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Veja o que se sabe sobre a 'Escolinha Re-Pa' anunciada em Belém

Projeto reúne Remo, Paysandu e Prefeitura de Belém e promete oferecer atividades esportivas gratuitas para crianças e adolescentes em bairros da capital paraense

Hannah Franco
fonte

Veja o que se sabe sobre a Escolinha Re-Pa anunciada em Belém (Claudio Pinheiro)

A rivalidade mais tradicional do futebol paraense ganhará um novo significado fora dos gramados. Clube do Remo, Paysandu e Prefeitura de Belém anunciaram a criação da Escolinha Re-Pa, iniciativa voltada para a formação esportiva e a inclusão social de crianças e adolescentes da capital.

O projeto foi apresentado pelo prefeito Igor Normando ao lado dos presidentes do Paysandu, Márcio Tuma, e do Clube do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão. A proposta prevê a utilização de novos campos de gramado sintético e quadras esportivas que serão implantados pela administração municipal. Confira o que já se sabe sobre a iniciativa.

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O que é a Escolinha Re-Pa?

A Escolinha Re-Pa será um projeto social desenvolvido em parceria entre a Prefeitura de Belém e os dois maiores clubes do Estado. A ideia é usar o futebol como ferramenta de inclusão social e criar oportunidades para crianças e jovens em diferentes regiões da cidade.

Durante o anúncio, Igor Normando destacou que a iniciativa pretende transformar a paixão pelo futebol em uma política voltada à população.

"Vamos fazer com que os débitos dos clubes sejam revertidos na nossa Escolinha Re-Pa. Uma escolinha que vamos lançar nos campos de gramado sintético que iremos construir na cidade, além das quadras nos bairros da periferia da cidade", afirmou o prefeito.

Segundo a Prefeitura de Belém, os débitos que Remo e Paysandu possuem com o município serão convertidos em investimentos para a implantação e manutenção da Escolinha Re-Pa.

A medida permitirá direcionar recursos para a estruturação dos espaços esportivos e para o funcionamento das atividades.

Onde a Escolinha Re-Pa vai funcionar?

A previsão é que os treinamentos ocorram em novos campos de gramado sintético e em quadras esportivas que serão construídos ou revitalizados pela prefeitura.

A proposta é levar a iniciativa principalmente para bairros da periferia, ampliando o acesso ao esporte em diferentes regiões da capital.

Quem poderá participar?

A expectativa é que crianças e adolescentes de Belém sejam beneficiados pelo projeto, que terá caráter gratuito.

Além de estimular a prática esportiva, a iniciativa busca criar oportunidades para jovens que sonham em seguir carreira no futebol e promover a inclusão social por meio do esporte.

"Muitos jovens vão realizar o sonho de ter uma oportunidade de jogar futebol, como iremos fazer a inclusão social através do esporte", destacou Igor Normando durante o anúncio.

Qual será o papel de Remo e Paysandu?

Os dois clubes participarão da parceria com a prefeitura, utilizando a força da maior rivalidade do futebol paraense em benefício da população.

Presidente do Clube do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, ressaltou que a instituição azulina apoia iniciativas que tragam benefícios para a sociedade. "O que for positivo para o Remo e ainda sendo possível ajudar o próximo, com certeza o Remo estará presente", afirmou.

Já o presidente do Paysandu, Márcio Tuma, também participou do anúncio ao lado dos mascotes dos clubes.

Quando a Escolinha Re-Pa começará?

Ainda não foi divulgada uma data para o início das atividades. A implantação do projeto dependerá da construção dos novos equipamentos esportivos previstos pela Prefeitura de Belém.

A expectativa é que a iniciativa seja desenvolvida gradualmente, acompanhando a expansão dos espaços destinados à prática esportiva.

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