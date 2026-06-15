Bruna Biancardi anuncia nova gravidez com Neymar e revela sexo do bebê

O jogador Neymar e a influenciadora Bruna Biancardi anunciaram nesta segunda-feira (15) que estão esperando mais um filho. A novidade foi revelada por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, no qual o casal descobriu o sexo do bebê durante um chá revelação. Eles serão pais de mais uma menina.

O anúncio acontece em meio à Copa do Mundo de 2026, competição que marca a quarta participação de Neymar em Mundiais pela Seleção Brasileira. Atualmente, o atacante se recupera de uma lesão grau 2 na panturrilha direita, sofrida em maio.

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Ao lado de familiares e amigos, Neymar e Bruna comemoraram a chegada da nova integrante da família. Durante a revelação, o camisa 10 brincou com o fato de ter mais uma filha. "Eu vou montar uma banda. A partir de hoje vai ser Spice Girls", disse o jogador.

Em clima descontraído, Neymar também falou sobre a possibilidade de ter mais filhos no futuro. "Já estou avisando, ano que vem, dezembro, menino", brincou.

Com a chegada da bebê, Neymar ampliará a família e passará a ser pai de cinco filhos. O jogador já é pai de Davi Lucca, fruto do relacionamento com Carol Dantas, além de Mavie, Mel e Helena.