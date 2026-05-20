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Após fim com Vini Jr, Virginia chama atenção ao curtir post sobre 'vilões mascarados'; veja

A curtida da influenciadora repercutiu nas redes sociais na última terça-feira (19)

O Liberal

A influenciadora Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais, na última terça-feira (19), após o fim do relacionamento com Vini Jr.. Desta vez, seguidores repercutiram uma curtida deixada por ela em uma publicação com mensagens sobre “não negociar o inegociável” e “vilões mascarados”, que fazia referência ao desenho Scooby-Doo. 

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image Virginia movimenta redes ao curtir texto sobre 'não negociar o inegociável' (Reprodução/ Redes sociais)

A postagem trazia a frase: “Eu também aprendi, ao longo da vida, a nunca negociar o inegociável. Isso custa muito, mas vale muito também”. Internautas associaram o conteúdo ao comunicado publicado por Virginia ao anunciar o término com o jogador do Real Madrid.

Na legenda, o texto afirmava que “os monstros quase sempre eram pessoas fantasiadas” e mencionava que os personagens costumavam “desmascarar vilões” ao final dos episódios.

Seguidores comentaram possível indireta sobre término

Após a curtida da influenciadora, internautas passaram a comentar a publicação e levantaram interpretações sobre possíveis indiretas relacionadas ao fim do namoro. “Ela curtiu essa publicação”, escreveu uma seguidora. Outra internauta comentou: “Ela não aprendeu de primeira, precisou pegar várias falhas dele pra depois se separar”.

“A Virgínia é muito intensa, o Vini muito raso. Nunca daria certo, ele só quer curtição”, publicou outra usuária das redes sociais. Desde que confirmou o término com Vini Jr., Virginia tem compartilhado conteúdos considerados reflexivos pelos seguidores.

 

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