Seleção Brasileira deve ter mudanças para enfrentar o Haiti, indica Ancelotti

Após empatar com Marrocos na estreia da Copa do Mundo, o Brasil volta a campo nesta sexta-feira (19), contra o Haiti, pela segunda rodada do torneio. A partida será disputada na Filadélfia, cidade onde a delegação chegou um dia antes do confronto após uma viagem de ônibus, já que o deslocamento entre as sedes dura cerca de duas horas.

Na véspera do jogo, o técnico Carlo Ancelotti e o zagueiro Gabriel Magalhães concederam entrevista coletiva no estádio e falaram sobre o momento da seleção após a atuação abaixo do esperado na estreia.

Ancelotti reconheceu que o desempenho diante dos marroquinos ficou distante do esperado, mas destacou que o grupo trabalhou para corrigir os problemas apresentados.

“Tenho experiência para segurar a pressão. O jogo contra Marrocos não foi bom. Temos que fazer uma crítica construtiva. A Copa do Mundo não se ganha no primeiro jogo e temos que buscar a solução para melhorar. Trabalhamos nesses dias para solucionar isso e creio que vamos conseguir. Sigo confiante que a equipe vai ser competitiva nesta Copa do Mundo”, afirmou.

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Sobre o confronto diante do Haiti, o treinador italiano evitou projetar facilidade e destacou características do adversário.

“O jogo do Haiti contra a Escócia foi muito equilibrado. O time mostrou muita força física e entrosamento. Tem um jogador muito alto na frente e foi bem. Não há partida com resultado claro na Copa do Mundo, todos os jogos são muito equilibrados e competitivos”, completou Ancelotti.

Um dos pontos que o Brasil tenta corrigir é o desempenho defensivo. A seleção sofreu gols nos últimos seis jogos, cenário que preocupa o setor comandado por Gabriel Magalhães e Marquinhos.

“A gente dentro de campo não quer sofrer gols. Se não sofrermos, estamos mais perto da vitória. É trabalhar coletivamente e com certeza vamos entrar no jogo com pensamento positivo, vamos defender bem e vamos sair vitoriosos”, analisou o zagueiro.

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Gabriel Magalhães passou a semana com limitações nos treinamentos e chegou a ser dúvida para a partida, mas garantiu estar em condições de atuar.

“Tô muito bem fisicamente. Tive uma temporada longa e de muitos jogos, mas me sinto bem, preparado, pronto para jogar amanhã”, declarou.

Para enfrentar os haitianos, o Brasil deve ter mudanças na equipe titular. Durante os treinamentos da semana, Ancelotti utilizou Alisson; Danilo, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro ou Fabinho e Bruno Guimarães; Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Luiz Henrique.

Ancelotti não garantiu, mas a seleção pode sofrer mudanças para jogo contra o Haiti. (Tarso Sarraf / O Liberal)

No entanto, com Raphinha e Gabriel Magalhães recuperados fisicamente, a tendência é que entrem nas vagas de Martinelli e Léo Pereira, respectivamente.

Apesar das indicações, Ancelotti evitou confirmar a escalação.

“A equipe já está definida, mas vou comunicar os jogadores só no dia do jogo. Creio que agora não seja o momento para fazer isso. O futebol não tem segredos. Não tenho problemas para falar a escalação, mas conto primeiro para os atletas”, afirmou.

Brasil e Haiti entram em campo às 21h30, com transmissão na tela da TV Liberal.