisão com Castro em postagem nas redes sociais. O próprio jogador respondeu a postagem com uma mensagem de gratidão. "Muito obrigado a todos envolvidos, agradeço de coração a oportunidade que me deram, que sejamos muitos feliz, só GRATIDÃO 🧠🙏🏾🦅⚪️🔵👏🏾", escreveu o volante.

Ficha técnica

Nomes: Luiz Felipe Castro Neto

Nascimento: 13/02/1995 (28 anos)

Naturalidade: Rio de Janeiro (RJ)

Posições: zagueiro e volante

Clubes: Corinthians-RN, Olaria, Amparo, Icasa, Ferroviário-CE, Alcanenense-POR, Cascavel, Anapolina, Caucaia, Rio São Paulo, UNIRB e Garibaldi.