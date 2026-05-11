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Pará marca presença na Virada Cultural 2026 com grandes nomes da música amazônica

Programação do evento em São Paulo reúne artistas de diferentes estilos e terá apresentações de Joelma, Gaby Amarantos, Fruto Sensual e Beto Barbosa

O Liberal
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A Virada Cultural de São Paulo 2026 divulgou a programação completa da edição deste ano e confirmou Gaby Amarantos (Hannah Franco / Especial O Liberal)

A Virada Cultural de São Paulo 2026 divulgou a programação completa da edição deste ano e confirmou uma forte presença de artistas paraenses entre as atrações distribuídas pelos palcos da capital paulista. Com atividades espalhadas pelas regiões central, sul, leste, oeste e norte da cidade, o evento reunirá grandes nomes da música brasileira em apresentações gratuitas ao longo de 24 horas de programação ininterrupta.

Entre os destaques paraenses anunciados estão Joelma, Gaby Amarantos, a Banda Fruto Sensual e Beto Barbosa, artistas ligados ao brega, tecnobrega e à música popular amazônica. A presença desses nomes reforça o espaço conquistado pela produção musical do Pará em um dos maiores eventos culturais do país.

O Centro da cidade seguirá concentrando alguns dos principais shows da programação. No Vale do Anhangabaú, considerado o palco principal da Virada Cultural, o público acompanhará apresentações do maestro João Carlos Martins, da escola de samba Mocidade Alegre, além de shows de Péricles e Luísa Sonza no sábado (23). Já no domingo (24), o espaço receberá atrações internacionais como Manu Chao, Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou e Western Standard Time, além de apresentações de Marina Sena, Seu Jorge e Alexandre Pires.

Outro ponto de destaque será o palco da Avenida São João, dedicado à música romântica popular, ao brega e às sonoridades dançantes. A programação contará com shows de Sidney Magal, Odair José, Johnny Hooker, Gretchen, Otto e Rom Santana. O Pará terá papel de destaque no espaço com apresentações da Banda Fruto Sensual, de Gaby Amarantos e de Joelma, que encerra a programação do palco no domingo à noite.

No Largo do Arouche, a Virada Cultural aposta em uma programação marcada pela diversidade de gênero e identidade artística. O palco receberá apresentações de Catto, Urias, Tulipa Ruiz e Céu, além de artistas como Jadsa, Brisa Flow, Ebony, Núbia, Bruna Mendez e MC Luanna.

A descentralização das atrações segue como uma das marcas da Virada Cultural. Na Zona Sul, os palcos de Campo Limpo, Grajaú, Heliópolis, Jardim Myrna, M’Boi Mirim e Parelheiros receberão shows de Hariel, Dexter, Edi Rock, Pixote, Gustavo Mioto, Vitor Fernandes e Beto Barbosa.

Na Zona Leste, a programação contará com apresentações de Michel Teló, Latino, Thiaguinho, Marcelo Falcão, MV Bill, Wanessa, Sambô e Turma do Pagode. O palco gospel instalado no bairro do Belém reunirá shows de Cassiane, Eyshila, Sarah Farias e Ton Carfi.

Já a Zona Norte receberá atrações como Titãs, Ana Cañas, Mumuzinho, Demônios da Garoa e novamente Sidney Magal. Na Zona Oeste, o palco do Butantã terá apresentações da banda Black Pantera e do grupo Biquíni Cavadão.

Com dezenas de palcos espalhados pela cidade e uma programação que contempla samba, rap, gospel, funk, rock, tecnobrega, sertanejo, reggae, forró e MPB, a Virada Cultural 2026 reforça a proposta de democratizar o acesso à cultura, promover a ocupação dos espaços públicos e valorizar a diversidade da música brasileira.

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Virada Cultural 2026

Artistas Paraenses
Cultura
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