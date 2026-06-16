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Presidente da CBF se afasta da seleção após polêmica envolvendo supostas amantes

Samir Xaud teria deixado temporariamente o convívio da delegação brasileira durante a Copa do Mundo após repercussão de denúncia divulgada por Leo Dias

Hannah Franco
fonte

Presidente da CBF se afasta da seleção após polêmica envolvendo suposta relação extraconjugal, diz jornal (Divulgação/CBF)

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, se afastou temporariamente das atividades junto à seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 2026 após a repercussão de uma suposta relação extraconjugal divulgada nas redes sociais. A informação é do UOL, que aponta que o dirigente decidiu reduzir sua exposição pública nos últimos dias.

De acordo com as informações, Xaud não participou das atividades realizadas nesta terça-feira (16) no centro de treinamento da seleção em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O presidente da CBF também não esteve presente em um evento voltado aos familiares dos jogadores, situação considerada incomum, já que costuma acompanhar compromissos desse tipo ao lado da delegação.

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Samir Xaud viajou para Orlando, onde participa de encontros com presidentes de federações estaduais que acompanham a primeira fase do Mundial. A previsão é que ele retorne ao convívio da seleção na sexta-feira (19), quando o Brasil enfrenta o Haiti pela competição.

Entenda a polêmica

A situação ganhou repercussão após o jornalista Leo Dias divulgar informações sobre uma suposta relação extraconjugal envolvendo o presidente da CBF durante sua estadia nos Estados Unidos.

image Samir Xaud foi empossado como presidente da CBF em maio de 2025. (Foto: Reprodução/ Instagram | Portal Leo Dias)

Ainda conforme o UOL, pessoas próximas ao dirigente afirmam que ele ficou abalado com a repercussão do caso e avaliou que havia um ambiente desfavorável à sua presença junto aos jogadores e familiares neste momento.

Oficialmente, a CBF informou que a viagem para Orlando já estava prevista na agenda de Samir Xaud antes da divulgação da denúncia. No entanto, o dirigente teria aproveitado a programação para evitar exposição pública enquanto o assunto repercute.

Até o momento, Samir Xaud não se pronunciou publicamente sobre as informações divulgadas nem sobre a suposta relação extraconjugal. A CBF também não comentou o mérito das acusações.

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