Sophie Charlotte e Xamã reataram? Globais são vistos de mãos dadas em shopping do Rio

A atriz Sophie Charlotte e o cantor e ator Xamã foram vistos juntos na tarde desta quinta-feira (4) durante um passeio em um shopping no bairro do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Os dois circularam pelo local de mãos dadas e visitaram uma joalheria.

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A aparição despertou a curiosidade dos fãs e voltou a alimentar especulações sobre uma possível reconciliação entre os artistas, que anunciaram o fim do relacionamento durante o Carnaval deste ano.

O romance entre os globais tornou-se público em 2024, período em que trabalharam juntos no remake da novela 'Renascer.' Os dois chegaram a terminar no início de 2025, mas reataram logo em seguida, em maio do mesmo ano.