Da roda de pagode às pistas eletrônicas: confira o que fazer em Belém na véspera do feriado (03/06)

A semana terá uma pausa no calendário, mas não no entretenimento. Enquanto muita gente pega a estrada rumo ao interior ou às praias paraenses, Belém segue com uma agenda cheia na véspera do feriado de Corpus Christi. Nesta quarta-feira (3), a cidade recebe eventos que vão do pagode à música eletrônica, passando por shows, festas temáticas e apresentações culturais espalhadas por diversos bairros.

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Entre as novidades da programação está a estreia do projeto “Mesô”, nova aposta da banda Tamo Junto para reunir o público do pagode em um formato mais próximo dos fãs. O encontro será realizado a partir das 21h, no Coreto Bar na Praça Kennedy, no bairro do Reduto.

A abertura da roda ficará por conta do cantor Leozinho. Ao longo da noite, convidados especiais também devem participar do circuito musical. Não será cobrado ingresso no acesso ao evento, apenas couvert artístico.

Segundo o vocalista Yuri Yan, conhecido como “Fofo”, a proposta surgiu para apresentar a banda em um formato diferente daquele visto em grandes eventos.

“Será aquele pagode de mesa raiz, galera pedindo as músicas e a gente curtir junto. Esse projeto representa mais uma label para nosso case que já é bastante extenso”, afirmou o cantor.

Yuri Yan ainda adiantou que a proposta do “Mesô” passará a integrar de forma permanente a agenda da banda. De acordo com ele, a intenção é realizar o projeto mensalmente, criando uma oportunidade para que o público acompanhe apresentações em um formato mais intimista e participativo. “A galera vai poder curtir uma vez ao mês esse formato com a gente”, disse. A agenda das próximas edições deve ser divulgada nas redes sociais da banda.

O repertório será construído a partir dos pedidos feitos pelo público durante a apresentação. “A expectativa é grande. A galera já espera por um projeto assim nosso e decidimos acatar a vontade dos nossos fãs. Vai ser especial”, acrescentou o vocalista.

Com mais de uma década de atuação no cenário musical paraense, a Tamo Junto é formada também por Renan Navarro e Fabinho. O grupo se destaca pela combinação do pagode tradicional com referências de ritmos regionais, como o brega e o carimbó.

Pagode, brega e sucessos que marcaram época

Outra opção para a noite será o encontro entre pagode e brega no Afluar Beach Tennis e Restaurante, na Cidade Velha. A partir das 20h, o grupo Nosso Tom apresenta o projeto “Das Antigas”, com um repertório nostálgico.

Vocalista do Nosso Tom, Júlio Cezar Patrício (Luís Carlos)

“O show reúne canções até 2010, inclusive as nossas músicas mais antigas. É uma forma da gente revisitar e lembrar épocas. A gente passeia por grupos que foram muito fortes nos anos 90 e início dos anos 2000”, afirmou Júlio Cézar Patrício, vocalista do Nosso Tom.

Sobre a expectativa para o evento, o cantor destacou a procura do público pela programação. “É uma festa que vai ser muito interessante para quem gosta de ouvir música. A gente está com todas as mesas esgotadas desse evento”, disse.

A programação também contará com a aparelhagem Carabao: O Máximo, conhecida pelos repertórios voltados aos clássicos do brega, incluindo seleções como “Saudade” e “Marcantes”. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Bilheteria Digital.

Reggae e programação cultural

Para os apreciadores do reggae, o Espaço Cultural Poraquê recebe uma noite dedicada ao gênero musical. A programação começa às 20h e contará com apresentações de Cleide Roobts, Dom Bryan, Luciano Colecionador e convidados. O espaço fica localizado na Rua dos 48, nº 42, no bairro da Batista Campos.

Karaokê

A Ná Figueredo recebe, no bairro de Nazaré, mais uma edição do Karaokê Naight, a partir das 20h. A programação inclui karaokê, partidas de Just Dance, Games Free e happy hour até as 23h, com entrada gratuita.

“O evento é uma experiência para conhecer pessoas e se divertir ao mesmo tempo. A ideia é criar uma noite intensa de diversão e conexões”, explica o idealizador do projeto, Luyan Sales.

No clima da Copa

Na Campina, o Galpão 500 promove uma programação inspirada na expectativa pela abertura da Mundial FIFA 2026. O evento reunirá DJ Victor Rock Doido, Pagode do Mirim, Pedro Marques e DJ André Pegada. A entrada será gratuita até às 22h para o público presente.

Cultura paraense em destaque

Na Cidade Velha, a cantora e compositora Sandrinha Eletrizante será uma das atrações da “Quarta Eletrizante”, realizada na Casa Apoena. A artista divide a programação com o DJ Raul Bentes, responsável pela seleção musical antes e depois do show. As atividades começam às 21h. Os ingressos antecipados estão disponíveis pela plataforma Sympla.

Pistas eletrônicas

A música eletrônica também ocupa espaço na programação da véspera de feriado. Na LIV Club, no Reduto, a festa “Sintonia” terá como atrações o DJ Zuffo, conhecido nacionalmente na cena do tech house, além do DJ Denilson, nome popular do funk carioca. Completam a programação os DJs Wendy, Baltazar, Maximize, Lorran, Kadossh, TH e Jess.

Já o Açaí Biruta, na Cidade Velha, recebe a festa “Órbita”, que reúne atrações nacionais e artistas da cena eletrônica local. Entre os nomes confirmados estão Rocksted, Devochka, Ké Fernandes e Groove Delight. Também participam Caio Q, Matizze, La Rocque, Wandy, Maximize e outros DJs.