Presidente da CBF se afasta da seleção após polêmica envolvendo supostas amantes Samir Xaud teria deixado temporariamente o convívio da delegação brasileira durante a Copa do Mundo após repercussão de denúncia divulgada por Leo Dias Hannah Franco 16.06.26 21h15 Presidente da CBF se afasta da seleção após polêmica envolvendo suposta relação extraconjugal, diz jornal (Divulgação/CBF) O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, se afastou temporariamente das atividades junto à seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 2026 após a repercussão de uma suposta relação extraconjugal divulgada nas redes sociais. A informação é do UOL, que aponta que o dirigente decidiu reduzir sua exposição pública nos últimos dias. De acordo com as informações, Xaud não participou das atividades realizadas nesta terça-feira (16) no centro de treinamento da seleção em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O presidente da CBF também não esteve presente em um evento voltado aos familiares dos jogadores, situação considerada incomum, já que costuma acompanhar compromissos desse tipo ao lado da delegação. VEJA MAIS Presidente da CBF é acusado de 'enganar esposa' e bancar amantes com dinheiro da confederação Segundo Leo Dias, as verbas foram desviadas para custear as estadias e a logística das mulheres CBF vai barrar amantes de jogadores no hotel da Seleção na Copa? Entenda Presidente da CBF explicou acesso controlado à concentração durante a Copa do Mundo de 2026 Samir Xaud viajou para Orlando, onde participa de encontros com presidentes de federações estaduais que acompanham a primeira fase do Mundial. A previsão é que ele retorne ao convívio da seleção na sexta-feira (19), quando o Brasil enfrenta o Haiti pela competição. Entenda a polêmica A situação ganhou repercussão após o jornalista Leo Dias divulgar informações sobre uma suposta relação extraconjugal envolvendo o presidente da CBF durante sua estadia nos Estados Unidos. Samir Xaud foi empossado como presidente da CBF em maio de 2025. (Foto: Reprodução/ Instagram | Portal Leo Dias) Ainda conforme o UOL, pessoas próximas ao dirigente afirmam que ele ficou abalado com a repercussão do caso e avaliou que havia um ambiente desfavorável à sua presença junto aos jogadores e familiares neste momento. Oficialmente, a CBF informou que a viagem para Orlando já estava prevista na agenda de Samir Xaud antes da divulgação da denúncia. No entanto, o dirigente teria aproveitado a programação para evitar exposição pública enquanto o assunto repercute. Até o momento, Samir Xaud não se pronunciou publicamente sobre as informações divulgadas nem sobre a suposta relação extraconjugal. A CBF também não comentou o mérito das acusações. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Brasil x Haiti: Estação das Docas terá transmissão gratuita em Belém Arena Estação volta a receber torcedores na sexta-feira (19), com telões, programação musical e opções gastronômicas durante a Copa do Mundo 16.06.26 17h22 FUTEBOL Curte uma área reservada? 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