Em meio à expectativa para a estreia do atacante Neymar na Copa do Mundo, o craque da Seleção Brasileira fechou uma parceria com uma plataforma de vídeos verticais feitos por IA (Inteligência Artificial).

Conforme as informações, a plataforma FlareFlow, que produz vídeos com IA a partir de atores e personalidades reais, irá produzir 16 conteúdos com o jogador. O primeiro produto está marcado para ser lançado na sexta-feira (19), dia do segundo jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, contra o Haiti.

"Esta parceria representa um momento decisivo para o ecossistema global do entretenimento. Neymar é um dos atletas com maior apelo comercial do planeta. Unir seu poder de estrela global aos nossos fluxos de trabalho criativos avançados com IA nos permite expandir os limites da narrativa em uma escala sem precedentes", disse o CEO da empresa, James Wang.

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Seis projetos definidos

Os conteúdos serão distribuídos em todo o mundo, incluindo a China, por meio de outra empresa. O site Deadline divulgou que os seis primeiros projetos da parceria entre a plataforma e Neymar já estão definidos. Todos eles abordam histórias de superação envolvendo o futebol e missões especiais.

Conforme o site, o primeiro projeto se chamará "O caminho de volta à glória", que falará sobre a busca por redenção do craque no Mundial após quase perder a carreira. O segundo, "O sistema playboy: conquistando os deuses", mostrará o atacante do Brasil em uma missão para recuperar a capacidade de jogar futebol. No terceiro produto, "Astro do futebol sequestrado para a Galaxy Cup: marque ou morra!", Neymar será sequestrado em meio à final da Copa do Mundo para participar de um torneio intergaláctico. Na produção, o jogador terá que vencer para salvar a humanidade.

No quarto projeto, "Neymar falso, Deus verdadeiro", o craque brasileiro acordará sessenta anos no futuro, em seu funeral. O jogador passará por um processo de reconstrução do legado para recuperar o respeito dos fãs. Já no quinto vídeo, "Projeto para lenda: NEY 10", o atacante terá que lidar com um novo sistema de poder para voltar à grandeza no futebol.

Já o último produto da primeira parte da parceria será "O zelador manco é o verdadeiro rei do futebol mundial". A produção mostrará "uma lenda decadente do futebol" em um processo de retorno secreto para expor uma traição e recuperar a coroa que lhe foi roubada.

Neymar na Copa

Neymar está com o Brasil na Copa do Mundo, mas não estreou com a Seleção no último sábado (13). O jogador se recupera de uma lesão de grau II na panturrilha. Nesta semana, o atacante começou a trabalhar com a bola, mas a participação dele no duelo contra o Haiti ainda não é certa.