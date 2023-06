Águia se prepara para enfrentar a Tuna tentando ignorar pressão

No próximo sábado (24), Águia de Marabá e Tuna Luso se enfrentam em um jogo que pode ampliar a distância entre as duas equipes do Grupo 1. Ambas estão com 16 pontos, mas o Azulão leva a melhor no saldo de gols e está com a vice-liderança. Hoje (21), o elenco do campeão paraense participou de treino físico pela manhã e entra em campo invicto em jogos disputados em casa, na Série D deste ano. São três vitórias e dois empates.

Sobre as duas últimas partidas sem vitória, o goleiro Axel Lopes, um dos principais nomes do Águia, prefere analisar o desempenho do time por um olhar mais positivo. “O que nos incomodaria mais é se nós tivéssemos feito duas partidas ruins. Acredito que não foi o caso. Fizemos boas partidas”, avalia Axel. “É claro que perdemos algumas oportunidades de fazer o gol e sair com a vitória, que, muito provavelmente, nos daria a liderança, não é? Então, esses fatores, sim, nos incomodam, mas o desempenho da equipe tem sido bom. Temos criado chances, o sistema defensivo também é muito sólido, nessas últimas partidas, a gente quase não tem sofrido gols nem pressão dos adversários. Essa anulação dos ataques também é importante”.

Águia e Tuna já se enfrentaram antes pela quinta rodada, em partida disputada em Belém, que terminou no 0 a 0. A Tuna entra desembarca em Marabá embalada por uma vitória expressiva sobre o São Raimundo-RR por 4 a 1 e Mathaus Sodré, técnico do Azulão, sabe que vem pedreira pela frente. “São duas camisas pesadas do futebol paraense, então a gente sabe da grandeza desse confronto. E ele estão vivendo um bom momento também”, disse Mathaus. “O público que for ao Zinho Oliveira tem tudo para acompanhar uma grande partida. Nós estaremos nos doando bastante para conseguir esses três pontos que, naturalmente, deixa o adversário para trás na tabela e a gente começa e encaminhar nosso objetivo na competição, que é terminar nas primeiras colocações”, concluiu o comandante.

Sobre a cobrança pela vitória nas quatro linhas, Mathaus minimiza a pressão e afirma que é natural que o campeão paraense gere uma expectativa maior. “Nós nos colocamos nesse patamar aí de uma exigência grande, por tudo o que nós construímos. Os jogadores têm plena consciência disso. Mas é claro que a gente já espera encontrar nesse sábado o caminho da vitória diante do nosso torcedor”. Águia de Marabá e Tuna Luso jogam no Zinho Oliveira, em Marabá, a partir das 18h.