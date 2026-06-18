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Adversário do Paysandu, MAC possui no elenco atacante que passou pelo Papão e Leão

Maranhão recebe o Paysandu pela Série C com atletas conhecidos do futebol do Estado

Fábio Will
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Mac tenta entrar na briga por uma das vagas na segunda fase da Série c (Iury Oliveira/MAC)

O Paysandu terá pela frente a equipe do Maranhão-MA, no próximo sábado (20), às 21h, no Estádio Castelão, pela 11ª rodada da Série C. A equipe do MAC tenta se aproximar na briga pelo G8 da competição e possui no elenco alguns jogadores com passagens pelo futebol paraense.

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A equipe do MAC ocupa atualmente a 14ª colocação com 13 pontos conquistados e, conta com ajuda de atletas que passarem pelo Estado do Pará, sendo que um dele vestiu as camisas do Remo e também do Paysandu.

Veja a lista

O lateral-direito Ball, de 28 anos, teve passagem pelo futebol paraense no início desta temporada, quando vestiu a camisa do Águia de Marabá, porém não entrou em campo com a camisa do Azulão e foi dispensado.

A defesa do Maranhão tem o zagueiro Lucão, de 25 anos. O jogador vestiu a camisa do Águia de Marabá na temporada 2025. O defensor esteve cm campo 25 vezes e marcou um gol pelo Azulão.

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O lateral-esquerdo Lucas Santos, de 28 anos, faz parte do elenco do MAC, mas já passou pelo futebol paraense. Ele defendeu o Castanhal, Cametá e também o Santos. Por último, vestiu a camisa do Santos-PA.

O atacante Pimentinha é um velho conhecido do torcedor paraenses. O jogador teve duas passagens por Belém, a primeira foi em 2017, quando vestiu a camisa do Remo. Foram 10 partidas pelo Leão Azul e um gol marcado. Pimentinha retornou a Belém em 2019, dessa vez para jogar pelo Paysandu. Com a camisa bicolor foram oito jogos e nenhum gol marcado.

image Pimentinha defendeu os eternos rivais no Estado do Pará (Fábio Will / Remo - Jorge Luiz / Paysandu)

A equipe do Paysandu ocupa a 4ª posição na tabela da Série C com 17 pontos e precisa pontuar para se manter dentro do G8. MAC x Paysandu duelam no sábado (20), às 21h em São Luís (MA) e a partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

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