Scaloni enaltece Messi na Argentina antes da Copa e admite: 'Vai jogar enquanto quiser' O comandante argentino deixou claro que a permanência do camisa 10 depende exclusivamente de sua vontade Estadão Conteúdo 02.06.26 14h41 Lionel Messi (Tarso Sarraf / O Liberal) A poucos dias do início da Copa do Mundo, o técnico Lionel Scaloni voltou a destacar a importância de Lionel Messi para a seleção argentina. Em entrevista ao jornal Olé, o treinador relembrou momentos marcantes da trajetória do craque com a Albiceleste e deixou claro que a permanência do camisa 10 depende exclusivamente de sua vontade. Scaloni citou a final da Copa América de 2024, quando Messi deixou o gramado lesionado e emocionado. Para o treinador, a reação do astro mostrou o comprometimento que sempre teve com a seleção argentina. "Ele queria jogar futebol, queria continuar jogando além da situação de uma final. Abandonar o campo é terrível, especialmente porque ele sempre foi muito gentil conosco. Para ele sair, algo devia estar muito errado", afirmou. O comandante argentino destacou que muitas pessoas interpretaram de forma equivocada as lágrimas de Messi naquele momento. Segundo Scaloni, a frustração do jogador não estava relacionada ao resultado, mas ao fato de não poder seguir ajudando os companheiros dentro de campo. "Você vê aquela imagem e pensa: Por que está chorando se ganhou uma Copa do Mundo?. Mas não era isso. Ele queria continuar jogando, estar com os companheiros. São coisas difíceis de explicar, é preciso ver as imagens para entender", disse. Ao falar sobre a presença de Messi no Mundial, Scaloni afirmou que não vê surpresa alguma no fato de o astro disputar sua sexta Copa do Mundo. "Ele vai jogar enquanto quiser, porque todos nós sabemos do que é capaz. O que me surpreende é que tenha conquistado apenas quatro títulos com a seleção. Ficou muito perto de ganhar mais duas Copas Américas e uma Copa do Mundo." O treinador também evitou definir qualquer planejamento específico para administrar a utilização do camisa 10 durante a competição. Segundo ele, as decisões serão tomadas de acordo com a condição física e emocional do jogador ao longo da preparação e do torneio. Antes da estreia na Copa do Mundo, a Argentina fará dois amistosos. A atual campeã mundial enfrenta Honduras no próximo sábado (6) e encerra a preparação diante da Islândia, no dia 9. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Argentina Scaloni Messi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Executivo do Remo diz que parada para a Copa vai ser importante para reformas no Baenão Estádio do Leão Azul passa por melhorias internas e no gramado 02.06.26 12h56 futebol Remo pode fazer amistoso contra equipe internacional, diz executivo Luís Vagner Vivian afirmou que os jogos estão sendo negociados, mas devem ser realizados contra uma equipe local e outra de expressão nacional ou até internacional 02.06.26 11h33 Futebol Show de nocautes e finalizações agita o Marajó Fight Combat em Anajás 02.06.26 10h35 Futebol Sopro de esperança para o Leão 02.06.26 10h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 MERCADO DA BOLA Parada para a Copa: quem deve deixar o Remo e quem pode ser contratado pelo Leão? Diretoria azulina trabalha nos bastidores por reforços e avalia saídas, com Diego Hernández próximo de deixar o clube 31.05.26 19h27 FUTEBOL Remo monitora mercado e planeja reforços para a sequência do Brasileirão Executivo azulino falou sobre chegadas e saída de jogadores para o campeonato e disse que clube vai fazer contratações 'pontuais' 02.06.26 12h28 on top Autor do gol da vitória do Remo, Marcelinho entra no 'time da rodada' do Brasileirão Lateral recebeu nota 8.1 e foi o destaque do Leão Azul no duelo contra São Paulo, no último domingo (31) 02.06.26 9h32