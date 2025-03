Giovanna Lancellotti rebate suspeitas sobre a vitória da Beija-Flor contra a Grande Rio

A atriz Giovanna Lancellotti usou suas redes sociais, incluindo o X (antigo Twitter) e o Instagram, para rebater especulações de internautas sobre a apuração dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro no Carnaval 2025. A Beija-Flor de Nilópolis foi consagrada campeã, enquanto a Grande Rio, apontada como uma das favoritas ao título após o desfile na Sapucaí, ficou em segundo lugar. A atriz, que é Musa da Beija-Flor, defendeu a transparência da apuração.

A polêmica começou quando um perfil compartilhou a opinião de um internauta questionando a veracidade das notas, alegando que a Beija-Flor não perdeu pontos, mesmo com uma falha em um dos carros alegóricos. Giovanna, que é noiva de Gabriel David, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA) e herdeiro de Anísio Abraão David (ex-presidente da Beija-Flor), esclareceu que a escola foi penalizada com a perda de um décimo, mas, conforme a regra, a menor nota é sempre descartada. Com isso, a agremiação acabou gabaritando.

“Perdeu, sim, vamos começar a checar as informações antes de soltar? Grata”, respondeu a atriz a um internauta. Em outro comentário, reforçou: “Ela diz sobre perder um décimo, e perdeu. Aceita que dói menos”. Ao ser confrontada novamente, ironizou: “Poxa, pode chorar”.