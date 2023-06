Pela Série D, Águia fica no empate sem gols com o Nacional-AM, fora de casa

Águia de Marabá e Nacional-AM empataram em 0 a 0 no "duelo de líderes" pela Série D do Brasileirão. O jogo, válido pela nona rodada do torneio, foi disputado neste sábado (17), no estádio da Colina, em Manaus.

O Águia de Marabá teve as melhores chances de gol na primeira etapa, mas precisou mudar sua postura no jogo quando Evandro foi expulso aos 13 minutos do segundo tempo. A partir desse momento, o Azulão passou a se defender, buscando segurar o resultado e impedir que o Nacional chegasse ao gol.

Com o resultado, o Águia de Marabá permanece na segunda posição do Grupo 1, com 16 pontos conquistados até o momento. Por outro lado, o Nacional continua liderando o Grupo 1, somando agora 20 pontos ganhos.

O Águia de Marabá voltará a campo no próximo sábado (24), desta vez em casa, no estádio Zinho Oliveira, para enfrentar a equipe da Tuna Luso. Já o Nacional terá um confronto contra o Fast Clube, fora de casa, no mesmo dia.