Neymar volta aos treinos com o grupo e muda clima do Brasil antes de duelo com Haiti

O penúltimo treinamento da Seleção Brasileira antes do confronto contra o Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, teve um protagonista claro: Neymar. Pela primeira vez desde o início da preparação brasileira para o torneio, o camisa 10 participou de uma atividade em campo diante da imprensa e deu mais um passo em seu processo de retorno.

Diferentemente do treino anterior, quando apareceu apenas de tênis realizando exercícios físicos individuais, desta vez o atacante surgiu de chuteiras e participou dos trabalhos com bola ao lado dos companheiros nos minutos iniciais da atividade comandada por Carlo Ancelotti.

O retorno do principal nome da Seleção ao ambiente coletivo chamou atenção não apenas pelo aspecto esportivo, mas também pela mudança de atmosfera no grupo. Sorridente, Neymar brincou com os colegas e participou do aquecimento. Em um dos momentos mais descontraídos da manhã, foi recebido pelos companheiros com aplausos e passou por um tradicional “corredor polonês”, em tom de celebração pela reintegração parcial aos trabalhos.

Direto dos Estados Unidos, o repórter Felipe Campos, do Grupo Liberal, acompanhou a atividade e registrou a movimentação do camisa 10 em campo.

Para o comentarista Paulo Fernando Bad Boy, a presença de Neymar teve efeito imediato no ambiente da equipe.

“Depois do impacto causado por estrelas como Messi e Haaland em seus respectivos treinos, chegou a vez de Neymar movimentar a preparação brasileira. Se ele terá condições de atuar contra o Haiti ainda é uma discussão aberta, mas dentro de campo o ambiente foi marcado por descontração e entusiasmo entre os jogadores”, avaliou.

Apesar da evolução no processo de recuperação, a tendência segue sendo de cautela. Neymar ainda trabalha para recuperar condicionamento físico e ritmo de jogo após período afastado e, por isso, dificilmente terá participação relevante diante do Haiti.

O planejamento da comissão técnica aponta para uma utilização mais consistente do atacante no duelo contra a Escócia, último compromisso do Brasil na fase de grupos.

Enquanto monitora a evolução do camisa 10, Carlo Ancelotti também começou a indicar possíveis ajustes na equipe para a próxima rodada. Danilo surge como alternativa entre os titulares, Casemiro pode perder espaço no meio-campo e o setor ofensivo ainda deve passar por mudanças.

Com um ponto somado e ocupando a segunda colocação do Grupo C ao lado de Marrocos, o Brasil enfrenta o Haiti na sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), buscando encaminhar a classificação para as oitavas de final.