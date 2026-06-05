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Neymar e Virginia aparecem juntos em campanha após polêmica com Bruna Biancardi

Jogador do Santos e influenciadora participam de ação para casa de apostas meses após troca de indiretas envolvendo Bruna Biancardi

O Liberal
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Neymar e Virginia participaram de campanha juntos após desentendimento com Bruna Biancardi (Reprodução/Instagram)

O jogador Neymar e a influenciadora Virginia Fonseca apareceram juntos em uma campanha publicitária de uma casa de apostas. A ação foi divulgada nas redes sociais do atleta, mas não foi compartilhada pela influenciadora em seus perfis.

A participação dos dois na mesma campanha repercutiu entre internautas, principalmente por conta das recentes polêmicas que envolveram Neymar, Virginia e Bruna Biancardi. Além disso, Virginia costuma ser alvo de críticas pela divulgação de plataformas de apostas nas redes sociais.

A relação entre os três ganhou destaque público no ano passado após declarações feitas por Virginia sobre um episódio envolvendo uma ligação para Neymar durante a madrugada.

Entenda a polêmica entre Virginia e Bruna Biancardi

Durante uma entrevista, Virginia afirmou que Bruna Biancardi teria se incomodado com uma ligação feita por ela para Neymar. Posteriormente, a influenciadora e companheira do jogador decidiu comentar o assunto nas redes sociais e apresentou sua versão dos fatos.

Em uma publicação, Bruna afirmou que a situação não foi um caso isolado e acusou Virginia de ter demonstrado falta de educação e postura em sua residência.

"Só para encerrar esse assunto, pois, pelo visto, ela está gostando do tema, né? Os meus problemas eu não resolvo na internet, muito menos em entrevistas. Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa, inclusive — bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet", escreveu Bruna.

Versões diferentes sobre a ligação para Neymar

Virginia também comentou o episódio e disse ter recebido uma mensagem de Bruna após telefonar para o atacante. Segundo a influenciadora, a companheira do jogador teria afirmado que ela poderia tratar do assunto diretamente com ela, em vez de procurar Neymar.

Bruna, por sua vez, negou essa versão e voltou a se manifestar publicamente.

"Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim. Vocês dois podiam tirar o meu nome da boca e não mencionar mais a mim e à minha família. Imagina essa paz? Lembrando que a justiça divina está aí para todos e a minha consciência está bem tranquila", declarou.

Apesar do histórico de desentendimentos, Neymar e Virginia agora aparecem lado a lado na campanha publicitária, fato que voltou a movimentar comentários nas redes sociais.

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