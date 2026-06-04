Sophie Charlotte e Xamã reataram? Globais são vistos de mãos dadas em shopping do Rio
A atriz teria confirmado o fim da relação em fevereiro deste ano. Logo em seguida, eles passaram a atuar juntos na novela 'Três Graças'
A atriz Sophie Charlotte e o cantor e ator Xamã foram vistos juntos na tarde desta quinta-feira (4) durante um passeio em um shopping no bairro do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Os dois circularam pelo local de mãos dadas e visitaram uma joalheria.
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A aparição despertou a curiosidade dos fãs e voltou a alimentar especulações sobre uma possível reconciliação entre os artistas, que anunciaram o fim do relacionamento durante o Carnaval deste ano.
O romance entre os globais tornou-se público em 2024, período em que trabalharam juntos no remake da novela 'Renascer.' Os dois chegaram a terminar no início de 2025, mas reataram logo em seguida, em maio do mesmo ano.
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