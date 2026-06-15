Presidente da CBF é acusado de 'enganar esposa' e bancar amantes com dinheiro da confederação Segundo Leo Dias, as verbas foram desviadas para custear as estadias e a logística das mulheres Victoria Rodrigues 15.06.26 18h40 Samir Xaud foi empossado como presidente da CBF em maio de 2025. (Foto: Reprodução/ Instagram | Portal Leo Dias) O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, foi acusado nesta segunda-feira (15) de enganar a esposa e utilizar dinheiro da própria entidade para bancar amantes durante a Copa do Mundo. As informações foram divulgadas por Leo Dias, no programa "Melhor da Tarde", da Band, em que ele alegou que as verbas da organização foram desviadas para custear as estadias e a logística das mulheres. Além de ser presidente da confederação, Samir Xaud é formado em medicina e é casado há 20 anos com sua esposa Natalia Xaud, com quem tem três filhos. Ao longo desta semana, o presidente havia viajado para a Cidade do México nesta quinta-feira (11) para encontrar sua esposa, Natalia, e assistirem à abertura da Copa 2026, mas o destino seguinte de Samir teria sido para ver a amante em Nova York. VEJA MAIS CBF vai barrar amantes de jogadores no hotel da Seleção na Copa? Entenda Presidente da CBF explicou acesso controlado à concentração durante a Copa do Mundo de 2026 Presidente da CBF 'garante' renovação de Ancelotti na seleção até 2030: 'Dá para cravar' Samir Xaud, presidente da CBF, afirmou que ajustes jurídicos são os últimos passos para o anúncio oficial do técnico italiano Presidente da CBF diz que não haverá ‘Brasa’ no uniforme da Seleção Brasileira Samir Xaud disse que a frase foi uma campanha publicitária da fornecedora e não estará na camisa "Ele deixou a mulher no México e a amante em Nova York" De acordo com informações de Leo Dias, Samir havia planejado deixar as duas mulheres em países diferentes. "O presidente da CBF levou a amante e a mulher. A mulher ele deixou no México e a amante em Nova York, tudo pago pela CBF. São muitas denúncias, a gente está falando de um ano de gastos que chegam a quase 1 milhão de reais só com viajens de amigos, de familiares e de amantes", revelou no programa. A amante que aparece na foto divulgada nas mídias sociais é Camila Cristina Andrade, uma empresária do setor fitness de Roraima que se hospedou com reservas vinculadas ao presidente da CBF no Hyatt Regency Grand Central de Nova York (NY). Ela teria permanecido no local entre os últimos dias 2 e 10 de junho de 2026, com uma conta que totalizou R$ 59.424,81 de despesas no hotel. Em seu segundo dia, a empresária foi flagrada ao lado de Xaud em um jantar no restaurante Harry Cipriani, em Manhattan, poucos minutos antes de sair do local no mesmo veículo alugado do presidente durante sua agenda oficial. Em dezembro de 2025, circularam também informações de que ele teria viajado com a farmacêutica Tata Barcellos, para assistir a final do Mundial Interclubes em Doha, no Qatar. Até o momento, o presidente da CBF, Samir Xaud, ainda não se pronunciou sobre as acusações proferidas por Leo Dias e nem a sua esposa, Natália Xaud. Ela possui uma conta fechada no Instagram e costuma viver uma vida privada, com uma postura discreta e pouca exposição pública. (Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave presidente cbf traição amantes dinheiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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