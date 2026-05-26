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Leonardo vira assunto na web após faltar à festa da neta, Maria Alice, filha de Virginia

Festa de cinco anos da filha de Virginia e Zé Felipe ocorreu na segunda-feira (25)

O Liberal
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Ausência de Leonardo em festa de Maria Alice movimenta redes (Reprodução/ Redes sociais)

A comemoração dos cinco anos de Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, movimentou as redes sociais na última segunda-feira (25). Um detalhe chamou a atenção dos seguidores: a ausência do cantor Leonardo, avô da criança, nas fotos da celebração.

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O nome do sertanejo passou a ser comentado por internautas após ele não aparecer nos registros tradicionais da família reunida ao redor do bolo durante o aniversário da neta.

Desde então, seguidores começaram a questionar a ausência do artista nas publicações feitas em seu perfil no Instagram. “Cadê você no aniversário da sua neta?”, escreveu uma internauta.

 “Maria Alice é louca pelo avô. Independente de qualquer coisa, ele deveria ter ido por ela”", comentou outra. 

Internautas dividiram opiniões sobre ausência do cantor

A repercussão também dividiu opiniões entre os usuários das redes sociais. Enquanto parte do público criticou a ausência de Leonardo na comemoração, outros internautas defenderam o cantor e relacionaram a situação aos rumores e polêmicas envolvendo a separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

“Parabéns, Leonardo, por não se vender, tem que ter caráter”, escreveu uma internauta.

Até o momento, Leonardo não comentou publicamente os questionamentos sobre sua ausência no aniversário da neta.

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