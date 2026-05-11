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Após voltar a atuar com Belo, Viviane Araujo revela limites impostos à novela: 'Cena incômoda'

Atriz contou que aceitou cenas de beijo, mas recusou gravações de sexo com o ex-marido

O Liberal
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Viviane e Belo viveram um relacionamento entre 1998 e 2007 (Reprodução/ Redes sociais)

Mais de 15 anos após o fim do relacionamento, Viviane Araujo e Belo voltaram a atuar juntos em uma produção de televisão. O reencontro aconteceu em “Três Graças”, novela da TV Globo escrita por Aguinaldo Silva, em que a atriz interpreta Consuelo, antiga paixão de Misael, personagem vivido pelo cantor.

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Segundo Viviane, a participação na trama foi aceita somente após algumas condições acertadas previamente com o autor. A atriz afirmou que cenas de beijo não foram um problema, mas estabeleceu limites desde o início. “Só falei que não faria cena de sexo. Não faria sentido. Foi isso que conversei com Aguinaldo”, declarou em entrevista ao portal Leo Dias.

Viviane pediu abordagem sem apelo nas cenas

A atriz contou que também pediu cuidado na forma como a relação dos personagens seria retratada na novela.

“Falei para ele: ‘quer colocar Viviane e Belo juntos? Que seja uma coisa bonita, bacana, e que não seja apelativo’. Acho que isso ficou bem resolvido. Quando aceitei, falei que não tinha problema cena de beijo, mas sexo não, seria desconfortável e não teria nada a ver”, afirmou.

Viviane Araujo e Belo viveram um relacionamento entre 1998 e 2007. Na trama, os personagens tiveram uma cena de beijo, descrita pela atriz como desconfortável, apesar do clima profissional nos bastidores. “A cena que teve o reencontro, o beijo... Foi... Não foi desagradável, mas é uma cena incômoda porque: ‘vou ter que beijar o cara que, porr*, é meu ex’. Beijo técnico, sem língua total”, disse.

Reencontro aconteceu durante preparação da novela

Viviane explicou que não mantinha contato com Belo desde o término do relacionamento e que a aproximação ocorreu apenas durante a preparação do elenco para a novela.

Segundo ela, o primeiro encontro aconteceu durante as leituras de roteiro e ocorreu de maneira profissional. “Tivemos um encontro antes, três leituras antes [de gravar]. A gente se encontrou normalmente, falou: ‘oi, tudo bem, vamos trabalhar’. Não teve conversa de passado, nada. Ele não pediu desculpas, e eu não esperava isso mesmo. Estava ali bem profissional”, declarou.

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