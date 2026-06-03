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Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil e mais artistas participam de campanha contra bets

Vídeo divulgado nas redes sociais defende maior fiscalização e conscientização da população

O Liberal
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Iniciativa busca ampliar discussão sobre dependência e prejuízos financeiros associados às apostas (Reprodução/ Redes sociais)

Artistas como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e Paulinho da Viola, além das atrizes Marieta Severo, Julia Lemmertz, Letícia Sabatella, Cláudia Abreu e Alinne Moraes, estão entre os participantes da campanha “Block no Tigrinho”, lançada pelo grupo 342 Artes na noite da última terça-feira (2). A iniciativa chama atenção para os riscos associados às apostas on-line e aos jogos de azar.

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Divulgada nas redes sociais, a campanha busca ampliar a conscientização sobre os impactos das bets, especialmente entre jovens, famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade. 

No vídeo, os famosos defendem que as plataformas de apostas não sejam tratadas como produtos comuns de consumo e alertam para o potencial de dependência. 

“O tigrinho promete sorte, diversão, mudança de vida, mas só traz dívidas e desespero para milhões de famílias”, afirmam os participantes. 

A ação também pede o fortalecimento da fiscalização e o endurecimento das regras para a publicidade do setor.

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