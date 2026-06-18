Seleção Brasileira deve ter mudanças para enfrentar o Haiti, indica Ancelotti Técnico confirma alterações na equipe titular, mas mantém mistério sobre os escolhidos para a partida desta sexta-feira, na Filadélfia Felipe Campos / Especial para O Liberal 18.06.26 20h45 Ancelotti não deu pistas sobre a escalação, mas deixou claro que pode haver mudanças. (Tarso Sarraf / O Liberal) Após empatar com Marrocos na estreia da Copa do Mundo, o Brasil volta a campo nesta sexta-feira (19), contra o Haiti, pela segunda rodada do torneio. A partida será disputada na Filadélfia, cidade onde a delegação chegou um dia antes do confronto após uma viagem de ônibus, já que o deslocamento entre as sedes dura cerca de duas horas. Na véspera do jogo, o técnico Carlo Ancelotti e o zagueiro Gabriel Magalhães concederam entrevista coletiva no estádio e falaram sobre o momento da seleção após a atuação abaixo do esperado na estreia. Ancelotti reconheceu que o desempenho diante dos marroquinos ficou distante do esperado, mas destacou que o grupo trabalhou para corrigir os problemas apresentados. “Tenho experiência para segurar a pressão. O jogo contra Marrocos não foi bom. Temos que fazer uma crítica construtiva. A Copa do Mundo não se ganha no primeiro jogo e temos que buscar a solução para melhorar. Trabalhamos nesses dias para solucionar isso e creio que vamos conseguir. Sigo confiante que a equipe vai ser competitiva nesta Copa do Mundo”, afirmou. Coletiva Ancelotti Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Sobre o confronto diante do Haiti, o treinador italiano evitou projetar facilidade e destacou características do adversário. “O jogo do Haiti contra a Escócia foi muito equilibrado. O time mostrou muita força física e entrosamento. Tem um jogador muito alto na frente e foi bem. Não há partida com resultado claro na Copa do Mundo, todos os jogos são muito equilibrados e competitivos”, completou Ancelotti. Um dos pontos que o Brasil tenta corrigir é o desempenho defensivo. A seleção sofreu gols nos últimos seis jogos, cenário que preocupa o setor comandado por Gabriel Magalhães e Marquinhos. “A gente dentro de campo não quer sofrer gols. Se não sofrermos, estamos mais perto da vitória. É trabalhar coletivamente e com certeza vamos entrar no jogo com pensamento positivo, vamos defender bem e vamos sair vitoriosos”, analisou o zagueiro. VEJA MAIS Copa de 2026: jogo do Brasil x Haiti altera funcionamento de serviços na Grande Belém na sexta (18) Por conta do jogo, alguns serviços terão funcionamento especial, com ampliação ou redução dos horários [[(standard.Article) Bares e restaurantes brasileiros terão faturamento recorde na Copa do Mundo 2026, prevê CNC]] VÍDEO: Moradores de lar de idosos viralizam ao imitar comemorações da Seleção Brasileira A publicação rapidamente chamou a atenção dos internautas e já soma mais de 17 mil visualizações Gabriel Magalhães passou a semana com limitações nos treinamentos e chegou a ser dúvida para a partida, mas garantiu estar em condições de atuar. “Tô muito bem fisicamente. Tive uma temporada longa e de muitos jogos, mas me sinto bem, preparado, pronto para jogar amanhã”, declarou. Para enfrentar os haitianos, o Brasil deve ter mudanças na equipe titular. Durante os treinamentos da semana, Ancelotti utilizou Alisson; Danilo, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro ou Fabinho e Bruno Guimarães; Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Luiz Henrique. Ancelotti não garantiu, mas a seleção pode sofrer mudanças para jogo contra o Haiti. (Tarso Sarraf / O Liberal) No entanto, com Raphinha e Gabriel Magalhães recuperados fisicamente, a tendência é que entrem nas vagas de Martinelli e Léo Pereira, respectivamente. Apesar das indicações, Ancelotti evitou confirmar a escalação. “A equipe já está definida, mas vou comunicar os jogadores só no dia do jogo. Creio que agora não seja o momento para fazer isso. O futebol não tem segredos. Não tenho problemas para falar a escalação, mas conto primeiro para os atletas”, afirmou. Brasil e Haiti entram em campo às 21h30, com transmissão na tela da TV Liberal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copa do mundo 2026 carlo ancelotti brasil x haiti futebol internacional jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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