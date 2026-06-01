O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Virginia celebra vitória da Seleção, mas é provocada por torcedores no Maracanã

Durante a partida, ela foi flagrada comemorando o primeiro gol do Brasil, marcado por Vinícius Júnior, seu ex-namorado

Gabrielle Borges
fonte

Influenciadora foi xingada por parte da torcida após gol de Vini. Jr. (Reprodução/Instagram)

A influenciadora Virginia acompanhou de perto a goleada da Seleção Brasileira sobre o Panamá, neste domingo (31), no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Durante a partida, ela foi flagrada comemorando o primeiro gol do Brasil, marcado por Vinícius Júnior, seu ex-namorado, em um lance que abriu caminho para a vitória da equipe.

A reação da influenciadora, no entanto, acabou gerando repercussão entre os torcedores presentes no estádio. Logo após o gol de Vini Jr., parte do público presente nas arquibancadas iniciou um coro de protesto direcionado a Virginia.

Por alguns segundos, torcedores entoaram gritos contra a influenciadora. Após a manifestação, a torcida voltou a concentrar o apoio na Seleção Brasileira e no clima de festa pela vantagem construída no placar.

Vini Jr se manifestou sobre o ocorrido

Após a influenciadora Virginia Fonseca ser alvo de xingamentos de parte da torcida durante a vitória da Seleção Brasileira sobre o Panamá, neste domingo (31), no Maracanã, o atacante Vinícius Júnior recorreu às redes sociais para manifestar apoio à ex-namorada.

Em publicação no Instagram, o camisa 7 reforçou a importância do respeito: "O respeito e o carinho seguem! Vamos juntos pelo hexa!!"

Relacionamento chegou ao fim em maio

Virginia e Vinícius Júnior mantiveram um relacionamento por cerca de sete meses. O término foi anunciado em 15 de maio por meio das redes sociais da influenciadora. Na publicação, Virginia informou o fim do namoro e afirmou que a decisão estava relacionada a "valores inegociáveis", sem detalhar os motivos da separação

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

