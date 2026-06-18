Adversário do Paysandu, MAC possui no elenco atacante que passou pelo Papão e Leão Maranhão recebe o Paysandu pela Série C com atletas conhecidos do futebol do Estado Fábio Will 18.06.26 14h59 Mac tenta entrar na briga por uma das vagas na segunda fase da Série c (Iury Oliveira/MAC) O Paysandu terá pela frente a equipe do Maranhão-MA, no próximo sábado (20), às 21h, no Estádio Castelão, pela 11ª rodada da Série C. A equipe do MAC tenta se aproximar na briga pelo G8 da competição e possui no elenco alguns jogadores com passagens pelo futebol paraense. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A equipe do MAC ocupa atualmente a 14ª colocação com 13 pontos conquistados e, conta com ajuda de atletas que passarem pelo Estado do Pará, sendo que um dele vestiu as camisas do Remo e também do Paysandu. Veja a lista O lateral-direito Ball, de 28 anos, teve passagem pelo futebol paraense no início desta temporada, quando vestiu a camisa do Águia de Marabá, porém não entrou em campo com a camisa do Azulão e foi dispensado. A defesa do Maranhão tem o zagueiro Lucão, de 25 anos. O jogador vestiu a camisa do Águia de Marabá na temporada 2025. O defensor esteve cm campo 25 vezes e marcou um gol pelo Azulão. VEJA MAIS Paysandu aposta na força do elenco para buscar reação fora de casa na Série C Henrico destaca confiança do grupo e mira vitória diante do Maranhão para manter o Papão no G-4 Defesa do Paysandu é a mais vazada entre os times que estão no G8 da Série C Papão que já foi líder da Série C, caiu posições e leva gol praticamente em todos os jogos Após atropelamento, meia do Paysandu faz visita surpresa a Pam Pam O jogador Marcinho, do Paysandu, fez uma visita surpresa a Pam Pam, torcedor símbolo do Papão, que foi atropelado em Belém O lateral-esquerdo Lucas Santos, de 28 anos, faz parte do elenco do MAC, mas já passou pelo futebol paraense. Ele defendeu o Castanhal, Cametá e também o Santos. Por último, vestiu a camisa do Santos-PA. O atacante Pimentinha é um velho conhecido do torcedor paraenses. O jogador teve duas passagens por Belém, a primeira foi em 2017, quando vestiu a camisa do Remo. Foram 10 partidas pelo Leão Azul e um gol marcado. Pimentinha retornou a Belém em 2019, dessa vez para jogar pelo Paysandu. Com a camisa bicolor foram oito jogos e nenhum gol marcado. Pimentinha defendeu os eternos rivais no Estado do Pará (Fábio Will / Remo - Jorge Luiz / Paysandu) A equipe do Paysandu ocupa a 4ª posição na tabela da Série C com 17 pontos e precisa pontuar para se manter dentro do G8. MAC x Paysandu duelam no sábado (20), às 21h em São Luís (MA) e a partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo paysandu mac mac x paysandu pimentinha série c futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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