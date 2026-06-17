Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Copa do Mundo chevron right

Neymar volta aos treinos com o grupo e muda clima do Brasil antes de duelo com Haiti

Atacante trabalhou com o grupo em Nova Jersey e comissão técnica mantém cautela sobre utilização no Mundial

Caio Maia
fonte

Neymar volta aos treinos com o grupo e muda clima do Brasil antes de duelo com Haiti (Tarso Sarraf/ O Liberal)

O penúltimo treinamento da Seleção Brasileira antes do confronto contra o Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, teve um protagonista claro: Neymar. Pela primeira vez desde o início da preparação brasileira para o torneio, o camisa 10 participou de uma atividade em campo diante da imprensa e deu mais um passo em seu processo de retorno.

Diferentemente do treino anterior, quando apareceu apenas de tênis realizando exercícios físicos individuais, desta vez o atacante surgiu de chuteiras e participou dos trabalhos com bola ao lado dos companheiros nos minutos iniciais da atividade comandada por Carlo Ancelotti.

O retorno do principal nome da Seleção ao ambiente coletivo chamou atenção não apenas pelo aspecto esportivo, mas também pela mudança de atmosfera no grupo. Sorridente, Neymar brincou com os colegas e participou do aquecimento. Em um dos momentos mais descontraídos da manhã, foi recebido pelos companheiros com aplausos e passou por um tradicional “corredor polonês”, em tom de celebração pela reintegração parcial aos trabalhos.

Direto dos Estados Unidos, o repórter Felipe Campos, do Grupo Liberal, acompanhou a atividade e registrou a movimentação do camisa 10 em campo.

Para o comentarista Paulo Fernando Bad Boy, a presença de Neymar teve efeito imediato no ambiente da equipe.

“Depois do impacto causado por estrelas como Messi e Haaland em seus respectivos treinos, chegou a vez de Neymar movimentar a preparação brasileira. Se ele terá condições de atuar contra o Haiti ainda é uma discussão aberta, mas dentro de campo o ambiente foi marcado por descontração e entusiasmo entre os jogadores”, avaliou.

Apesar da evolução no processo de recuperação, a tendência segue sendo de cautela. Neymar ainda trabalha para recuperar condicionamento físico e ritmo de jogo após período afastado e, por isso, dificilmente terá participação relevante diante do Haiti.

O planejamento da comissão técnica aponta para uma utilização mais consistente do atacante no duelo contra a Escócia, último compromisso do Brasil na fase de grupos.

Enquanto monitora a evolução do camisa 10, Carlo Ancelotti também começou a indicar possíveis ajustes na equipe para a próxima rodada. Danilo surge como alternativa entre os titulares, Casemiro pode perder espaço no meio-campo e o setor ofensivo ainda deve passar por mudanças.

Com um ponto somado e ocupando a segunda colocação do Grupo C ao lado de Marrocos, o Brasil enfrenta o Haiti na sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), buscando encaminhar a classificação para as oitavas de final.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

copa do mundo

treino do brasil
Copa do Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Neymar volta aos treinos com o grupo e muda clima do Brasil antes de duelo com Haiti

Atacante trabalhou com o grupo em Nova Jersey e comissão técnica mantém cautela sobre utilização no Mundial

17.06.26 13h54

futebol

Lei estadual cria protocolo antirracista para eventos esportivos

Nova legislação prevê até interrupção de jogos e estabelece medidas de prevenção, acolhimento às vítimas

17.06.26 12h34

Futebol

Remo: Gramado e outros setores do Baenão passam por melhorias visando retorno aos treinos

Áreas passam por ajustes de olho nos treinos dos atletas de olho na Série A do Brasileiro

17.06.26 11h50

futebol

Em meio à Copa do Mundo, Neymar acerta com plataforma de vídeos feitos por IA

Craque da Seleção Brasileira será protagonista de 16 conteúdos produzidos por Inteligência Artificial

17.06.26 11h38

MAIS LIDAS EM ESPORTES

RECORDE

Messi faz hat-trick, iguala Ronaldo e encosta no recorde de maior artilheiro da Copa do Mundo

Craque argentino fez história em jogo de estreia da Argentina na Copa

17.06.26 0h14

POLÊMICA

Presidente da CBF se afasta da seleção após polêmica envolvendo supostas amantes

Samir Xaud teria deixado temporariamente o convívio da delegação brasileira durante a Copa do Mundo após repercussão de denúncia divulgada por Leo Dias

16.06.26 21h15

Futebol

Remo: Gramado e outros setores do Baenão passam por melhorias visando retorno aos treinos

Áreas passam por ajustes de olho nos treinos dos atletas de olho na Série A do Brasileiro

17.06.26 11h50

futebol

Ex-Águia de Marabá, Kukri celebra chegada ao Coritiba: ‘Me receberam de braços abertos’

Volante paraense de origem indígena foi anunciado pelo Coxa e destacou a boa recepção no clube

17.06.26 10h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda