Andressa Urach se revolta após ex passar a produzir conteúdo adulto

Andressa Urach voltou a se envolver em uma polêmica após o fim do casamento com Flávio Giglioli. A influenciadora afirmou nas redes sociais que quebrou o carro e o apartamento do ex-marido depois de descobrir que ele também havia criado uma conta em uma plataforma de conteúdo adulto.

O episódio veio à tona após Flávio publicar uma foto do carro com o vidro quebrado e a frase “boas vendas, ator” escrita na lateral. No vídeo, ele reagiu à situação e disse: “Zoou meu carro, né? Firmeza! Não vai ficar assim não. Você gosta de processar os outros, não gosta? Agora sua hora vai chegar, vai tomar um processinho também. Danos morais. Não vai ficar barato pra você, não”.

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Andressa respondeu em seguida e confirmou o que havia feito. “Ué, Flávio, não é criador de conteúdo? Então compra outro carro, compra outros móveis... Quebrei mesmo! Quebrei o apartamento, o carro, quebro tudo. Processa, bebê! Processa que eu pago, não tem problema”, declarou.

Segundo a influenciadora, o relacionamento chegou ao fim após Flávio ingressar no mercado de conteúdo adulto, algo que ela disse não aceitar.

“Nos separamos. Não estamos mais juntos porque ele abriu conta em conteúdo adulto e eu falei que eu nunca mais ficaria com ninguém que trabalhasse com isso. Não aceito”, afirmou.

Andressa também relatou que a situação provocou uma crise de ciúmes. “Sou ciumenta. Não satisfeito, depois dele criar a conta dele nas plataformas, ele começou a receber mensagem de um monte de abençoada, pra não falar outras coisas, porque sabem que ele é casado”.

Ao comentar a discussão, ela contou que perdeu o controle e que os vizinhos chegaram a acionar a polícia. “Eu surtei, quebrei o apartamento, os vizinhos chamaram a polícia. Deu barraco mesmo. Todo mundo sabe que eu sou barraqueira. Sou louca, sou barraqueira, sou tudo isso aí”.

Flávio Giglioli, conhecido nas redes sociais como FBoss, atua como empresário no ramo do funk e, recentemente, passou a produzir conteúdo adulto.