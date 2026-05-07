Presidente da CBF 'garante' renovação de Ancelotti na seleção até 2030: 'Dá para cravar' Samir Xaud, presidente da CBF, afirmou que ajustes jurídicos são os últimos passos para o anúncio oficial do técnico italiano Estadão Conteúdo 07.05.26 13h36 A Confederação Brasileira de futebol (CBF) está bastante satisfeita com o trabalho de Carlo Ancelotti no comando da seleção e, mais uma vez, Samir Xaud, presidente da entidade, 'garantiu' a permanência do italiano até o ciclo para a Copa do Mundo de 2030. Xaud vem sendo repetitivo nas últimas semanas ao cravar a renovação de Carlo Ancelotti. Nesta quinta-feira, o presidente da CBF participou da FutPro Expo 2026, em Fortaleza, e voltou a falar sobre o assunto em atendimento à imprensa. Há alguns dias, Xaud disse que Ancelotti chegaria à disputa da Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México - anuncia a lista final no dia 18 de maio - já com o contrato renovado. O atual acordo termina justamente após a competição desde meio de ano. Questionado sobre o novo vínculo, o presidente da CBF mostrou-se confiante. "(Vamos anunciar) Antes (da Copa do Mundo), com certeza", cravou Xaud. "Estão faltando ajustes jurídicos, tanto dos advogados do lado dele, quanto do nosso, mas acredito que antes da nossa ida para a Copa do Mundo a gente vai estar anunciando", disse. "Dá para cravar (a permanência até 2030)." Seria uma maneira de dar tranquilidade e tirar a pressão sobre Ancelotti na Copa do Mundo, já que a seleção brasileira vem sofrendo com os desfalques com pouco tempo para a estreia na competição, diante do Marrocos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Brasil CBF Carlo Ancelotti renovação de contrato COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Paysandu avalia mandar final da Copa Norte contra o Nacional no Mangueirão Clube bicolor fará reunião para definir os detalhes da partida 07.05.26 11h51 Presidente do Paysandu celebra vitória na Copa Norte e provoca: 'Os outros que fiquem com inveja' Clube bicolor superou o Águia de Marabá na semifinal e vai encarar o Nacional na decisão 07.05.26 11h12 Futebol Papão na sua versão demolidora 07.05.26 10h33 Revanche? Paysandu reencontra o Nacional-AM na final da Copa Norte após goleada histórica Equipes avançaram à decisão, e Papão buscará “revanche” por derrota na primeira fase 07.05.26 10h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES Revanche? Paysandu reencontra o Nacional-AM na final da Copa Norte após goleada histórica Equipes avançaram à decisão, e Papão buscará “revanche” por derrota na primeira fase 07.05.26 10h26 futebol Paysandu avalia mandar final da Copa Norte contra o Nacional no Mangueirão Clube bicolor fará reunião para definir os detalhes da partida 07.05.26 11h51 Presidente do Paysandu celebra vitória na Copa Norte e provoca: 'Os outros que fiquem com inveja' Clube bicolor superou o Águia de Marabá na semifinal e vai encarar o Nacional na decisão 07.05.26 11h12 FUTEBOL Santa Rosa solicita filmagens da cabine do VAR de jogos do Parazão Clube afirmou que a iniciativa é para 'verificar o funcionamento interno da cabine do VAR' 07.05.26 9h42