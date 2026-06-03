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Juninho Motoboy explica bastidores de conteúdo adulto: 'Faço conteúdo adulto gay sendo hétero'

O ex-brother chegou a afirmar que faturou mais de R$ 100 mil em dois meses com a produção de conteúdo para plataformas de assinatura

O Liberal
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Ex-BBB Juninho Motoboy anuncia parceria com Bruno ZL e comenta início na produção adulta (Reprodução)

O participante da edição de 2024 do programa Big Brother Brasil, Juninho Motoboy, está atuando em um segmento novo que é de produção de mídia para o público homossexual. Ele contou no podcast Na Encruzilhada que alguns fatores motivaram a sua entrada nesse mercado de assinaturas, apontando a atividade como uma opção de geração de renda.

Durante o diálogo, ele pontuou que restringe suas relações de afeto e intimidade ao público feminino no cotidiano, estabelecendo uma divisão entre as práticas de trabalho e sua conduta pessoal: "Faço conteúdo adulto gay sendo hétero. Na minha vida, na minha rotina, eu não me relaciono com homens."

O cidadão natural do Rio de Janeiro iniciou as atividades na plataforma no mês de agosto de 2024. O cronograma de postagens começou com arquivos focados em exibição corporal parcial e, com o passar do tempo, passou a incluir materiais com nudez explícita. O fator financeiro foi listado como elemento central para a continuidade do projeto.

"Eu faço essa proposta nos conteúdos porque hoje em dia, financeiramente, ela dá muito certo", disse.

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Ainda na gravação, o integrante do reality show mencionou que seu primeiro contato sexual ocorreu na infância, aos 11 anos, com outro indivíduo da mesma faixa etária. Segundo o relato, a vivência na juventude diminuiu as barreiras para a execução das gravações atuais.

Ele justificou a percepção dizendo: "Nunca mais eu tive relações com outro homem. Quando se trata de fazer conteúdo, não pesou tanto, porque eu já tinha toda a minha experiência ali, onde eu pude me entender."

Recentemente, os perfis nas redes sociais do ex-BBB registraram interações após a veiculação de um projeto em cooperação com Bruno ZL, conhecido em ambientes virtuais pelo apelido de Novinho da ZL. O anúncio da gravação conjunta foi publicado por Juninho por meio de um vídeo de divulgação, acompanhado do texto de aviso aos usuários: "Para quem gosta de me ver na brotheragem, tem novidades junto com Bruno."

A transição de carreira ocorreu após a saída do programa de televisão em rede nacional. Em manifestações prévias à imprensa, o profissional informou ter obtido rendimentos superiores ao patamar de R$ 100 mil em um intervalo de dois meses com os acessos aos seus canais de assinatura, mantendo o fluxo de postagens e o fechamento de contratos com outros criadores da área desde o término do programa da Rede Globo.

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