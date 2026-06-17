Messi faz hat-trick, iguala Ronaldo e encosta no recorde de maior artilheiro da Copa do Mundo

Lionel Messi voltou a escrever seu nome na história da Copa do Mundo. Na vitória da Argentina sobre a Argélia nesta terça-feira (16), o camisa 10 marcou um hat-trick, chegou a 15 gols em Mundiais e igualou Ronaldo Fenômeno na vice-liderança da lista dos maiores artilheiros da história da competição.

Com a atuação decisiva, o argentino ultrapassou novamente Kylian Mbappé, que havia chegado a 14 gols horas antes ao marcar duas vezes na vitória da França sobre Senegal. Agora, Messi soma um gol a mais que o francês e está a apenas um de igualar o alemão Miroslav Klose, recordista com 16 gols em Copas do Mundo.

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Messi alcança marca histórica em seis Copas do Mundo

Além dos gols, a partida marcou outro feito histórico para o astro argentino. Aos 39 anos, Messi se tornou o primeiro jogador da história a disputar seis edições da Copa do Mundo masculina.

O craque participou dos torneios de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e agora 2026, superando a marca de cinco Mundiais que dividia com outros jogadores ao longo da história.

Argentino supera Pelé em participações diretas em gols

O desempenho diante da Argélia também levou Messi a ultrapassar uma marca histórica de Pelé. Com os três gols, o argentino chegou a 23 participações diretas em gols em Copas do Mundo, somando 15 gols e oito assistências.

O número supera as 21 participações registradas pelo Rei do Futebol, que encerrou sua trajetória em Mundiais com 12 gols e nove assistências.

Ranking dos maiores artilheiros da Copa do Mundo

Miroslav Klose – 16 gols

Lionel Messi – 15 gols

Ronaldo Nazário – 15 gols

Gerd Müller – 14 gols

Kylian Mbappé – 14 gols

Just Fontaine – 13 gols

Pelé – 12 gols

Com pelo menos mais duas partidas garantidas na fase de grupos, Messi terá novas oportunidades para alcançar e até superar o recorde de Klose ainda nesta Copa do Mundo. Caso marque mais uma vez, o argentino igualará a marca do alemão. Com dois gols, assumirá isoladamente o posto de maior artilheiro da história dos Mundiais.