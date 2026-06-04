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Beleza de novo presidente da São Clemente chama atenção e agita as redes sociais

Thiago Almeida assume a presidência da São Clemente após 24 anos de gestão de seu tio

O Liberal
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Thiago Almeida assume a presidência da São Clemente e arranca elogios de internautas e famosos pela aparência física (Reprodução)

A São Clemente, agremiação que integra a Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro, comunicou a mudança da sua presidência. Agora o seu novo mandatário é Thiago Almeida, de 37 anos, graduado em Publicidade e Propaganda. Ele pertence à família Almeida Gomes, fundadora da instituição.

A publicação no perfil oficial da escola gerou engajamento em plataformas digitais, com menções à aparência física do gestor. 

Thiago Almeida assume a presidência em substituição ao seu tio, Renato Almeida Gomes, que ocupou o cargo por um período de 24 anos.

A repercussão nas redes sociais incluiu manifestações de usuários e de figuras públicas: “Com um presidente desses, quero ser musa dessa escola de samba”, disparou um internauta. “Ele é o momento. Está com tudo!”, disse outro. "Já quero ser musa", brincou David Brazil. "Cadê o @?", pediu um internauta, entre várias outras mensagens.

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A trajetória do atual presidente na entidade teve início aos 10 anos de idade, quando começou a desfilar. Aos 18 anos, passou a atuar nas dependências do barracão da escola. Posteriormente, ele desempenhou as funções de diretor de Carnaval e de vice-presidente da agremiação.

A aclamação para o cargo presidencial ocorreu na terça-feira (2). No Carnaval de 2027, a São Clemente será a responsável por iniciar as apresentações na Marquês de Sapucaí, ocupando o primeiro horário de desfile na sexta-feira, dia 5 de fevereiro.

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