Messi faz hat-trick, iguala Ronaldo e encosta no recorde de maior artilheiro da Copa do Mundo Craque argentino fez história em jogo de estreia da Argentina na Copa Hannah Franco 17.06.26 0h14 Messi faz história com hat-trick e sobe na lista dos artilheiros da Copa do Mundo (ED ZURGA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO) Lionel Messi voltou a escrever seu nome na história da Copa do Mundo. Na vitória da Argentina sobre a Argélia nesta terça-feira (16), o camisa 10 marcou um hat-trick, chegou a 15 gols em Mundiais e igualou Ronaldo Fenômeno na vice-liderança da lista dos maiores artilheiros da história da competição. Com a atuação decisiva, o argentino ultrapassou novamente Kylian Mbappé, que havia chegado a 14 gols horas antes ao marcar duas vezes na vitória da França sobre Senegal. Agora, Messi soma um gol a mais que o francês e está a apenas um de igualar o alemão Miroslav Klose, recordista com 16 gols em Copas do Mundo. VEJA MAIS Mbappé ultrapassa Pelé e Messi e entra no top de maiores artilheiros da Copa do Mundo Francês marcou na estreia da Copa de 2026 e reforçou a candidatura ao posto de maior goleador da história do torneio Scaloni enaltece Messi na Argentina antes da Copa e admite: 'Vai jogar enquanto quiser' O comandante argentino deixou claro que a permanência do camisa 10 depende exclusivamente de sua vontade Messi alcança marca histórica em seis Copas do Mundo Além dos gols, a partida marcou outro feito histórico para o astro argentino. Aos 39 anos, Messi se tornou o primeiro jogador da história a disputar seis edições da Copa do Mundo masculina. O craque participou dos torneios de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e agora 2026, superando a marca de cinco Mundiais que dividia com outros jogadores ao longo da história. Argentino supera Pelé em participações diretas em gols O desempenho diante da Argélia também levou Messi a ultrapassar uma marca histórica de Pelé. Com os três gols, o argentino chegou a 23 participações diretas em gols em Copas do Mundo, somando 15 gols e oito assistências. O número supera as 21 participações registradas pelo Rei do Futebol, que encerrou sua trajetória em Mundiais com 12 gols e nove assistências. Ranking dos maiores artilheiros da Copa do Mundo Miroslav Klose – 16 gols Lionel Messi – 15 gols Ronaldo Nazário – 15 gols Gerd Müller – 14 gols Kylian Mbappé – 14 gols Just Fontaine – 13 gols Pelé – 12 gols Com pelo menos mais duas partidas garantidas na fase de grupos, Messi terá novas oportunidades para alcançar e até superar o recorde de Klose ainda nesta Copa do Mundo. Caso marque mais uma vez, o argentino igualará a marca do alemão. Com dois gols, assumirá isoladamente o posto de maior artilheiro da história dos Mundiais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Brasil x Haiti: Estação das Docas terá transmissão gratuita em Belém Arena Estação volta a receber torcedores na sexta-feira (19), com telões, programação musical e opções gastronômicas durante a Copa do Mundo 16.06.26 17h22 FUTEBOL Curte uma área reservada? Veja como é e quanto custa a área VIP ao redor dos estádios da Copa Área conta com atrações musicais, lojas oficiais, além de bebidas e comidas inclusas no pacote 16.06.26 17h05 FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada na Série D; veja adversários do Águia e da Tuna na competição Série D entra na fase de mata-mata e com dois paraenses na disputa pelo sonho do acesso à Série C 16.06.26 15h03 Mais esportes Paraenses conquistam medalhas no Mundial Universitário de Lutas Atletas garantiram uma medalha de ouro e outra de bronze para o estado. 16.06.26 14h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES RECORDE Messi faz hat-trick, iguala Ronaldo e encosta no recorde de maior artilheiro da Copa do Mundo Craque argentino fez história em jogo de estreia da Argentina na Copa 17.06.26 0h14 POLÊMICA Presidente da CBF se afasta da seleção após polêmica envolvendo supostas amantes Samir Xaud teria deixado temporariamente o convívio da delegação brasileira durante a Copa do Mundo após repercussão de denúncia divulgada por Leo Dias 16.06.26 21h15 futebol Remo: 'Neymar do Nordeste', atacante Rogério chega a Belém e realiza exames Presidente do Remo, Fábio Bentes, confirmou a chegada de Rogério, que realiza exames no clube 01.03.23 16h32 COPA DO MUNDO Quantas Copas o Uruguai tem? Entenda por que a seleção exibe quatro estrelas na camisa Bicampeão mundial para a Fifa, Uruguai considera também outros títulos; entenda 15.06.26 20h24