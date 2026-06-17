Veja o que se sabe sobre a 'Escolinha Re-Pa' anunciada em Belém Projeto reúne Remo, Paysandu e Prefeitura de Belém e promete oferecer atividades esportivas gratuitas para crianças e adolescentes em bairros da capital paraense Hannah Franco 17.06.26 20h36 Veja o que se sabe sobre a Escolinha Re-Pa anunciada em Belém (Claudio Pinheiro) A rivalidade mais tradicional do futebol paraense ganhará um novo significado fora dos gramados. Clube do Remo, Paysandu e Prefeitura de Belém anunciaram a criação da Escolinha Re-Pa, iniciativa voltada para a formação esportiva e a inclusão social de crianças e adolescentes da capital. O projeto foi apresentado pelo prefeito Igor Normando ao lado dos presidentes do Paysandu, Márcio Tuma, e do Clube do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão. A proposta prevê a utilização de novos campos de gramado sintético e quadras esportivas que serão implantados pela administração municipal. Confira o que já se sabe sobre a iniciativa. VEJA MAIS Remo, Paysandu e prefeitura de Belém lançam Escolinha Re-Pa Projeto anunciado por Igor Normando prevê atividades esportivas em bairros da capital e utilização do esporte como ferramenta de inclusão social Re-Pa maior que a Seleção? Vídeo do Podpah com Mizael Silva mostra paixão do futebol em Belém Entre Ver-o-Peso, açaí, carimbó e a tradição da Cremação, episódio revela como o futebol se mistura à identidade cultural paraense O que é a Escolinha Re-Pa? A Escolinha Re-Pa será um projeto social desenvolvido em parceria entre a Prefeitura de Belém e os dois maiores clubes do Estado. A ideia é usar o futebol como ferramenta de inclusão social e criar oportunidades para crianças e jovens em diferentes regiões da cidade. Durante o anúncio, Igor Normando destacou que a iniciativa pretende transformar a paixão pelo futebol em uma política voltada à população. "Vamos fazer com que os débitos dos clubes sejam revertidos na nossa Escolinha Re-Pa. Uma escolinha que vamos lançar nos campos de gramado sintético que iremos construir na cidade, além das quadras nos bairros da periferia da cidade", afirmou o prefeito. Segundo a Prefeitura de Belém, os débitos que Remo e Paysandu possuem com o município serão convertidos em investimentos para a implantação e manutenção da Escolinha Re-Pa. A medida permitirá direcionar recursos para a estruturação dos espaços esportivos e para o funcionamento das atividades. Onde a Escolinha Re-Pa vai funcionar? A previsão é que os treinamentos ocorram em novos campos de gramado sintético e em quadras esportivas que serão construídos ou revitalizados pela prefeitura. A proposta é levar a iniciativa principalmente para bairros da periferia, ampliando o acesso ao esporte em diferentes regiões da capital. Quem poderá participar? A expectativa é que crianças e adolescentes de Belém sejam beneficiados pelo projeto, que terá caráter gratuito. Além de estimular a prática esportiva, a iniciativa busca criar oportunidades para jovens que sonham em seguir carreira no futebol e promover a inclusão social por meio do esporte. "Muitos jovens vão realizar o sonho de ter uma oportunidade de jogar futebol, como iremos fazer a inclusão social através do esporte", destacou Igor Normando durante o anúncio. Qual será o papel de Remo e Paysandu? Os dois clubes participarão da parceria com a prefeitura, utilizando a força da maior rivalidade do futebol paraense em benefício da população. Presidente do Clube do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, ressaltou que a instituição azulina apoia iniciativas que tragam benefícios para a sociedade. "O que for positivo para o Remo e ainda sendo possível ajudar o próximo, com certeza o Remo estará presente", afirmou. Já o presidente do Paysandu, Márcio Tuma, também participou do anúncio ao lado dos mascotes dos clubes. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Quando a Escolinha Re-Pa começará? Ainda não foi divulgada uma data para o início das atividades. A implantação do projeto dependerá da construção dos novos equipamentos esportivos previstos pela Prefeitura de Belém. A expectativa é que a iniciativa seja desenvolvida gradualmente, acompanhando a expansão dos espaços destinados à prática esportiva. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo paysandu prefeitura de belém escolinha re-pa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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