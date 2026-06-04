Carolina Dieckmann recebe alta hospitalar após quatro dias internada por infecção no rim

A atriz Carolina Dieckmann utilizou suas redes sociais para comunicar sua alta hospitalar, ocorrida após um período de quatro dias de internação para o tratamento de uma pielonefrite, infecção localizada no rim esquerdo. Na publicação, desta na quarta-feira (03), a atriz postou uma imagem de sua saída do hospital e registros fotográficos que mostram os dias em que esteve internada, incluindo a presença de visitantes.

Em seu texto, ela relatou as percepções sobre o período de isolamento e os cuidados recebidos: "Olha a avalanche de amor de vocês operando milagres… Foram 4 dias de muita meditação, reza, sonho, lembranças… vários momentos sozinha, porque é aí que a gente encontra com a gente à vera, e fazer isso com consciência é uma benção sem tamanho".

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A atriz listou a rotina hospitalar e a assistência recebida de seu cônjuge, Tiago Worcman, e da equipe médica: "Todas as noites sob a sorte de ter os olhos e amor do Tiago. Algumas visitas, quase todas sem foto. Comida, água, comida, água, comida, água, água, água, água. Entradas e saídas de enfermeiras, médicos, técnicos, cada um com sua gentileza, e Rafael, que tem nome e vida de anjo, cuidando de tudo. Privilégios sem fim; gratidão, também".

Ao abordar a continuidade do tratamento em ambiente doméstico, que inclui a ingestão de antibióticos e a manutenção de repouso, ela forneceu detalhes sobre as circunstâncias que antecederam a sua internação: "O que eu tive — pielonefrite — é mais comum do que se imagina, mas me pegou numa rotina de trabalho intensa, tão exaurida emocionalmente, que eu só procurei ajuda quando já tava com febre de 39 graus. Ensinamento: a gente mora num corpo, e nunca pode deixar de ouvi-lo".

A postagem foi finalizada com uma declaração direcionada aos seus interlocutores e à sua recuperação: "Sobretudo: Deus, hoje eu não quero pedir nada, somente agradecer. Foi a sua mão que me tirou daquele avião. Obrigada, a tudo, a todos. Um beijo!"