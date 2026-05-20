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Andressa Urach revela affair com Neymar e pede foco no hexa: 'Honre sua esposa'

Influenciadora usou os Stories do Instagram para aconselhar jogador de futebol

O Liberal
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A relação entre Neymar e Andressa Urach veio a público em 2014, quando a influenciadora afirmou em entrevistas que havia se relacionado com Neymar anos antes, (Reprodução/ Redes sociais)

A influenciadora Andressa Urach voltou a citar Neymar Jr. nas redes sociais nesta terça-feira (19), ao comentar a convocação do atacante para a preparação da Seleção Brasileira visando a Copa do Mundo de 2026.

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Em publicação nos stories do Instagram, Urach relembrou o breve envolvimento que teve com o jogador no passado e fez um apelo para que ele mantenha o foco durante o período de preparação para o Mundial. A relação entre os dois veio a público em 2014, quando a influenciadora afirmou em entrevistas que havia se relacionado com Neymar anos antes, período em que o atleta já era um dos principais nomes do futebol brasileiro.

Na mensagem publicada nas redes sociais, Andressa mencionou a expectativa dos torcedores em torno da busca pelo hexacampeonato mundial.

“Conselho para o Neymar: você foi convocado para a Copa. O Brasil inteiro sonha com esse hexa há anos. E muita gente lembra daquela fala do Pelé, de que um jogador do Santos ajudaria a trazer o sexto título para o Brasil”, escreveu.

Influenciadora pediu foco na preparação para a Copa

Ao longo da publicação, Andressa pediu que Neymar priorize os treinamentos e evite situações que possam atrapalhar sua preparação para a competição.

“Foque no que realmente importa. Não escute amizades que te afastam do seu propósito. Evite excessos, festas, bebidas e tudo aquilo que possa tirar sua concentração. Honre sua família, respeite sua mulher e permaneça firme nos treinos”, afirmou.

A influenciadora também mencionou declarações religiosas frequentemente feitas pelo jogador em entrevistas e nas redes sociais. “Você fala muito sobre Jesus, então mostre isso também através das suas atitudes, disciplina e exemplo. Talento você já provou que tem. Agora é sobre maturidade, foco e legado”, publicou.

Andressa relembrou convivência com jogadores

Em outro trecho da postagem,  Urach comentou a proximidade que teve com jogadores de futebol durante o período em que trabalhava como modelo.

“Estou falando isso porque, muitos anos atrás, eu já fiquei com ele e também com alguns amigos dele. Hoje não tenho mais contato com nenhum deles”, declarou.

Ela também afirmou conhecer os bastidores do meio esportivo e comentou situações que, segundo ela, podem impactar o desempenho de atletas. “Muitos não treinam como deveriam, porque saem escondidos para festas, bebem em excesso e vivem distraídos com coisas que tiram o foco. E sim... tudo isso afeta dentro de campo. O corpo sente. A mente sente. O rendimento cai”, escreveu. 

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