Bruna Biancardi anuncia nova gravidez com Neymar e revela sexo do bebê Em meio à Copa do Mundo de 2026, jogador e influenciadora celebraram a chegada da nova integrante da família nas redes sociais Hannah Franco 15.06.26 20h50 Neymar e Bruna Biancardi anunciam gravidez e revelam que esperam mais uma menina (Instagram/Reprodução) O jogador Neymar e a influenciadora Bruna Biancardi anunciaram nesta segunda-feira (15) que estão esperando mais um filho. A novidade foi revelada por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, no qual o casal descobriu o sexo do bebê durante um chá revelação. Eles serão pais de mais uma menina. O anúncio acontece em meio à Copa do Mundo de 2026, competição que marca a quarta participação de Neymar em Mundiais pela Seleção Brasileira. Atualmente, o atacante se recupera de uma lesão grau 2 na panturrilha direita, sofrida em maio. VEJA MAIS Neymar e Virginia aparecem juntos em campanha após polêmica com Bruna Biancardi Jogador do Santos e influenciadora participam de ação para casa de apostas meses após troca de indiretas envolvendo Bruna Biancardi VÍDEO: Bruna Biancardi mostra look personalizado para estreia do Brasil na Copa Influenciadora exibe produção especial para acompanhar estreia da Seleção, sem Neymar em campo Ao lado de familiares e amigos, Neymar e Bruna comemoraram a chegada da nova integrante da família. Durante a revelação, o camisa 10 brincou com o fato de ter mais uma filha. "Eu vou montar uma banda. A partir de hoje vai ser Spice Girls", disse o jogador. Em clima descontraído, Neymar também falou sobre a possibilidade de ter mais filhos no futuro. "Já estou avisando, ano que vem, dezembro, menino", brincou. Com a chegada da bebê, Neymar ampliará a família e passará a ser pai de cinco filhos. O jogador já é pai de Davi Lucca, fruto do relacionamento com Carol Dantas, além de Mavie, Mel e Helena. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Neymar Bruna Biancardi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MESSI E COMPANHIA Argentina estreia na Copa do Mundo e movimenta torcedores em Belém Restaurante argentino na capital paraense prepara programação especial para receber brasileiros e argentinos durante o primeiro jogo da atual campeã mundial 15.06.26 20h00 Futebol Tailândia vence a Tuna e garante vaga inédita na Copa São Paulo em 2027 Equipe do nordeste paraense derrotou a Tuna Luso por 2 a 1 na semifinal da Super Copa Pará Sub-20 e disputará a final contra o Capitão Poço 15.06.26 17h40 FUTEBOL Remo cai nos pênaltis e se despede da Copa Brasileirinho Sub-12 Remo cai nos pênaltis e se despede da Copa Brasileirinho Sub-12 15.06.26 14h22 futebol Nos pênaltis, Urumajó elimina o Paragominas e confirma acesso à elite do futebol paraense Equipe de Augusto Corrêa venceu o Paragominas nos pênaltis após empate sem gols e garantiu vaga na final da Série A2 e no Parazão de 2027 15.06.26 12h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Jogador da Inter de Limeira detona a Curuzu, após vencer o Paysandu: 'vestiário e gramado ruim' Atacante Miguel Bianconi não poupou o Paysandu das críticas ao gramado e ao vestiário e pediu providências à CBF 15.06.26 12h28 FUTEBOL Eduardo Ramos acompanha a Seleção na Copa e cita o Remo na Série A: 'vem fazendo um bom papel' O 'Mito' mora nos Estados Unidos e falou com a equipe de O Liberal que faz a cobertura do Brasil no Mundial 15.06.26 10h25 POLÊMICA Presidente da CBF é acusado de 'enganar esposa' e bancar amantes com dinheiro da confederação Segundo Leo Dias, as verbas foram desviadas para custear as estadias e a logística das mulheres 15.06.26 18h40 sem vai e vem CBF vai barrar amantes de jogadores no hotel da Seleção na Copa? Entenda Presidente da CBF explicou acesso controlado à concentração durante a Copa do Mundo de 2026 21.05.26 15h53