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Parárraiá 2026 começa hoje (5) com estreia de Henrique e Juliano e retorno de Mari Fernandez a Belém

Festival inicia programação no Mangueirão com entrada gratuita, quadrilhas juninas, gastronomia típica e atrações que seguem pelos dias 6, 12 e 13 de junho

Amanda Martins
fonte

Mari Fernandez (Dani Valverde)

Com dois finais de semana de programação pela primeira vez, o Parárraiá inicia mais uma edição nesta sexta-feira (5), no estacionamento do Estádio Mangueirão, em Belém. A festa reunirá diferentes ritmos, como forró, piseiro, tecnobrega e sertanejo, com shows de artistas de peso da cena nacional e local, além das apresentações das quadrilhas juninas, levando ao público figurinos, coreografias e elementos tradicionais da cultura popular.

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Com entrada gratuita, o festival abre os portões às 18h e contará com estrutura temática, espaços de gastronomia com vendas de comidas típicas, feira de empreendedorismo e atrações voltadas para públicos de diferentes idades. 

image A dupla Henrique e Juliano (Flaney Gonzales)

O primeiro dia será marcado pela estreia da dupla Henrique e Juliano no palco do festival. Também se apresentam Mari Fernandez, Lipe Lucena e DJ Gigio Boy. Embora já tenha participado de edições anteriores, esta será a primeira vez que Gigio levará ao Parárraiá um espetáculo solo, com proposta tecnológica e interativa.

Presença frequente nos festejos juninos em todo o país e também no festival, Mari Fernandez desembarca na capital paraense em meio à agenda da turnê de São João 2026, que soma mais de 40 apresentações. 

A cantora afirmou que o período representa um dos momentos mais intensos da carreira. Para aguentar a maratona de apresentações, Mari tem redobrado os cuidados com a voz, alimentação e conciliando os treinos com personal trainer a uma atenção à saúde mental. 

“Eu costumo dizer que o São João é o período mais intenso e mais especial da minha carreira. Esse ano, então, está sendo ainda mais emocionante porque é o maior São João que eu já vivi. São muitos shows, viagens e pouco tempo de descanso. Mas, ao mesmo tempo, é uma energia que renova a gente. Ver o carinho do público em cada cidade faz tudo valer a pena”, contou em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal. 

Segundo a artista, o repertório foi montado para revisitar diferentes momentos da sua trajetória musical. O espetáculo também inclui uma homenagem à compositora cearense Rita de Cássia, referência do gênero e conterrânea de Mari.

“Esse show tem um significado muito especial para mim porque ele conta um pouco da minha história. A gente construiu um repertório que passeia por toda a minha trajetória, desde as músicas que fizeram parte do começo da minha carreira até os sucessos mais recentes”, explicou.

Mari também destacou que a apresentação foi pensada para valorizar elementos visuais ligados às suas origens e à cultura nordestina. “Desde a intervenção da abertura até o cenário e os figurinos, cada detalhe ajuda a transportar o público para esse universo que mistura minhas raízes, a cultura nordestina e a grandiosidade que o São João merece”, disse.

A cantora também ressaltou a relação construída ao longo dos anos com os fãs paraenses. “O público de Belém é realmente diferenciado. Eles cantam alto, se entregam, vivem o show de verdade. Para esse reencontro, preparei um show de São João muito especial, com repertório pensado para cantar junto do início ao fim”, afirmou. 

Sonoridade nordestina marca o sábado

No sábado (6), o festival continua apostando em artistas ligados às festas juninas. O público poderá acompanhar apresentações de Xand Avião, Zé Vaqueiro, Léo Foguete e da cantora paraense Nirah, que leva ao palco sucessos do tecnomelody e repertório marcado pela sofrência. A aparelhagem Carabao: O Máximo, do Marajó, deixa o line-up do segundo dia e último do primeiro fim de semana de festa mais especial com as famosas "Saudade" e "Marcantes".

image Zé Vaqueiro (Divulgação)

Zé Vaqueiro faz a sua estreia no Parárraiá e chega a Belém em meio a uma agenda que inclui cerca de 43 cidades durante o período junino. 

Para a temporada deste ano, o cantor preparou um repertório que combina sucessos da carreira e lançamentos recentes. “Para o São João, a gente fez um repertório novo pensando no que o público ia gostar, trazendo nossas referências do forró. Vou cantar aquelas que marcaram minha carreira e também os nossos sucessos novos, como ‘Aproveita Que Eu Tô Brigado’ e ‘Muído de Vaquejada’”, afirmou.

O artista também explica que a construção dos shows procura equilibrar novidades e características já associadas ao seu trabalho.

“Eu gosto muito de estar perto do que o público está ouvindo, das redes, dos shows, de tudo. Mas também confio muito na essência do que a gente faz. Então, é sempre um equilíbrio entre o que está em alta e o que tem a nossa identidade”, disse Zé Vaqueiro.

Programação segue no segundo fim de semana

O Parárraiá retorna no segundo fim de semana de junho com mais atrações. Na sexta-feira (12), Dia dos Namorados, sobem ao palco o DJ Alok, Jonas Esticado, Patrick Costa e Manu Bahtidão.

O encerramento do festival acontece no sábado (13), reunindo Wesley Safadão, Leonardo, Viviane Batidão e Thiago Costa. A aparelhagem do Super Pop também integra a programação para deixar o último dia mais eletrizante ao som das marcantes. 

Segundo a organização, mais de 900 mil pessoas passaram pelo evento nos dois primeiros anos de realização, consolidando o Parárraiá como uma das principais celebrações juninas do Estado.

O Parárraiá tem apoio do Governo do Pará, e é uma realização da Show Bis e Roma Eventos.

Confira a programação do Parárraiá:

  • Dia 05/06: Henrique & Juliano, Lipe Lucena, Mari Fernandez e Gigioboy.
  • Dia 06/06: Xand Avião, Zé Vaqueiro, Léo Foguete e Nirah.
  • Dia 12/06: Alok, Jonas Esticado, Manu Bahtidão e Patrick Costa.
  • Dia 13/06: Wesley Safadão, Leonardo, Viviane Batidão e Thiago Costa.

Serviço:

  • Horário: a partir das 18h;
  • Local: estacionamento do estádio Mangueirão – Rod. Augusto Montenegro, s/n - Km 03 - Mangueirão, Belém.

 

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cultura

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