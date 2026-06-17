Neymar volta aos treinos com o grupo e muda clima do Brasil antes de duelo com Haiti Atacante trabalhou com o grupo em Nova Jersey e comissão técnica mantém cautela sobre utilização no Mundial Caio Maia 17.06.26 13h54 Neymar volta aos treinos com o grupo e muda clima do Brasil antes de duelo com Haiti (Tarso Sarraf/ O Liberal) O penúltimo treinamento da Seleção Brasileira antes do confronto contra o Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, teve um protagonista claro: Neymar. Pela primeira vez desde o início da preparação brasileira para o torneio, o camisa 10 participou de uma atividade em campo diante da imprensa e deu mais um passo em seu processo de retorno. Diferentemente do treino anterior, quando apareceu apenas de tênis realizando exercícios físicos individuais, desta vez o atacante surgiu de chuteiras e participou dos trabalhos com bola ao lado dos companheiros nos minutos iniciais da atividade comandada por Carlo Ancelotti. O retorno do principal nome da Seleção ao ambiente coletivo chamou atenção não apenas pelo aspecto esportivo, mas também pela mudança de atmosfera no grupo. Sorridente, Neymar brincou com os colegas e participou do aquecimento. Em um dos momentos mais descontraídos da manhã, foi recebido pelos companheiros com aplausos e passou por um tradicional “corredor polonês”, em tom de celebração pela reintegração parcial aos trabalhos. Direto dos Estados Unidos, o repórter Felipe Campos, do Grupo Liberal, acompanhou a atividade e registrou a movimentação do camisa 10 em campo. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Para o comentarista Paulo Fernando Bad Boy, a presença de Neymar teve efeito imediato no ambiente da equipe. “Depois do impacto causado por estrelas como Messi e Haaland em seus respectivos treinos, chegou a vez de Neymar movimentar a preparação brasileira. Se ele terá condições de atuar contra o Haiti ainda é uma discussão aberta, mas dentro de campo o ambiente foi marcado por descontração e entusiasmo entre os jogadores”, avaliou. Apesar da evolução no processo de recuperação, a tendência segue sendo de cautela. Neymar ainda trabalha para recuperar condicionamento físico e ritmo de jogo após período afastado e, por isso, dificilmente terá participação relevante diante do Haiti. O planejamento da comissão técnica aponta para uma utilização mais consistente do atacante no duelo contra a Escócia, último compromisso do Brasil na fase de grupos. Enquanto monitora a evolução do camisa 10, Carlo Ancelotti também começou a indicar possíveis ajustes na equipe para a próxima rodada. Danilo surge como alternativa entre os titulares, Casemiro pode perder espaço no meio-campo e o setor ofensivo ainda deve passar por mudanças. Com um ponto somado e ocupando a segunda colocação do Grupo C ao lado de Marrocos, o Brasil enfrenta o Haiti na sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), buscando encaminhar a classificação para as oitavas de final. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia copa do mundo treino do brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Copa do Mundo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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