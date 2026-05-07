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Presidente da CBF 'garante' renovação de Ancelotti na seleção até 2030: 'Dá para cravar'

Samir Xaud, presidente da CBF, afirmou que ajustes jurídicos são os últimos passos para o anúncio oficial do técnico italiano

Estadão Conteúdo

A Confederação Brasileira de futebol (CBF) está bastante satisfeita com o trabalho de Carlo Ancelotti no comando da seleção e, mais uma vez, Samir Xaud, presidente da entidade, 'garantiu' a permanência do italiano até o ciclo para a Copa do Mundo de 2030.

Xaud vem sendo repetitivo nas últimas semanas ao cravar a renovação de Carlo Ancelotti. Nesta quinta-feira, o presidente da CBF participou da FutPro Expo 2026, em Fortaleza, e voltou a falar sobre o assunto em atendimento à imprensa.

Há alguns dias, Xaud disse que Ancelotti chegaria à disputa da Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México - anuncia a lista final no dia 18 de maio - já com o contrato renovado. O atual acordo termina justamente após a competição desde meio de ano. Questionado sobre o novo vínculo, o presidente da CBF mostrou-se confiante.

"(Vamos anunciar) Antes (da Copa do Mundo), com certeza", cravou Xaud. "Estão faltando ajustes jurídicos, tanto dos advogados do lado dele, quanto do nosso, mas acredito que antes da nossa ida para a Copa do Mundo a gente vai estar anunciando", disse. "Dá para cravar (a permanência até 2030)."

Seria uma maneira de dar tranquilidade e tirar a pressão sobre Ancelotti na Copa do Mundo, já que a seleção brasileira vem sofrendo com os desfalques com pouco tempo para a estreia na competição, diante do Marrocos.

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