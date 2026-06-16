Vampeta detona Neymar na Copa do Mundo e fala em 'acordão' por camisa 10

O ex-volante Vampeta, campeão mundial em 2002, criticou a convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026. Ele afirmou que o atacante não tinha condições físicas para o torneio e sugeriu um acordo nos bastidores para sua presença na competição.

As declarações de Vampeta surgem em um momento delicado para Neymar. O jogador trata uma lesão na panturrilha direita e ainda não foi liberado para a transição física com a Seleção Brasileira nos Estados Unidos. Para Vampeta, a lesão na panturrilha impede a utilização imediata de Neymar no torneio.

"O Neymar não tem chance nenhuma de jogar agora. Não tem condição de atuar com uma lesão grau 2 na panturrilha", declarou o pentacampeão.

Ele explicou que a recuperação muscular vai além da alta médica. Envolve transição física e readaptação aos treinos em campo, etapas que Neymar ainda não cumpriu.

Vampeta lista Neymar entre os 5 maiores, mas critica conduta

Apesar das críticas, Vampeta colocou Neymar entre os cinco maiores talentos do futebol brasileiro. Ele citou Pelé, Zico, Romário, Neymar e Ronaldinho Gaúcho na lista de gênios. O ex-volante questionou a conduta de Neymar nos meses antes da convocação. Ele mencionou suspensões, ausências em jogos importantes e episódios extracampo durante a recuperação física do atacante.

Vampeta destacou que as atitudes de Neymar não indicavam o comprometimento para seu quarto Mundial. Lembrou ainda que Carlo Ancelotti sempre enfatizou a necessidade de boa forma física para a convocação.

Ex-volante sugere "acordão" para levar o camisa 10 à Copa

A parte mais polêmica da análise foi a sugestão de Vampeta sobre a convocação de Neymar. Ele afirmou que fatores extracampo podem ter influenciado a decisão da comissão técnica. "Comercialmente falando, houve um acordão. É o que eu acho. Houve um acordão para levar o Neymar para a Copa", disse Vampeta. Ele acredita que a presença do atacante evita maiores debates sobre sua ausência.

Segundo o ex-jogador, levar Neymar ajudaria a reduzir a pressão sobre a comissão técnica e a CBF. "É melhor levar e deixar ele lá", complementou.

Situação de Neymar preocupa a Seleção Brasileira

As declarações de Vampeta ocorrem em meio à preocupação com a recuperação de Neymar. O atacante passou por novos exames em Nova Jersey, nos EUA, na segunda-feira (15). Os exames mostraram evolução da lesão muscular, mas não o suficiente para iniciar a transição física. O retorno aos treinos com bola foi adiado pela comissão médica da Seleção.

Internamente, a Seleção avalia que Neymar dificilmente estará nos jogos da fase de grupos. A prioridade é evitar agravar a lesão, focando em uma possível participação nas fases eliminatórias. Neymar está afastado dos gramados desde 17 de maio, há um mês. O debate sobre sua convocação continua a dividir opiniões entre torcedores e analistas de futebol.

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