Aos 55 anos, Alessandra Negrini surge de fio-dental, exibe bumbum e recebe elogios e homenagens

A atriz Alessandra Negrini, de 55 anos, movimentou as redes sociais meses atrás ao compartilhar imagens de uma viagem para a região das montanhas, onde exibiu sua beleza e sensualidade. O post, no entanto, voltou a viralizar nos últimos dias.

Sem revelar o local exato do passeio, a artista publicou três fotos em seu perfil. Em uma delas, Alessandra aparece de biquíni, destacando sua forma física. As outras imagens mostram a paisagem exuberante do cenário natural e um close de seu rosto.

Na legenda da publicação, Negrini resumiu o clima descontraído do momento com a frase "Montanha vibes", indicando o espírito da sua aventura em meio à natureza.

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Elogios de Fãs e Colegas de Profissão

A publicação rapidamente gerou grande repercussão, acumulando inúmeros comentários elogiosos. Colegas de profissão, como Samara Felippo, comentaram: "Aí a internet tomba". A atriz Vanessa Giacomo também destacou a beleza da colega com um simples: "Linda".

Entre os admiradores anônimos, a repercussão não foi diferente. Uma seguidora brincou com o cenário ao escrever: "A vista maravilhosa", enquanto outra foi mais direta em sua admiração, classificando a atriz como "Deusa".